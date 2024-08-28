Balık ölümleri konusunda uzmanından uyarı: 'Kendisi bile dayanamayıp ölüyor, sakın tüketmeyin'

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
EURO 2024'ün Almanya'ya katkısı 7.4 milyar Euro: 'Alman ekonomisini kaldıran önemli bir kaldıraç vazifesi gördü'
07:05
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
TİKA’dan Taliban kontrolündeki medyaya destek: ‘Afganistan bugün Taliban’ın Afganistan’ı'
09:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
10 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
9 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
6 dk
GÜN ORTASI
İmamoğlu’ndan 'su' açıklaması
12:06
82 dk
HABER MASASI
Türkiye ve dünyada artan estetik operasyonları
13:30
35 dk
FUTBOL SAATİ
Süper Lig'in üçüncü haftası
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
SESLİ HABER
Uzmanlardan altında yıl sonu beklentisi: Yükseliş devam edecek mi?
15:10
1 dk
SESLİ HABER
Rus istihbaratı: ABD renkli devrim hazırlığında
15:22
2 dk
SESLİ HABER
Türkiye’de internet kullananların oranı yüzde 88.8'e ulaştı
15:36
2 dk
SESLİ HABER
İspanya jandarmasından mültecilere sert müdahale
15:48
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
‘Kamala Harris seçimleri kazanırsa Elon Musk tutuklanabilir’
16:05
85 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
6 dk
SESLİ HABER
Teksas'tan Biden'a rest: Göçmen programını askıya aldı
17:39
2 dk
SESLİ HABER
Uyum haftasında aileler çocuklarına nasıl yaklaşmalı?
17:46
2 dk
SESLİ HABER
Yeşil pasaport ile ilgili beklenen açıklama geldi
17:55
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
8 dk
SESLİ HABER
ABD’den İran’a karşı hamle: Görev süresi uzatıldı
18:18
1 dk
SESLİ HABER
Influencer reklamları Bakanlık radarında
18:31
3 dk
SESLİ HABER
Doğu Karadeniz'den 7 ayda 25 ülkeye su ürünü ihraç edildi
18:44
2 dk
SESLİ HABER
Ünlü oyuncunun kızı elektronik sigaradan kalp krizi geçirdi
18:56
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
10 dk
SESLİ HABER
Trump’tan 3. Dünya Savaşı uyarısı
19:15
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
Ziraat Bankası çiftçilerin tarlalarını satışa çıkardı
07:06
112 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
Verilen sözlere rağmen askeri arazilerin betonlaştırılması tutarsızlıktır’
09:05
111 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
10 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
9 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
GÜN ORTASI
Son bir haftada 5 siyasi parti kuruldu
12:05
84 dk
HABER MASASI
Türkiye'de en çok tercih edilen estetik operasyonlar
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Serhat Ayan'la Yeni Seyler Rehberi
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
1 dk
EKONOMİ PANORAMA
Erdal Kaplanseren'le Ekonomi Panorama
15:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
SESLİ HABER
Levent Üzümcü İzmir Şehir Tiyatroları’nın Genel Sanat Yönetmeni oldu
17:38
2 dk
SESLİ HABER
Evlilikte kendi soyadını kullanmak isteyen kadınlara tanınmış olma şartı
17:51
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
SESLİ HABER
Rusya'da IŞİD saldırısı son anda önlendi
18:10
2 dk
SESLİ HABER
İsrailli hahamlardan İsrail hükümetine protesto mektubu
18:23
1 dk
SESLİ HABER
Zelenskiy'den Rus İHA'ları ile ilgili itiraf
18:35
1 dk
SESLİ HABER
Türkiye’nin önemli antik kentleri, sular altında kalabilir
18:47
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
SESLİ HABER
İkinci el otomobil satışlarında yeni dönem
19:10
2 dk
SESLİ HABER
İşkenceci anne ve baba tutuklandı
19:24
1 dk
