https://anlatilaninotesi.com.tr/20240828/balik-olumleri-konusunda-uzmanindan-uyari-kendisi-bile-dayanamayip-oluyor-sakin-tuketmeyin-1087375282.html

Balık ölümleri konusunda uzmanından uyarı: 'Kendisi bile dayanamayıp ölüyor, sakın tüketmeyin'

Balık ölümleri konusunda uzmanından uyarı: 'Kendisi bile dayanamayıp ölüyor, sakın tüketmeyin'

Sputnik Türkiye

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi (İKÇÜ) Su Ürünleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tansel Tanrıkul, İzmir Körfezi'nde son dönemde yaşanan toplu balık ölümleriyle... 28.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-28T14:43+0300

2024-08-28T14:43+0300

2024-08-28T14:43+0300

yaşam

balık

izmir

toplu balık ölümleri

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/08/1c/1087376929_0:191:2963:1858_1920x0_80_0_0_512fef11d09a7e4107eecf026cf0db8f.jpg

İzmir'de 20 Ağustos'ta Bayraklı ilçesi Turan mevkisi sahiline ölü balıkların vurması ve kötü koku sorununun ortaya çıkmasının ardından kirliliğin giderilmesi için kurumların çalışmaları sürüyor.Körfezde ölen türler üzerinde araştırmaların sürdüğü İKÇÜ Su Ürünleri Fakültesinin dekanı Prof. Dr. Tansel Tanrıkul, İzmir Körfezi'ndeki kirlilik sorununun 1970'li yıllarda başladığını, artan nüfus ve kentleşmeyle birlikte sorunun büyüdüğünü söyledi.Bu yıl dünya genelinde deniz suyu sıcaklıklarının arttığını kaydeden Tanrıkul, "İzmir Körfezi'nin içerisinde bir kirlilik olmasından dolayı bu global ısınma körfezimize çok daha etkili bir şekilde yansıyor. Bunun sonucu olarak balıklarda ölümler meydana geliyor. Çünkü balıkların yaşam ortamı bozuluyor. Ölümün önemli nedenlerinden biri kirliliğe bağlı olarak sıcaklığın yükselmesiyle balığın çevresel etkenlere karşı toleransının düşmesi. Sıcaklık artıyor ve oksijen miktarı düşüyor." dedi.'Tüketilmesi halinde ciddi zehirlenme vakalarıyla karşılaşılabilir'İzmir Körfezi'nde geçmişte de lokal balık ölümlerinin yaşandığını ancak bu yıl ölümlerin görüldüğü alanın genişlediğini aktaran Tanrıkul, ölen balıkların çoğunun dibe ya da yarı dibe bağımlı türlerde olduğunu saptadıklarını ifade etti.Tanrıkul, şunları kaydetti:Ölümlerin İzmir Körfezi'ndeki balık popülasyonunu olumsuz etkilediğini aktaran Tanrıkul, sonbahar aylarında sıcaklıkların düşmesiyle su altı yaşamının normale döneceğini tahmin ettiklerini anlattı.Körfezden tutulan balıkların tüketilmemesi gerektiğine de dikkati çeken Tanrıkul, "Ölen balıklar taze dahi olsa tüketilmemesi gerekiyor. Çünkü bunların üzerindeki mikrobiyolojik ve kimyasal yük çok fazla. Balığın kendisi zaten dayanamayarak ölüyor. İnsanların tüketmesi halinde ciddi zehirlenme vakalarıyla karşılaşılabilir." diye konuştu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240827/izmir-korfezinde-kirlilik-nedeniyle-balik-tutulmamasi-icin-uyarici-afisler-asildi-1087331905.html

izmir

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

balık, izmir, toplu balık ölümleri