https://anlatilaninotesi.com.tr/20240826/yusuf-dikec-annesine-gelen-yorumlara-ataturk-ile-cevap-verdi-annesinden-utanan-ulkesinden-utanir-1087295209.html

Yusuf Dikeç annesine gelen yorumlara Atatürk ile cevap verdi: 'Annesinden utanan ülkesinden utanır'

Yusuf Dikeç annesine gelen yorumlara Atatürk ile cevap verdi: 'Annesinden utanan ülkesinden utanır'

Sputnik Türkiye

Olimpiyat oyunlarında yaptığı hareket ile fenomen haline gelen Yusuf Dikeç annesi ile olduğu fotoğrafı sosyal medya hesaplarından paylaştı. Annesi hakkında... 26.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-26T20:36+0300

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Yusuf Dikeç, "En Kıymetlim" notuyla annesi ile beraber olduğu bir fotoğrafı paylaştı. Dikeç'in annesinin başörtülü olduğu için paylaşımı kaldırmasını isteyenlere sporcudan yanıt gecikmedi.'Sil şunu Arap sanacaklar'Sabah gazetesi haberine göre; Olimpiyat oyunlarında sosyal medyada popüler hale gelen Yusuf Dikeç annesi ile fotoğrafını sosyal medya hesabı X'ten paylaştı. Ancak bazı kullanıcılar ''Sil şunu, Arap sanacaklar.' 'Avrupa'ya küçük düştük. Maalesef rezil olduk dünyaya.' 'Keşke annenizi paylaşmasaydınız.'' gibi yorumlar yapınca Yusuf Dikeç ilk kez konuştu.'Annesini sevmeyen ülkesini de sevmez'Gümüş madalya kazanan sporcu Dikeç, "Hep şunu söylüyorum. Allah, bu ülkenin gençlerinin kalbinden anne sevgisi ve vatan sevgisini eksik etmesin. Çünkü annesinden utanan ülkesinden de utanır. Annesini sevmeyen ülkesini de sevemez." dedi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240805/milli-atici-yusuf-dikec-istanbula-davet-etmisti-elon-musktan-yanit-geldi-1086500797.html

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