SESLİ HABER
Antidepresan kullanan balıklar 'depresyona' girdi
19:36
1 dk
SESLİ HABER
ABD’de 650 bin dolarlık bağışı estetik ve lükse harcayan rahibe dava
19:49
2 dk
SESLİ HABER
Beklenen münazara, 10 Eylül’de gerçekleşecek: Trump mı, Harris mi
20:04
1 dk
SESLİ HABER
Zaharova: Ortadoğu tehlikeli bir eşiğe geldi
20:16
1 dk
SESLİ HABER
Yirmi FETÖ'cü, yakayı ele verdi
20:28
1 dk
SESLİ HABER
ABD'de başkanlık yarışı kızışıyor: Eski Demokratlar'dan Trump'a destek
20:39
1 dk
SESLİ HABER
İran'da 45 yıl sonra ilk: Kabinede üst düzey Sünni isim
20:50
1 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240828/balik-olumleri-konusunda-uzmanindan-uyari-kendisi-bile-dayanamayip-oluyor-sakin-tuketmeyin-1087375282.html
Balık ölümleri konusunda uzmanından uyarı: 'Kendisi bile dayanamayıp ölüyor, sakın tüketmeyin'
Balık ölümleri konusunda uzmanından uyarı: 'Kendisi bile dayanamayıp ölüyor, sakın tüketmeyin'
Sputnik Türkiye
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi (İKÇÜ) Su Ürünleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tansel Tanrıkul, İzmir Körfezi'nde son dönemde yaşanan toplu balık ölümleriyle... 28.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-28T14:43+0300
2024-08-28T14:43+0300
yaşam
balık
izmir
toplu balık ölümleri
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/08/1c/1087376929_0:191:2963:1858_1920x0_80_0_0_512fef11d09a7e4107eecf026cf0db8f.jpg
İzmir'de 20 Ağustos'ta Bayraklı ilçesi Turan mevkisi sahiline ölü balıkların vurması ve kötü koku sorununun ortaya çıkmasının ardından kirliliğin giderilmesi için kurumların çalışmaları sürüyor.Körfezde ölen türler üzerinde araştırmaların sürdüğü İKÇÜ Su Ürünleri Fakültesinin dekanı Prof. Dr. Tansel Tanrıkul, İzmir Körfezi'ndeki kirlilik sorununun 1970'li yıllarda başladığını, artan nüfus ve kentleşmeyle birlikte sorunun büyüdüğünü söyledi.Bu yıl dünya genelinde deniz suyu sıcaklıklarının arttığını kaydeden Tanrıkul, "İzmir Körfezi'nin içerisinde bir kirlilik olmasından dolayı bu global ısınma körfezimize çok daha etkili bir şekilde yansıyor. Bunun sonucu olarak balıklarda ölümler meydana geliyor. Çünkü balıkların yaşam ortamı bozuluyor. Ölümün önemli nedenlerinden biri kirliliğe bağlı olarak sıcaklığın yükselmesiyle balığın çevresel etkenlere karşı toleransının düşmesi. Sıcaklık artıyor ve oksijen miktarı düşüyor." dedi.'Tüketilmesi halinde ciddi zehirlenme vakalarıyla karşılaşılabilir'İzmir Körfezi'nde geçmişte de lokal balık ölümlerinin yaşandığını ancak bu yıl ölümlerin görüldüğü alanın genişlediğini aktaran Tanrıkul, ölen balıkların çoğunun dibe ya da yarı dibe bağımlı türlerde olduğunu saptadıklarını ifade etti.Tanrıkul, şunları kaydetti:Ölümlerin İzmir Körfezi'ndeki balık popülasyonunu olumsuz etkilediğini aktaran Tanrıkul, sonbahar aylarında sıcaklıkların düşmesiyle su altı yaşamının normale döneceğini tahmin ettiklerini anlattı.Körfezden tutulan balıkların tüketilmemesi gerektiğine de dikkati çeken Tanrıkul, "Ölen balıklar taze dahi olsa tüketilmemesi gerekiyor. Çünkü bunların üzerindeki mikrobiyolojik ve kimyasal yük çok fazla. Balığın kendisi zaten dayanamayarak ölüyor. İnsanların tüketmesi halinde ciddi zehirlenme vakalarıyla karşılaşılabilir." diye konuştu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240827/izmir-korfezinde-kirlilik-nedeniyle-balik-tutulmamasi-icin-uyarici-afisler-asildi-1087331905.html
izmir
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/08/1c/1087376929_117:0:2846:2047_1920x0_80_0_0_941365d8583618fa31e88197029a8ab9.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
balık, izmir, toplu balık ölümleri
balık, izmir, toplu balık ölümleri

