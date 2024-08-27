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CHP Genel Başkanı Özel: Türkiye'yi yönetmeye hazırlanıyoruz
CHP Genel Başkanı Özel: Türkiye'yi yönetmeye hazırlanıyoruz
Sputnik Türkiye
CHP lideri Özel Edremit'e yaptığı ziyaret sırasında açıklamalarda bulundu. Türkiye'nin deprem gündemine değinen Özel, Balıkesir'de kentsel dönüşüme ihtiyaç... 27.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-27T23:19+0300
2024-08-27T23:19+0300
2024-08-27T23:19+0300
chp
cumhuriyet halk partisi (chp)
politika
özgür özel
seçim
erken seçim
edremit
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Balıkesir'in Edremit ilçesinde belediye binası önünde kendisini bekleyenlere hitap etti. Özel, yerel seçimlerde Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ve Edremit Belediyesi'ni kazanmalarını sağlayan seçmenlere teşekkür ettiÖzgür Özel, 6 Şubat 2023'te yaşanan Kahramanmaraş merkezli depremleri hatırlatarak, Türkiye bir deprem ülkesi olduğunu vurguladı ve şu açıklamayı yaptı:'Türkiye'yi yönetmeye hazırlanıyoruz'Yerel seçimlerde yaşadıkları başarıyı parti olarak ilerleteceklerini söyleyen Özgür Özel, şöyle konuştu:'Ant içerim ki yapılacak ilk genel seçimlerde Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün partisi birinci parti olacak'CHP lideri Özel, 31 Mart gecesi partisini destekleyenlere verdiği ilk sözü tuttuğunu dile getirerek, sözlerini şöyle tamamladı:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240827/cumhurbaskani-yardimcisi-yilmaz-eskiden-turkiye-daha-mureffehti-diyenleri-uluslararasi-kurumlar-1087344024.html
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chp, cumhuriyet halk partisi (chp), özgür özel, seçim, erken seçim, edremit
chp, cumhuriyet halk partisi (chp), özgür özel, seçim, erken seçim, edremit
CHP Genel Başkanı Özel: Türkiye'yi yönetmeye hazırlanıyoruz
CHP lideri Özel Edremit'e yaptığı ziyaret sırasında açıklamalarda bulundu. Türkiye'nin deprem gündemine değinen Özel, Balıkesir'de kentsel dönüşüme ihtiyaç olduğunu vurguladı. CHP'nin tüm sektörleri yeniden nasıl ayağa kaldıracağına dair bir program üzerinde çalıştığını söyleyen CHP lideri "Türkiye'yi yönetmeye hazırlanıyoruz" dedi.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Balıkesir'in Edremit ilçesinde belediye binası önünde kendisini bekleyenlere hitap etti. Özel, yerel seçimlerde Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ve Edremit Belediyesi'ni kazanmalarını sağlayan seçmenlere teşekkür etti
Özgür Özel, 6 Şubat 2023'te yaşanan Kahramanmaraş merkezli depremleri hatırlatarak, Türkiye bir deprem ülkesi olduğunu vurguladı ve şu açıklamayı yaptı:
"Edremit 20 fay hattının üstündeki bir ilçemiz ve burada kentsel dönüşüme ihtiyaç var. Balıkesir'de kentsel dönüşüme ihtiyaç var. Partizanlık yaparak, imzalar atmayarak, onay vermeyerek el kol bağlayıp siyaset yapıyorsunuz ama depremin siyaseti olmaz. İnsan hayatının siyaseti olmaz. Enkaz altında kalmış bebeklerin, çocukların siyaseti olmaz. Kentsel dönüşüm için gereğini yapın, önümüzü açın. Gerekli katkıları sağlayın. Vebal altında kalmayın. Samimiyetle çağrıda bulunuyor, tarih önünde sizi bir kez daha uyarıyorum."
'Türkiye'yi yönetmeye hazırlanıyoruz'
Yerel seçimlerde yaşadıkları başarıyı parti olarak ilerleteceklerini söyleyen Özgür Özel, şöyle konuştu:
"Cumhuriyet Halk Partisi yapacağı büyük değişim kurultayıyla önce tüzüğünü demokratikleştirerek Türkiye'ye vadettiği demokrasiyi kendi yaşamaya başlıyor. Ardından yapacağı büyük program kurultayının başlangıcıyla bu ülkeyi nasıl yöneteceğini, yoksulluğu nasıl bitireceğini, gelir adaletsizliğini nasıl ortadan kaldıracağını, kendi kendine yeten bir tarım ülkesinden ithalata muhtaç bir ülke haline gelmekten nasıl kurtulacağını, hayvancılığından arıcılığa kadar tüm sektörleri yeniden nasıl ayağa kaldıracağını çalışacağı bir program hazırlıyor, hazırlanıyor. Müjdeler olsun ki Cumhuriyet Halk Partisi 100 yıl sonra yeniden Türkiye'yi yönetmeye, ayağa kaldırmaya hazırlanıyor."
'Ant içerim ki yapılacak ilk genel seçimlerde Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün partisi birinci parti olacak'
CHP lideri Özel, 31 Mart gecesi partisini destekleyenlere verdiği ilk sözü tuttuğunu dile getirerek, sözlerini şöyle tamamladı:
"Dedim ki '1970'lerde Ecevit dünyayı doğru okudu, Türkiye siyasetini doğru okudu. Rüzgarı ve zorlukları doğru tespit etti ve onun liderliğinde girilen ikisi yerel, ikisi genel 4 seçimde de Cumhuriyet Halk Partisi birinci parti çıktı.' Ben yerel seçimlerle ilgili ortaya koyduğum iddiayı ve verdiğim sözü tuttum. Aynı Edremitlilerin bana verdiği sözü tuttukları gibi. Şimdi sözün büyüğünü tutmakta. Şimdi sıra mutluluğun büyüğünü yaşamakta. Emin olun ki inanın ki ant içerim ki yapılacak ilk genel seçimlerde Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün partisi birinci parti olacak, iktidar olacak."