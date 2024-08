CHP Genel Başkanı Özel: Bu partiden ne bölücü çıkar ne din düşmanı çıkar

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240828/chp-genel-baskani-ozel-bu-partiden-ne-bolucu-cikar-ne-din-dusmani-cikar-1087384452.html

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin Ayvalık İlçe Başkanlığı ziyareti öncesi yaptığı konuşmada, bir baba evi olan Ayvalık İlçe Başkanlığı binasının kapılarının herkese açık olduğunu belirterek, "Buranın tapusu hiçbirimizin üzerinde değildir. Ne bende ne Kemal Bey'de ne rahmetli Ecevit'te ne İnönü'de. Baba evinin tapusu bir kişiye kayıtlıdır o da Gazi Mustafa Kemal Atatürk'tür" diye konuştu.'Esas zaferi hep beraber yapılacak ilk genel seçimlerde yaşayacağız'Türkiye'nin bütün demokratlarının 31 Mart'taki çağrılarına uyup, koşup gelen Türkiye İttifakı'ndaki herkesi, sosyal demokratları, muhafazakar demokratları, milliyetçi demokratları, Kürt demokratları bu ülkeyi seven, birbirini seven daha eşit daha adil daha zengin ve daha özgür bir Türkiye isteyen bütün demokratları, baba evine çağırdıklarını anlatan Özel, "Millet İttifakı'nın geçmişteki bileşenleri, seçimlerde istediler ki Balıkesir'de birlikte olalım. Ama biz Ankara'da anlaşamadık. Döndük Balıkesir'e dedik ki 'Ahmet Akın Türkiye İttifakı'nın adayıdır, size emanet ediyoruz.'. Ayvalık'a dedik ki 'Mesut Ergin Türkiye İttifakı'nın adayıdır, size emanet ediyoruz.'. Sesimizi duyan, onlara sahip çıkan, ittifakla yüzde 43 oy aldığımız yerde, ittifaksız büyükşehirde yüzde 52, Ayvalık'ta yüzde 58-59 oylarla Türkiye İttifakı'nı iktidar yapanlara yürekten teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.Bu başarıyı yerel seçimlerde bırakmayacaklarını dile getiren Özel, "Bu bir başarı ama çok önemli bir görevi sırtımıza yükleyen başarı. Bundan sonra kimseyi ötekileştirmeden, kimseyi ayırmadan adil, düzgün bir şekilde görev yapacak belediye başkanlarımızla birlikte bize verilen krediyi en iyi şekilde kullanacağız ve esas zaferi, esas büyük başarıyı hep beraber yapılacak ilk genel seçimlerde yaşayacağız" şeklinde konuştu.Kurultayda, kongrede verdiği sözlerden ilkini tuttuğunu anlatan Özel, "Dedim ki bu partinin genel merkezinin de ilçe binalarının da il binalarının da ışıkları erkenden sönmeyecek. Seçim gecesi o ışıklar sabaha kadar yanacak. Cumhuriyet Halk Partili kadınlar, akşam saatinde tülbentini sirkeli suya basıp, başına bağlayıp ışıkları kapatıp oturmayacak. O gece ışıklar sabaha kadar yanacak, o tülbentler sirkeli suya basılmayacak, o tülbentler sallanacak ve hep birlikte başaracağız" dedi."Cumhuriyetin ikinci yüzyılının ilk seçimlerinde Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün partisi, hepimizin Partisi iktidar olacak" diye konuşan Özel, konuşmasına şöyle devam etti:'Mali olarak Türkiye'nin en borçlu belediyelerinden bir tanesi'CHP'nin çok partili dönemde Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'ni ilk kez kazandığını aktaran Özel, şunları kaydetti:Hiçbir CHP'li belediyenin bir dönemden fazladır yönettiği yerde böyle bir sorunun olmadığına işaret eden Özel, "Diyorlar ya 'CHP demek şu demek.'. Al işte aldık AK Parti'den Allah'tan, Ayvalık'ın su sorununu, körfezin arıtma sorununu, kanalizasyon sorununu çözecek projeleri bütün imkansızlıklara rağmen başlattık. CHP susuzluk demekti. AK Parti'den susuz aldığı belediyeyi, suya kavuşturuyor, huzura kavuşturuyor. Alın size CHP belediyeciliği" diye konuştu.'Yarın sabah Dilruba'yı cezaevinde ziyaret edeceğim'Türkiye'nin gündemindeki konulara değinmek istediğini ifade eden CHP Genel Başkanı Özel, sözlerini şöyle sürdürdü:CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Bu ülke kutuplaşmadan, bu ülke tarafların birbiriyle temas etmesi, görüşmesi yerine bir kavganın süre gitmesi, o kutuplaşmanın ayrılığa dönüşmesi ve birilerinin buradan iktidarını sürdürmesine göre planlanıyor. Bu oyuna gelmedik, gelmeyeceğiz" şeklinde konuştu.Seçmene, "Açsın, yoksulsun, işsizsin, güvencesizsin ama oyu bize vermelisin. Çünkü vatanı böldürecekler çünkü bayrağı indirecekler çünkü ezanı dindirecekler" denildiğini ifade eden Özel, konuşmasına şu cümlelerle devam etti:'Bu partiden ne bölücü çıkar ne din düşmanı çıkar'Türkiye İttifakı'nın, Cumhuriyet Halk Partisi'nin yegane ittifakı olduğunu dile getiren Özel, "İçinde milliyetçiliğin de olduğu altı ok hepimizin göğsüne, zihnine kazınmıştır. Bu partiden ne bölücü çıkar ne din düşmanı çıkar ne de bu ülkenin faydasının dışında iş yapacak kimse çıkar. Bu parti inanç özgürlüğüne de başını örtüp okumak isteyen Dilara'ya da sokakta özgürce eleştiri hakkını kullanan Dilruba'ya da sahip çıkar. CHP kutuplaşmanın değil, kucaklaşmamanın partisidir" dedi.Birileri istiyor diye kavga etmeyeceklerini, birileri istiyor diye kutuplaşmayacaklarını belirten Özel, yoksulluk konuşulmasın diye kavga icat edenler, işsizlik konuşulmasın diye polemik üretenler, güvencesizliğin üstünü siyasi kavgayla örtenlere inat bu milletin gerçek sorunları dışında hiçbir sorunu konuşmayacaklarını, hiçbir şekilde suni gündemlere teslim olmayacaklarını sözlerine ekledi.

