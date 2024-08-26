https://anlatilaninotesi.com.tr/20240826/yusuf-dikec-annesine-gelen-yorumlara-ataturk-ile-cevap-verdi-annesinden-utanan-ulkesinden-utanir-1087295209.html
Yusuf Dikeç annesine gelen yorumlara Atatürk ile cevap verdi: 'Annesinden utanan ülkesinden utanır'
Yusuf Dikeç annesine gelen yorumlara Atatürk ile cevap verdi: 'Annesinden utanan ülkesinden utanır'
Sputnik Türkiye
Olimpiyat oyunlarında yaptığı hareket ile fenomen haline gelen Yusuf Dikeç annesi ile olduğu fotoğrafı sosyal medya hesaplarından paylaştı. Annesi hakkında... 26.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-26T20:36+0300
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Yusuf Dikeç, "En Kıymetlim" notuyla annesi ile beraber olduğu bir fotoğrafı paylaştı. Dikeç'in annesinin başörtülü olduğu için paylaşımı kaldırmasını isteyenlere sporcudan yanıt gecikmedi.'Sil şunu Arap sanacaklar'Sabah gazetesi haberine göre; Olimpiyat oyunlarında sosyal medyada popüler hale gelen Yusuf Dikeç annesi ile fotoğrafını sosyal medya hesabı X'ten paylaştı. Ancak bazı kullanıcılar ''Sil şunu, Arap sanacaklar.' 'Avrupa'ya küçük düştük. Maalesef rezil olduk dünyaya.' 'Keşke annenizi paylaşmasaydınız.'' gibi yorumlar yapınca Yusuf Dikeç ilk kez konuştu.'Annesini sevmeyen ülkesini de sevmez'Gümüş madalya kazanan sporcu Dikeç, "Hep şunu söylüyorum. Allah, bu ülkenin gençlerinin kalbinden anne sevgisi ve vatan sevgisini eksik etmesin. Çünkü annesinden utanan ülkesinden de utanır. Annesini sevmeyen ülkesini de sevemez." dedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240805/milli-atici-yusuf-dikec-istanbula-davet-etmisti-elon-musktan-yanit-geldi-1086500797.html
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yusuf dikeç kimdir, yusuf dikeç annesi, yusuf dikeç atatürk, yusuf dikeç hareketi
yusuf dikeç kimdir, yusuf dikeç annesi, yusuf dikeç atatürk, yusuf dikeç hareketi
Yusuf Dikeç annesine gelen yorumlara Atatürk ile cevap verdi: 'Annesinden utanan ülkesinden utanır'
20:36 26.08.2024 (güncellendi: 20:40 26.08.2024)
Olimpiyat oyunlarında yaptığı hareket ile fenomen haline gelen Yusuf Dikeç annesi ile olduğu fotoğrafı sosyal medya hesaplarından paylaştı. Annesi hakkında kötü yorumlar yapılınca Dikeç, Mustafa Kemal Atatürk'ün annesi Zübeyde Hanım'ı da hatırlatarak 'Annesinden utanan ülkesinden de utanır. Annesini sevmeyen ülkesini de sevemez' dedi.
Yusuf Dikeç, "En Kıymetlim" notuyla annesi ile beraber olduğu bir fotoğrafı paylaştı. Dikeç'in annesinin başörtülü olduğu için paylaşımı kaldırmasını isteyenlere sporcudan yanıt gecikmedi.
'Sil şunu Arap sanacaklar'
Sabah gazetesi haberine göre; Olimpiyat oyunlarında sosyal medyada popüler hale gelen Yusuf Dikeç annesi ile fotoğrafını sosyal medya hesabı X'ten paylaştı. Ancak bazı kullanıcılar ''Sil şunu, Arap sanacaklar.' 'Avrupa'ya küçük düştük. Maalesef rezil olduk dünyaya.' 'Keşke annenizi paylaşmasaydınız.'' gibi yorumlar yapınca Yusuf Dikeç ilk kez konuştu.
'Annesini sevmeyen ülkesini de sevmez'
Gümüş madalya kazanan sporcu Dikeç, "Hep şunu söylüyorum. Allah, bu ülkenin gençlerinin kalbinden anne sevgisi ve vatan sevgisini eksik etmesin. Çünkü annesinden utanan ülkesinden de utanır. Annesini sevmeyen ülkesini de sevemez." dedi.