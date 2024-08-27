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https://anlatilaninotesi.com.tr/20240827/kolombiya-panama-ve-abd-heyetleri-toplandi-duzensiz-gocle-mucadelede-isbirligi-yapilacak-1087306134.html
Kolombiya, Panama ve ABD heyetleri toplandı: Düzensiz göçle mücadelede işbirliği yapılacak
Kolombiya, Panama ve ABD heyetleri toplandı: Düzensiz göçle mücadelede işbirliği yapılacak
Sputnik Türkiye
Kolombiya, Panama ve ABD heyetleri Kolombiya'nın Cartagena kentinde toplanarak düzensiz göçle mücadeleyi koordineli ve insani bir şekilde yönetme konusundaki... 27.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-27T09:48+0300
2024-08-27T09:48+0300
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Kolombiya, Panama ve ABD'nin heyetleri, 'Üçlü Göç Mekanizması Toplantısı' kapsamında Kolombiya'nın Cartagena kentinde bir araya geldi.Düzensiz göçle mücadeleyi koordineli ve insani bir şekilde yönetme konusundaki kararlılıklarını teyit ederek toplantı sonunda ortak bildiri imzalandı.Ortak deklarasyonun ana maddeleri göçmenlerin korunması, sınır ötesi suçlarla mücadele ve insan haklarının garanti altına alınması konusundaki kararlılıklarının vurgulanması oldu.Bildiride düzensiz göçün kontrol altına alınmasında uluslararası işbirliğinin önemi belirtilirken, işleyişin Los Angeles Deklarasyonu'ndaki ilkelerle uyumlu olduğu duyuruldu. 'Göçmenlere yardımcı olan ulus ötesi suç örgütlerinin tespit edilmesi ve sorumluların adalete teslim edilmesi gerektiğinin' altı çizildi.Kolombiya: 2.5 milyon Venezuelalıyı ülkede düzenli hale getirdikKolombiya Dışişleri Bakanı Luis Gilberto Murillo, toplantıda yaptığı konuşmada, 2,5 milyon Venezuelalıyı ülkede düzenli hale getirdiklerini ve Geçici Koruma Statüsü kapsamında olmayan Venezuelalılar için de çabaların sürdüğünü belirtti.Panama, ABD ile yaptığı anlaşmayla düzensiz göçün kontrolünü daha iyi sağladıklarını belirtti Panama Güvenlik Bakanlığı 2023 yılında 153.226 Venezuelalı göçmenin, 14.659 Kolombiyalının, 14.569 Ekvadorlunun, 12.067 Çin vatandaşının, 11.224 Haitilinin ve diğer uyruklardan 25.330 göçmenin Darien Körfezi'nden ülkeye yasa dışı girdiğini açıkladı. Panama Dışişleri Bakanı Javier Martinez Acha, ABD ile bir Mutabakat Zaptı'na uyarak Darien Körfezi üzerinden uçak kiralayarak geçerek ülkeye giren 29 Kolombiyalıyı sınır dışı etti. Aynı anlaşma kapsamında 30 Kolombiyalı göçmeni daha sınır dışı etti.
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düzensiz göç, göç, abd, panama, kolombiya, göçmen krizi, göçmen mutabakatı, göçmen kaçakçılığı, kaçak göçmen
düzensiz göç, göç, abd, panama, kolombiya, göçmen krizi, göçmen mutabakatı, göçmen kaçakçılığı, kaçak göçmen

Kolombiya, Panama ve ABD heyetleri toplandı: Düzensiz göçle mücadelede işbirliği yapılacak

09:48 27.08.2024
© AA / Kolombiya Dışişleri BakanlığıKolombiya, Panama ve ABD
Kolombiya, Panama ve ABD - Sputnik Türkiye, 1920, 27.08.2024
© AA / Kolombiya Dışişleri Bakanlığı
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Kolombiya, Panama ve ABD heyetleri Kolombiya'nın Cartagena kentinde toplanarak düzensiz göçle mücadeleyi koordineli ve insani bir şekilde yönetme konusundaki kararlılıklarını teyit etti. 'Üçlü Göç Mekanizması Toplantısı' sonrası imzalanan deklarasyonda, düzensiz göçün kontrol altına alınması hakkında karara varıldı.
Kolombiya, Panama ve ABD'nin heyetleri, 'Üçlü Göç Mekanizması Toplantısı' kapsamında Kolombiya'nın Cartagena kentinde bir araya geldi.
Düzensiz göçle mücadeleyi koordineli ve insani bir şekilde yönetme konusundaki kararlılıklarını teyit ederek toplantı sonunda ortak bildiri imzalandı.
Ortak deklarasyonun ana maddeleri göçmenlerin korunması, sınır ötesi suçlarla mücadele ve insan haklarının garanti altına alınması konusundaki kararlılıklarının vurgulanması oldu.
Bildiride düzensiz göçün kontrol altına alınmasında uluslararası işbirliğinin önemi belirtilirken, işleyişin Los Angeles Deklarasyonu'ndaki ilkelerle uyumlu olduğu duyuruldu. 'Göçmenlere yardımcı olan ulus ötesi suç örgütlerinin tespit edilmesi ve sorumluların adalete teslim edilmesi gerektiğinin' altı çizildi.

Kolombiya: 2.5 milyon Venezuelalıyı ülkede düzenli hale getirdik

Kolombiya Dışişleri Bakanı Luis Gilberto Murillo, toplantıda yaptığı konuşmada, 2,5 milyon Venezuelalıyı ülkede düzenli hale getirdiklerini ve Geçici Koruma Statüsü kapsamında olmayan Venezuelalılar için de çabaların sürdüğünü belirtti.

Panama, ABD ile yaptığı anlaşmayla düzensiz göçün kontrolünü daha iyi sağladıklarını belirtti

Panama Güvenlik Bakanlığı 2023 yılında 153.226 Venezuelalı göçmenin, 14.659 Kolombiyalının, 14.569 Ekvadorlunun, 12.067 Çin vatandaşının, 11.224 Haitilinin ve diğer uyruklardan 25.330 göçmenin Darien Körfezi'nden ülkeye yasa dışı girdiğini açıkladı.
Panama Dışişleri Bakanı Javier Martinez Acha, ABD ile bir Mutabakat Zaptı'na uyarak Darien Körfezi üzerinden uçak kiralayarak geçerek ülkeye giren 29 Kolombiyalıyı sınır dışı etti. Aynı anlaşma kapsamında 30 Kolombiyalı göçmeni daha sınır dışı etti.
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