https://anlatilaninotesi.com.tr/20240828/abdulkadir-selviden-erdogan-esad-gorusmesi-yorumu-ikili-arasinda-kirmizi-hat-cekilmesi-lazim-1087356438.html
Abdulkadir Selvi'den Erdoğan-Esad görüşmesi yorumu: 'İkili arasında 'kırmızı hat' çekilmesi lazım
Abdulkadir Selvi'den Erdoğan-Esad görüşmesi yorumu: 'İkili arasında 'kırmızı hat' çekilmesi lazım
Sputnik Türkiye
Abdulkadir Selvi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Esad ile görüşmesi için 'kırmızı hat' oluşturulması gerektiğini söyledi ve "İki liderin 24 saat süreyle telefonla... 28.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-28T09:32+0300
2024-08-28T09:32+0300
2024-08-28T09:32+0300
politika
abdulkadir selvi
türkiye
suriye
rusya
recep tayyip erdoğan
esad
beşar esad
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Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Suriye Devlet Başkanı Esad'ın görüşmesine dair değerlendirmelerde bulundu ve şunları söyledi:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240809/rusyadan-olasi-erdogan-esad-gorusmesine-iliskin-yeni-aciklama-1086682230.html
suriye
rusya
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erdoğan esad, erdoğan esad ile ne zaman görüşecek, erdoğan esad görüşmesi nerede, erdoğan esad görüşmesi ne zaman
erdoğan esad, erdoğan esad ile ne zaman görüşecek, erdoğan esad görüşmesi nerede, erdoğan esad görüşmesi ne zaman
Abdulkadir Selvi'den Erdoğan-Esad görüşmesi yorumu: 'İkili arasında 'kırmızı hat' çekilmesi lazım
Abdulkadir Selvi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Esad ile görüşmesi için 'kırmızı hat' oluşturulması gerektiğini söyledi ve "İki liderin 24 saat süreyle telefonla görüşebilecekleri bir mekanizma oluşturulmalı" dedi.
Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Suriye Devlet Başkanı Esad'ın görüşmesine dair değerlendirmelerde bulundu ve şunları
söyledi:
"Erdoğan-Esed görüşmesiyle her şeyin hallolacağını beklemek saflık olur. Ama bu görüşme ile kritik eşik aşılmış olur. Ortak mekanizmalar kurulur. Ancak Türkiye ile Suriye’nin normalleşmesi Suudi Arabistan, BAE ve Mısır’la normalleşmeye benzemez. Çünkü ortada bir iç savaş gerçeği var. Bunun için soğuk savaş döneminde ABD ile Rusya devlet başkanları arasında olduğu gibi Erdoğan ile Esed arasında bir “kırmızı hat” çekilmesi lazım. İki liderin 24 saat süreyle telefonla görüşebilecekleri bir mekanizma oluşturulmalı. Çünkü sorunlar ancak böyle aşılır."