Balık ölümleri konusunda uzmanından uyarı: 'Kendisi bile dayanamayıp ölüyor, sakın tüketmeyin'

14:43 28.08.2024
© AA / Mehmet Emin Mengüarslan"Sakın tüketmeyin, zehir saçıyor": Balığın kendisi bile dayanamayıp ölüyor!
Sakın tüketmeyin, zehir saçıyor: Balığın kendisi bile dayanamayıp ölüyor! - Sputnik Türkiye, 1920, 28.08.2024
© AA / Mehmet Emin Mengüarslan
Abone ol
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi (İKÇÜ) Su Ürünleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tansel Tanrıkul, İzmir Körfezi'nde son dönemde yaşanan toplu balık ölümleriyle ilgili yaptıkları araştırmada kirliliğe dayanıklı kefal gibi türlerin bile yaşayamadığını belirtti.
İzmir'de 20 Ağustos'ta Bayraklı ilçesi Turan mevkisi sahiline ölü balıkların vurması ve kötü koku sorununun ortaya çıkmasının ardından kirliliğin giderilmesi için kurumların çalışmaları sürüyor.
Körfezde ölen türler üzerinde araştırmaların sürdüğü İKÇÜ Su Ürünleri Fakültesinin dekanı Prof. Dr. Tansel Tanrıkul, İzmir Körfezi'ndeki kirlilik sorununun 1970'li yıllarda başladığını, artan nüfus ve kentleşmeyle birlikte sorunun büyüdüğünü söyledi.
Bu yıl dünya genelinde deniz suyu sıcaklıklarının arttığını kaydeden Tanrıkul, "İzmir Körfezi'nin içerisinde bir kirlilik olmasından dolayı bu global ısınma körfezimize çok daha etkili bir şekilde yansıyor. Bunun sonucu olarak balıklarda ölümler meydana geliyor. Çünkü balıkların yaşam ortamı bozuluyor. Ölümün önemli nedenlerinden biri kirliliğe bağlı olarak sıcaklığın yükselmesiyle balığın çevresel etkenlere karşı toleransının düşmesi. Sıcaklık artıyor ve oksijen miktarı düşüyor." dedi.

'Tüketilmesi halinde ciddi zehirlenme vakalarıyla karşılaşılabilir'

İzmir Körfezi'nde geçmişte de lokal balık ölümlerinin yaşandığını ancak bu yıl ölümlerin görüldüğü alanın genişlediğini aktaran Tanrıkul, ölen balıkların çoğunun dibe ya da yarı dibe bağımlı türlerde olduğunu saptadıklarını ifade etti.
Tanrıkul, şunları kaydetti:
"Bizim daha çok gördüğümüz sargoz, çipura, lidaki, isparoz, dil ve mırmır gibi dibe bağlı yaşayan balıklar ölüyor. Bunun haricinde kefal gibi orta sularda gezen hatta çevre kirliliğine çok dayanıklı olan türler dahi artık yaşamını devam ettiremiyor. Onlar içerisinde de ölümler var. Bununla beraber levrek gibi tamamen etçil olarak beslenen hem su yüzeyinde hem suyun dibinde etçil avcılıkla beslenen balıklarda da ölümler var. Ancak kefal ve kaya balıkları gibi çevre kirliliğine çok dayanıklı türlerin dahi etkilenmesi olayın ciddiyetini gösteriyor."
Ölümlerin İzmir Körfezi'ndeki balık popülasyonunu olumsuz etkilediğini aktaran Tanrıkul, sonbahar aylarında sıcaklıkların düşmesiyle su altı yaşamının normale döneceğini tahmin ettiklerini anlattı.
Körfezden tutulan balıkların tüketilmemesi gerektiğine de dikkati çeken Tanrıkul, "Ölen balıklar taze dahi olsa tüketilmemesi gerekiyor. Çünkü bunların üzerindeki mikrobiyolojik ve kimyasal yük çok fazla. Balığın kendisi zaten dayanamayarak ölüyor. İnsanların tüketmesi halinde ciddi zehirlenme vakalarıyla karşılaşılabilir." diye konuştu.
balık ölümleri - Sputnik Türkiye, 1920, 27.08.2024
YAŞAM
İzmir Körfezi'nde kirlilik nedeniyle 'balık tutulmaması' için uyarıcı afişler asıldı
Dün, 17:15
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала