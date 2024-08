https://anlatilaninotesi.com.tr/20240828/hayvan-barinagina-sahip-dernege-yonelik-dolandiricilik-sorusturmasinda-5-supheli-yakalandi-1087390312.html

Hayvan barınağına sahip derneğe yönelik dolandırıcılık soruşturmasında 5 şüpheli yakalandı

28.08.2024

Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünün koordinesinde yürütülen, Silivri'de bünyesinde hayvan barınağı bulunan derneğin yöneticisi M.Y'nin dolandırıcılık ve barınma amaçlı bırakılan hayvanları sattığı iddialarıyla tutuklandığı soruşturma devam ediyor.Soruşturma kapsamında Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından hazırlanan rapor, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne gönderildi.Raporda, 2018'de Silivri'deki sokak hayvanlarının barınma ve beslenme ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla 2018'de kurulan derneğin 2021 ve 2024 tarihleri arasında bağış adı altında yardım toplamaya başladığı aktarıldı.Derneğin hesaplarına 2021-2024 arasında 37 milyon 323 bin 777 lira tutarında para girişinin olduğu, bunun 30 milyon lirasının bağış olarak toplandığı belirtilerek, paraların yaklaşık 3 bin işlemle dernek başkanı, yöneticisi ve üyesi pozisyonunda bulunan şahısların şahsi hesabına geçirildiği kaydedildi.Raporda, bahse konu bağış paralarının bir kısmının İstanbul'da kozmetik malzeme hizmeti veren bir firma üzerinden harcama, fatura gibi açıklamalar yazılıp gönderilerek aklanmaya çalışıldığı anlatıldı.Rapor üzerine çalışma yapan polis ekipleri, gelen bağış paralarını şahsi hesaplarına geçirdiği tespit edilen 5 şüpheliye yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi.Gözaltına alınan 5 şüpheli emniyete götürüldü.'270 bin liraya el konulmuştu'İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne 30 Temmuz'da başvuran bir kişi, 'Silivri Canları 2. Hayat Melekleri' adlı derneğin yöneticisi M.Y'nin hayvanların tedavisi ve bakımı için kendisiyle anlaştığını, bu işlemler karşılığındaki ücretlerin dışında hesabına, M.Y. yönetimindeki dernek ve farklı kişilerden yüklü miktarda para gönderildiğini kaydetmişti.Bu kişi, kendisinden bu paralar karşılığında fazlaca fatura kesmesini istediğini iddia ettiği M.Y'nin usulsüz işlemler sonucu olağan dışı zenginleştiği yönünde ihbarda bulunmuştu.Soruşturma kapsamında 1 Ağustos'ta düzenlenen operasyonda dernek yöneticisi M.Y. ile dernek görevlisi A.H. gözaltına alınmıştı. Dernek binasındaki aramada herhangi bir kaydı olmayan 270 bin liraya el konulmuştu.Emniyetteki işlemlerinin ardından Büyükçekmece Adliyesine sevk edilen şüphelilerden M.Y. tutuklanırken, A.H. adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

