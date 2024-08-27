https://anlatilaninotesi.com.tr/20240827/moon-sniperla-irtibat-kesildi-japonya-ay-arastirma-aracina-veda-etti-1087311856.html

Moon Sniper'la irtibat kesildi: Japonya 'ay araştırma aracı'na veda etti

Moon Sniper'la irtibat kesildi: Japonya 'ay araştırma aracı'na veda etti

Sputnik Türkiye

Japonya, ay yüzeyini fotoğraflamak için ocak ayında Ay'a gönderdiği 'Moon Sniper' ismini verdiği cihazın görevinin sona erdiğini duyurdu. 27.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-27T11:43+0300

2024-08-27T11:43+0300

2024-08-27T11:43+0300

dünya

japonya

uzay aracı

ay

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/01/14/1079843327_0:0:1000:562_1920x0_80_0_0_9e2d6bbea811a09f960a7930cc8e9fbc.jpg

Japonya Uzay Araştırma Ajansı (JAXA), ocakta Ay'a iniş yapan ve Ay yüzeyini fotoğraflayan 'Ay'ı Araştırmak için Akıllı İniş Aracı (SLIM)' ile irtibatın kesilmesinin ardından görevinin sona erdirildiğini bildirdi.Operasyon bitti emri iletildiKyodo News'un haberine göre, JAXA, ulaşılması beklenen hedeflerin üstüne çıkan sonuçlar veren 'Moon Sniper' takma isimli araca, yerel saatle 22.40'da operasyonun bittiği emrinin yollandığını açıkladı.Üç aşırı düşük dereceli Ay gecesi atlatan aracın verileri ve başarılarının ayrıntılı özetinin ileri bir tarihte derleneceği ve raporlanacağı belirtildi.Ay'a yumuşak iniş yapan beşinci ülke olduJaponya, 20 Ocak'ta, Sovyetler Birliği, ABD, Çin ve Hindistan'dan sonra Ay'a yumuşak iniş yapma başarısını gösteren 5'inci ülke olmuştu.SLIM'i taşıyan H2A roketi, eylül ayı sonunda güneybatıdaki Kagoşima'ya bağlı Tanegaşima Uzay Merkezi'nden uzaya gönderilmişti.Her biri yaklaşık iki hafta süren üç Ay gecesi atlatan SLIM ile 28 Nisan'daki son temasın ardından Mayıs'tan Temmuz'a kadar olan dönemlerde iletişim kurulamamıştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240120/aya-inis-yapan-besinci-ulke-oldu-uzay-araci-slim-aya-indi-1079843482.html

ay

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

japonya, uzay aracı, ay