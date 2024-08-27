https://anlatilaninotesi.com.tr/20240827/moon-sniperla-irtibat-kesildi-japonya-ay-arastirma-aracina-veda-etti-1087311856.html
Moon Sniper'la irtibat kesildi: Japonya 'ay araştırma aracı'na veda etti
Moon Sniper'la irtibat kesildi: Japonya 'ay araştırma aracı'na veda etti
Sputnik Türkiye
Japonya, ay yüzeyini fotoğraflamak için ocak ayında Ay'a gönderdiği 'Moon Sniper' ismini verdiği cihazın görevinin sona erdiğini duyurdu. 27.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-27T11:43+0300
2024-08-27T11:43+0300
2024-08-27T11:43+0300
dünya
japonya
uzay aracı
ay
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Japonya Uzay Araştırma Ajansı (JAXA), ocakta Ay'a iniş yapan ve Ay yüzeyini fotoğraflayan 'Ay'ı Araştırmak için Akıllı İniş Aracı (SLIM)' ile irtibatın kesilmesinin ardından görevinin sona erdirildiğini bildirdi.Operasyon bitti emri iletildiKyodo News'un haberine göre, JAXA, ulaşılması beklenen hedeflerin üstüne çıkan sonuçlar veren 'Moon Sniper' takma isimli araca, yerel saatle 22.40'da operasyonun bittiği emrinin yollandığını açıkladı.Üç aşırı düşük dereceli Ay gecesi atlatan aracın verileri ve başarılarının ayrıntılı özetinin ileri bir tarihte derleneceği ve raporlanacağı belirtildi.Ay'a yumuşak iniş yapan beşinci ülke olduJaponya, 20 Ocak'ta, Sovyetler Birliği, ABD, Çin ve Hindistan'dan sonra Ay'a yumuşak iniş yapma başarısını gösteren 5'inci ülke olmuştu.SLIM'i taşıyan H2A roketi, eylül ayı sonunda güneybatıdaki Kagoşima'ya bağlı Tanegaşima Uzay Merkezi'nden uzaya gönderilmişti.Her biri yaklaşık iki hafta süren üç Ay gecesi atlatan SLIM ile 28 Nisan'daki son temasın ardından Mayıs'tan Temmuz'a kadar olan dönemlerde iletişim kurulamamıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240120/aya-inis-yapan-besinci-ulke-oldu-uzay-araci-slim-aya-indi-1079843482.html
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japonya, uzay aracı, ay
Moon Sniper'la irtibat kesildi: Japonya 'ay araştırma aracı'na veda etti
Japonya, ay yüzeyini fotoğraflamak için ocak ayında Ay'a gönderdiği 'Moon Sniper' ismini verdiği cihazın görevinin sona erdiğini duyurdu.
Japonya Uzay Araştırma Ajansı (JAXA), ocakta Ay'a iniş yapan ve Ay yüzeyini fotoğraflayan 'Ay'ı Araştırmak için Akıllı İniş Aracı (SLIM)' ile irtibatın kesilmesinin ardından görevinin sona erdirildiğini bildirdi.
Operasyon bitti emri iletildi
Kyodo News'un haberine göre, JAXA, ulaşılması beklenen hedeflerin üstüne çıkan sonuçlar veren 'Moon Sniper' takma isimli araca, yerel saatle 22.40'da operasyonun bittiği emrinin yollandığını açıkladı.
Üç aşırı düşük dereceli Ay gecesi atlatan aracın verileri ve başarılarının ayrıntılı özetinin ileri bir tarihte derleneceği ve raporlanacağı belirtildi.
Ay'a yumuşak iniş yapan beşinci ülke oldu
Japonya, 20 Ocak'ta, Sovyetler Birliği, ABD, Çin ve Hindistan'dan sonra Ay'a yumuşak iniş yapma başarısını gösteren 5'inci ülke olmuştu.
SLIM'i taşıyan H2A roketi, eylül ayı sonunda güneybatıdaki Kagoşima'ya bağlı Tanegaşima Uzay Merkezi'nden uzaya gönderilmişti.
Her biri yaklaşık iki hafta süren üç Ay gecesi atlatan SLIM ile 28 Nisan'daki son temasın ardından Mayıs'tan Temmuz'a kadar olan dönemlerde iletişim kurulamamıştı.