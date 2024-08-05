https://anlatilaninotesi.com.tr/20240805/milli-atici-yusuf-dikec-istanbula-davet-etmisti-elon-musktan-yanit-geldi-1086500797.html

Milli atıcı Yusuf Dikeç İstanbul'a davet etmişti: Elon Musk'tan yanıt geldi

Milli atıcı Yusuf Dikeç İstanbul'a davet etmişti: Elon Musk'tan yanıt geldi

Sputnik Türkiye

Paris 2024 Olimpiyatları'nda karışık takım 10 metre havalı tabanca kategorisinde Şevval İlayda Tarhan'la birlikte gümüş madalya kazanan milli atıcı Yusuf... 05.08.2024, Sputnik Türkiye

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Paris 2024 Olimpiyatları hız kesmeden devam ederken, Yusuf Dikeç gösterdiği performansla büyük beğeni topladı. Müsabakalarda lens, göz kapağı veya kulak koruması gibi teçhizat tercih etmeyen Dikeç, atış sırasındaki özgün duruşuyla da dikkatleri üzerine çekti. Sosyal medyada hızla yayılan bu görüntüler, Dikeç'i bir anda dünya çapında ünlü hale getirdi.Elon Musk'a İstanbul davetiYusuf Dikeç, X sosyal medya hesabından Tesla ve SpaceX'in CEO'su Elon Musk'a bir davette bulundu. Paylaşımında, "Merhaba Elon, sizce geleceğin robotları elleri ceplerinde olimpiyatlarda madalya kazanabilecekler mi? Bunu kıtaları birleştiren kültür başkenti İstanbul'da tartışmaya ne dersiniz?" ifadelerini kullandı.Elon Musk'tan anında cevapElon Musk, Yusuf Dikeç'in davetine hızlı bir şekilde yanıt verdi. Musk, "Robotlar her zaman hedefi tam ortasına vuracak. İstanbul'u ziyaret etmeyi sabırsızlıkla bekliyorum. Dünyanın en büyük şehirlerinden biri." diyerek İstanbul ziyaretine olan isteğini dile getirdi.Sosyal medyada büyük yankıBu etkileşim, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Kullanıcılar, Dikeç'in özgün tarzını ve Elon Musk'ın samimi yanıtını övgüyle karşıladı. Özellikle Türk takipçiler, Musk'ın İstanbul'a yapacağı olası ziyaret için heyecanlarını dile getirdi.Paris 2024'te Türk sporcuların başarısıYusuf Dikeç ve Şevval İlayda Tarhan'ın kazandığı gümüş madalya, Paris 2024 Olimpiyatları'nda Türkiye'ye büyük bir gurur kaynağı oldu. Sporcuların başarıları, Türkiye'de spora olan ilgiyi artırırken, dünya çapında da takdir topladı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240805/besiktas-maci-sonrasi-galatasaraya-sampiyonlar-ligi-riske-girer-uyarisi-italya-da-soka-girdi-1086499888.html

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