https://anlatilaninotesi.com.tr/20240828/guney-korenin-basi-deepfake-ile-dertte-instagramdan-ekran-goruntusu-aliyorlar-1087386143.html

Güney Kore'nin başı 'deepfake' ile dertte: 'Instagram'dan ekran görüntüsü alıyorlar'

Güney Kore'nin başı 'deepfake' ile dertte: 'Instagram'dan ekran görüntüsü alıyorlar'

Sputnik Türkiye

Güney Kore'de binlerce kadının Instagram gibi sosyal medya uygulamalarından ekran görüntüsü almak suretiyle oluşturulan videoları internette paylaşılıyor... 28.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-28T19:08+0300

2024-08-28T19:08+0300

2024-08-28T19:08+0300

dünya

güney kore

yoon suk-yeol

deepfake

cinsellik

ifşa

instagram

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Güney Kore medyasında yer alan haberlere göre, polisin Çarşamba günü başlayacak ve yedi ay sürecek bir takip kapsamında bu tür materyalleri üreten ve yayan kişileri 'agresif bir şekilde' takip edeceğini ve özellikle çocukları ve gençleri istismar edenlere odaklanacağını söyledi.Seul Büyükşehir Polis Teşkilatı Şefi Kim Bong-sik düzenlediği basın toplantısında, "Videoların sadece öğrencilere değil öğretmenlere de yönelik oluşturulması ve teknoloji meraklısı gençler arasında yayılması çok endişe verici" dedi.Başkanlık Ofisi'nden yapılan açıklamada, “Belirsiz kişileri hedef alan deepfake videolar sosyal medya aracılığıyla hızla yayılıyor. Birçok kurban reşit değil ve faillerin çoğunun da genç olduğu tespit edildi" cümlesine yer verildi.Yaklaşık 220 bin üyesi bulunan Telegram sohbet odasının, kadınların fotoğraflarıyla oynayarak deepfake görüntüler oluşturduğu belirtilirken Güney Kore medyası kurbanların arasında üniversite öğrencileri, öğretmenler ve askeri personelin de bulunduğunu söyledi.Faillerin Instagram gibi sosyal medya platformlarını kurbanların fotoğraflarını kaydetmek ya da ekran görüntüsü almak için kullandıkları ve bu fotoğrafları daha sonra deepfake pornografik materyal oluşturmak için kullandıkları bildirildi.Güney Kore'den sert tutum sözüGüney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol, medyanın Güney Koreli kadınların cinsel içerikli deepfake görüntü ve videolarının sosyal medya sohbet odalarında sıklıkla bulunduğunu bildirmesinin ardından dijital cinsel suçların kapsamlı bir şekilde soruşturulması çağrısında bulundu.Devletin medya düzenleyicisi olan Kore İletişim Standartları Komisyonu'nun, cinsel içerikli deepfake karşı alınacak önlemleri görüşmek üzere bugün bir toplantı düzenledi.Yoon Suk Yeol televizyonda yayımlanan kabine toplantısı sırasında.“Bu, anonimliğin korunmasına güvenerek teknolojinin istismar edilmesi anlamına geliyor. Bu açık bir suç eylemidir" cümlesini kaydetti.Yılın ilk yedi ayında 297 vakanın rapor edildiğini söyleyen Güney Kore polis birimi, çevrimiçi deep fake seks suçlarının artış gösterdiğini belirterek geçen yıl 180 olan bu sayının, verilerin ilk toplanmaya başladığı 2021 yılındaki sayının neredeyse iki katına çıktığını aktardı. Ancak sorunun resmi rakamların gösterdiğinden daha ciddi olduğuna inanıldığı notu düşüldü.Polis, suçlananların çoğunun gençler ve 20'li yaşlardaki kişiler olduğunu söyledi.Kore Öğretmenler ve Eğitim İşçileri Sendikası bu hafta yaptığı açıklamada, okul öğrencilerinin cinsel içerikli deepfake'lerin kurbanı olduğu bazı vakalardan haberdar olduklarını belirterek Eğitim Bakanlığı'nı konuyu soruşturmaya çağırdı.2020 yılında aralarında Cho Ju-bin adlı çetenin lideri olduğunu belirtilen ve aralarında 16 gencin de bulunduğu en az 74 kadına şantaj yaparak giderek daha aşağılayıcı ve bazen de şiddet içeren cinsel görüntüler gönderdiği gerekçesiyle 40 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.Güney Kore'nin Cinsel Şiddeti Önleme ve Mağdurları Koruma Yasası uyarınca, dağıtmak amacıyla cinsel içerikli deepfake içeriği üretmek beş yıl hapis veya 37 bin 500 dolar para cezası ile cezalandırılıyor.Deepfake yayımcısına 5 yıl cezaMahkeme, yaklaşık 400 uydurma pornografik video üretmekten ve bu tür yaklaşık bin 700 videoyu internette dağıtmaktan suçlu bulduğu bir deepfake suç zanlısını beş yıl hapis cezasına çarptırdı.Seul Merkez Bölge Mahkemesi, 28 yaşındaki Park soyadlı şüpheliye, kurbanlarının cinsel aşağılanmasının 'tarif edilemez' olduğunu söyleyerek 5 yıl ceza verdi.Park hakkında bu yılın Mayıs ayında 400 kadar deepfake video oluşturmak ve Temmuz 2020 ile bu yılın Nisan ayları arasında bu tür bin 700 kadar videoyu internette dağıtmak suçlamasıyla dava açılmıştı.Mahkeme tarafından yapılan açıklamada, “Sahte videoların içeriği iğrenç ve tarif edilemez. Bunu utanç duymadan stres atmak için bir araç olarak kullandı” cümlesini kaydederek sıradan insanların her gün sosyal medyada kişisel kayıtlarını yayımlama eyleminin istismar edilmesinin bir sorun olduğunu dile getirdildi.Deepfake'ten zarar gören okulların listelendiği bir site oluşturulduGüney Kore'de bir kadın hakları savunucusu, sosyal medyada kadınların fotoğrafları kullanılarak erkek öğrenciler tarafından 'deepfake pornografisi' oluşturulan okulların haritasını çıkardı. Söz konusu haritanın aktif güncellenmeye devam ettiği belirtildi.Deepfake suçlarının kurbanı olan okullar arasında bir kız okulunun da olduğu ifade edilen haritada, faillerin bir kısmının mağdurla aynı okuldan olmayan erkekler olmayabileceği ifade edildi.Çok sayıda kırmızı işaret bulunan yerlerin çoğunlukla şehirler ve az sayıda kırmızı işaret bulunan yerlerin ise az sayıda insanın yaşadığı kırsal olduğuı ifade edilen haritada bu teknolojiden zarar gören okulların listesi yer aldı.Deepfake nedir?Sosyal medyadaki içeriklerden ya da diğer yollardan insanların rızası olmadan alınan, genellikle cinsel içerikli bir şekilde oluşturulan ve çevrimiçi olarak dağıtılan üzerinde oynanmış fotoğraf, video veya sesleri ifade eden bir teknoloji olan deepfake, genellikle yapay zeka tekniklerini kullanarak oluşturulan sahte veya manipüle edilmiş bir video veya ses kaydını ifade ediyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240827/gazeteci-pepe-escobar-telegramin-kurucusu-durovun-sorusturmasi-abdnin-tesviki-ile-macron-tarafindan-1087341897.html

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