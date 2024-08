https://anlatilaninotesi.com.tr/20240827/teksas-bidenin-abddeki-gocmenleri-yasallastirma-programini-askiya-aldi-1087306502.html

Teksas hükümeti, Biden'ın ABD'deki göçmenleri yasallaştırma programını askıya aldı

Teksas hükümeti, Biden'ın ABD'deki göçmenleri yasallaştırma programını askıya aldı

Sputnik Türkiye

Biden ve Harris yönetimleri döneminde yaşanan sınır krizi, Kamala Harris'in Kasım ayındaki başkanlık seçimlerini kaybetmesine mal olabilecek ‘aşil topuğu’... 27.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-27T10:09+0300

2024-08-27T10:09+0300

2024-08-27T10:46+0300

dünya

abd

göç

düzensiz göç

kaçak göç

yasadışı göç

sınır

abd-meksika sınırı

abd seçimleri

joe biden

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/08/1b/1087306343_0:0:3044:1713_1920x0_80_0_0_1a8abea3b740545245b6eea61941a9d3.jpg

Teksas eyalet mahkemesi, mevcut başkan Joe Biden yönetiminin ABD vatandaşlarıyla evli göçmenlere yasal statü verilmesine yönelik programını askıya almaya karar verirken, kararın uzun zamandır ABD vatandaşlığının kazanılmasını kolaylaştırmayı amaçlayan 'Biden'ın en kapsamlı kararlarından birinin' uygulanmasının önünde en azından geçici bir engel olduğu kaydedildi.Kararnamenin, aralarında Teksas'ın da bulunduğu 16 eyaletin bu programa karşı dava açmasından birkaç gün sonra yayınlandığı ve bunun sonucunda yaklaşık 500 bin yasadışı göçmen ve bunların çocuklarından yaklaşık 50 bin kişinin ABD'de yasal statü elde edebileceği Biden kararına karşı alındığı vurgulanırken, Teksas hükümetinin tahminlerine göre, eyalette yaşayan çok sayıda ‘yasadışı göçmen’ nedeniyle eyalet her yıl on milyonlarca dolar harcamak zorunda kalıyor.Associated Press (AP) haber ajansına konuşan Teksas Bölge Yargıcı Campbell Barker, bu çerçevede kabul edilen belgede eyaletlerin programa karşı argümanlarını ‘önemli’ olarak nitelerken, AP’ye göre Yargıç Barker'ın kararı iki hafta süreyle geçerli olacak ve kararın uzatılma ihtimali de bulunuyor.Ajans, bu kararın uzun bir süredir ABD vatandaşlığının kazanılmasını kolaylaştırmayı amaçlayan “Başkan'ın en iddialı kararlarından birinin uygulanmasının önünde en azından geçici bir engel” haline geldiğini belirtiyor.18 Haziran'da Biden, ABD vatandaşlarıyla evli olan ve uzun süredir ülkede yaşayan göçmenlerin ABD'de yasal statü elde etme sürecinde değişiklikler yapılacağını duyurmuştu.Aynı zamanda Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre, yönetimin bu tedbirleri sadece yaklaşan başkanlık seçimleri nedeniyle almaya karar verdiğini reddetmişti.Sınır krizi, Trump’ı yenmeyi hedefleyen Harris'in aşil topuğuYasadışı göçmenlerin yasal statüye sahip olabilmesinin önünü açan son Biden kararlarının, 5 Kasım’daki başkanlık seçimleri öncesi özellikle ülkenin güneyinde daha fazla oy toplama arzusuyla açıklanırken, The New York Post, eski New York Valisi David Paterson'ın açıklamasına atıfta bulunarak, Biden ve Harris yönetimleri altındaki sınır krizinin, mevcut yönetimin aşil topuğu olarak nitelendirildiğini vurguladı.Gazete, sınır krizinin, yasadışı göçle baş edemeyen mevcut Beyaz Saray yönetiminde Biden’ın yardımcısı olan Kamala Harris'in Kasım ayındaki başkanlık seçimlerindeki zaferine mal olabileceğini yazarken, gazeteye konuşan eski New York valisi David Paterson, “Onun (Kamala Harris) gerçekten büyük bir sorunu var.Amerikalıların yüzde 72'si onun döneminde güneyden sınırı geçen göçmen sayısının artacağını düşünüyor. Sadece yüzde 21'i ise onun başkan olması halinde bu sayının azalacağını düşünüyor" dedi.Paterson, “Donald Trump'ın yapması gereken tek şey sınır hakkında konuşmak. Eğer başka bir şeyden bahsetmez ve biraz da ekonomi hakkında konuşursa bu seçimi kazanabilir” diye ekledi.NYP, Demokratların başkan adayı Kamala Harris'in geçen hafta seçilmesi halinde sınır kontrolünü sıkılaştırma sözü verdiğini hatırlatırken, ancak Harris'i eleştirenler, kendi döneminde patlak veren göç krizi sırasında binlerce ulusal sınır muhafızının işten çıkarmasına izin verdiğine dikkat çekmekte gecikmedi.ABD'de Biden yönetimiyle Cumhuriyetçilerin yönettiği eyaletleri karşı karşıya getiren göçmen krizi hakkında konuşan Cumhuriyetçi başkan adayı Donald Trump, başkanlık seçimlerini kazanması halinde Amerika Birleşik Devletleri'nin ‘tarihindeki en büyük sınır dışı etme kampanyasını başlatma’ sözünü verirken, ABD'den sınır dışı edilen yasadışı göçmenlerin son deporte noktası haline gelen Meksika, göçmenlerin Meksika yerine vatandaşı oldukları ülkelere geri gönderilmesini sağlamaya çalışacaklarını bildirmişti.2018 yılında dönemin başkanı Trump, ülke sınırlarından giren tüm yasa dışı göçmenlerin derhal sınır dışı edilmesini öngören "sıfır tolerans" adlı karara imza atmış, 2020 yılında başkanlık seçimlerini kazanan Biden, Trump döneminin bu uygulamasını kaldırmıştı.Uluslararası Göç Örgütünün (IOM) verilerinde, 2023'ün Ocak-Kasım aylarında, 2 milyon 240 bini aşkın kişinin Meksika üzerinden ABD'ye geçmek amacıyla sınıra geldiği değerlendirilirken 2022'de bu sayı 2 milyon 326 bin, 2021'de ise 1 milyon 856 bin olarak kaydedilmişti.Teksas, Meksika ile olan sınırlara demir bariyerler ve jiletler koyuyorÖte yandan Cumhuriyetçi Teksas Valisi Gregory Wayne Abbott, ABD'nin Teksas sınırına demir bariyerler ve jiletler koymaya devam ediyor.Teksas Valisi Greg Abbott, eyaletin Meksika ile olan sınırına demir bariyeleri döşemeye devam edeceklerini ifade ederek “Teksas, ülkemizin tarihinde kendi sınır duvarını inşa eden ilk ve tek eyalettir. Teksas'ın tarihi sınır duvarı yasadışı göçü caydıracaktır ve uzaklaştıracaktır. Her hafta duvara daha fazlasını ekliyoruz. Teksas, Amerika'yı güvende tutmak için harekete geçiyor” mesajını paylaştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240827/kolombiya-panama-ve-abd-heyetleri-toplandi-duzensiz-gocle-mucadelede-isbirligi-yapilacak-1087306134.html

abd

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

abd, göç, düzensiz göç, kaçak göç, yasadışı göç, sınır, abd-meksika sınırı, abd seçimleri, joe biden, kamala harris, abd başkanlık seçimleri, abd’de başkanlık kaosu