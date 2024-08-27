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Moon Sniper'la irtibat kesildi: Japonya 'ay araştırma aracı'na veda etti
Moon Sniper'la irtibat kesildi: Japonya 'ay araştırma aracı'na veda etti
Sputnik Türkiye
Japonya, ay yüzeyini fotoğraflamak için ocak ayında Ay'a gönderdiği 'Moon Sniper' ismini verdiği cihazın görevinin sona erdiğini duyurdu. 27.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-27T11:43+0300
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dünya
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uzay aracı
ay
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Japonya Uzay Araştırma Ajansı (JAXA), ocakta Ay'a iniş yapan ve Ay yüzeyini fotoğraflayan 'Ay'ı Araştırmak için Akıllı İniş Aracı (SLIM)' ile irtibatın kesilmesinin ardından görevinin sona erdirildiğini bildirdi.Operasyon bitti emri iletildiKyodo News'un haberine göre, JAXA, ulaşılması beklenen hedeflerin üstüne çıkan sonuçlar veren 'Moon Sniper' takma isimli araca, yerel saatle 22.40'da operasyonun bittiği emrinin yollandığını açıkladı.Üç aşırı düşük dereceli Ay gecesi atlatan aracın verileri ve başarılarının ayrıntılı özetinin ileri bir tarihte derleneceği ve raporlanacağı belirtildi.Ay'a yumuşak iniş yapan beşinci ülke olduJaponya, 20 Ocak'ta, Sovyetler Birliği, ABD, Çin ve Hindistan'dan sonra Ay'a yumuşak iniş yapma başarısını gösteren 5'inci ülke olmuştu.SLIM'i taşıyan H2A roketi, eylül ayı sonunda güneybatıdaki Kagoşima'ya bağlı Tanegaşima Uzay Merkezi'nden uzaya gönderilmişti.Her biri yaklaşık iki hafta süren üç Ay gecesi atlatan SLIM ile 28 Nisan'daki son temasın ardından Mayıs'tan Temmuz'a kadar olan dönemlerde iletişim kurulamamıştı.
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japonya, uzay aracı, ay
japonya, uzay aracı, ay

Moon Sniper'la irtibat kesildi: Japonya 'ay araştırma aracı'na veda etti

11:43 27.08.2024
© İHAJaponya’nın uzay aracı SLIM
Japonya’nın uzay aracı SLIM - Sputnik Türkiye, 1920, 27.08.2024
© İHA
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Japonya, ay yüzeyini fotoğraflamak için ocak ayında Ay'a gönderdiği 'Moon Sniper' ismini verdiği cihazın görevinin sona erdiğini duyurdu.
Japonya Uzay Araştırma Ajansı (JAXA), ocakta Ay'a iniş yapan ve Ay yüzeyini fotoğraflayan 'Ay'ı Araştırmak için Akıllı İniş Aracı (SLIM)' ile irtibatın kesilmesinin ardından görevinin sona erdirildiğini bildirdi.

Operasyon bitti emri iletildi

Kyodo News'un haberine göre, JAXA, ulaşılması beklenen hedeflerin üstüne çıkan sonuçlar veren 'Moon Sniper' takma isimli araca, yerel saatle 22.40'da operasyonun bittiği emrinin yollandığını açıkladı.
Üç aşırı düşük dereceli Ay gecesi atlatan aracın verileri ve başarılarının ayrıntılı özetinin ileri bir tarihte derleneceği ve raporlanacağı belirtildi.

Ay'a yumuşak iniş yapan beşinci ülke oldu

Japonya, 20 Ocak'ta, Sovyetler Birliği, ABD, Çin ve Hindistan'dan sonra Ay'a yumuşak iniş yapma başarısını gösteren 5'inci ülke olmuştu.
SLIM'i taşıyan H2A roketi, eylül ayı sonunda güneybatıdaki Kagoşima'ya bağlı Tanegaşima Uzay Merkezi'nden uzaya gönderilmişti.
Her biri yaklaşık iki hafta süren üç Ay gecesi atlatan SLIM ile 28 Nisan'daki son temasın ardından Mayıs'tan Temmuz'a kadar olan dönemlerde iletişim kurulamamıştı.
Japonya’nın uzay aracı SLIM - Sputnik Türkiye, 1920, 20.01.2024
DÜNYA
Ay'a iniş yapan beşinci ülke oldu: Uzay aracı SLIM Ay'a indi
20 Ocak, 10:01
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