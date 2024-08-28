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Abdulkadir Selvi'den Erdoğan-Esad görüşmesi yorumu: 'İkili arasında 'kırmızı hat' çekilmesi lazım
Abdulkadir Selvi'den Erdoğan-Esad görüşmesi yorumu: 'İkili arasında 'kırmızı hat' çekilmesi lazım
Sputnik Türkiye
Abdulkadir Selvi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Esad ile görüşmesi için 'kırmızı hat' oluşturulması gerektiğini söyledi ve "İki liderin 24 saat süreyle telefonla... 28.08.2024, Sputnik Türkiye
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Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Suriye Devlet Başkanı Esad'ın görüşmesine dair değerlendirmelerde bulundu ve şunları söyledi:
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erdoğan esad, erdoğan esad ile ne zaman görüşecek, erdoğan esad görüşmesi nerede, erdoğan esad görüşmesi ne zaman

Abdulkadir Selvi'den Erdoğan-Esad görüşmesi yorumu: 'İkili arasında 'kırmızı hat' çekilmesi lazım

09:32 28.08.2024
© AFP 2023 / - Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad ve Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
 Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad ve Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan - Sputnik Türkiye, 1920, 28.08.2024
© AFP 2023 / -
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Abdulkadir Selvi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Esad ile görüşmesi için 'kırmızı hat' oluşturulması gerektiğini söyledi ve "İki liderin 24 saat süreyle telefonla görüşebilecekleri bir mekanizma oluşturulmalı" dedi.
Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Suriye Devlet Başkanı Esad'ın görüşmesine dair değerlendirmelerde bulundu ve şunları söyledi:
"Erdoğan-Esed görüşmesiyle her şeyin hallolacağını beklemek saflık olur. Ama bu görüşme ile kritik eşik aşılmış olur. Ortak mekanizmalar kurulur. Ancak Türkiye ile Suriye’nin normalleşmesi Suudi Arabistan, BAE ve Mısır’la normalleşmeye benzemez. Çünkü ortada bir iç savaş gerçeği var. Bunun için soğuk savaş döneminde ABD ile Rusya devlet başkanları arasında olduğu gibi Erdoğan ile Esed arasında bir “kırmızı hat” çekilmesi lazım. İki liderin 24 saat süreyle telefonla görüşebilecekleri bir mekanizma oluşturulmalı. Çünkü sorunlar ancak böyle aşılır."
Recep Tayyip Erdoğan & Beşar Esad - Sputnik Türkiye, 1920, 09.08.2024
DÜNYA
Rusya'dan olası Erdoğan-Esad görüşmesine ilişkin yeni açıklama
9 Ağustos, 15:28
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