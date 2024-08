https://anlatilaninotesi.com.tr/20240826/suriye-devlet-baskani-esadtan-cagri-turkiye-suriyenin-topraklarindan-cekilmeli-iki-taraf-da-zarar-1087256469.html

Suriye Devlet Başkanı Esad'dan çağrı: Türkiye Suriye'nin topraklarından çekilmeli, iki taraf da zarar görüyor

Suriye Devlet Başkanı Esad'dan çağrı: Türkiye Suriye'nin topraklarından çekilmeli, iki taraf da zarar görüyor

Suriye Devlet Başkanı Esad, Türkiye ile ilişkiler konusunda önemli açıklamalarda bulundu. Suriye'nin resmi haber ajansı SANA'nın aktardığına göre, Esad... 26.08.2024

Suriye'nin resmi haber ajansı SANA'nın aktardığına göre, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, Türkiye ile ilişkilerde her iki tarafın da zarar gördüğünü ifade etti. "Her geçen gün ilerleme kaydedilmedikçe sadece Suriye tarafında değil, Türkiye tarafında da hasar birikiyordu" diyen Esad, komşu ülkelerle çatışmayan ilkeler ve ortak çıkarlar doğrultusunda hareket ettiklerini belirtti. Egemenlik ve uluslararası hukukun, ilişkilerin onarılması konusunda ciddi olan tüm taraflar için temel ilkeler olduğunu vurgulayan Esad, terörle mücadelenin her iki ülkenin de ortak çıkarı olduğunun altını çizdi:'Hiçbir hakkımızdan vazgeçmeyeceğiz'Esad, Türkiye ile ilişkilerin yeniden tesis edilmesi için bu ilişkinin bozulmasına neden olan sebeplerin ortadan kaldırılması gerektiğini belirterek, "Hiçbir hakkımızdan vazgeçmeyeceğiz," dedi. Esad, sorunların gerçek nedenlerini görmeden çözülemeyeceğini ifade ederek, Türkiye’nin Suriye topraklarından çekilmesi ve teröre verdiği desteği durdurması gerektiğini vurguladı.'Güvenilir bir referans gerekli'Müzakerelerin başarılı olabilmesi için güvenilir bir referansa ihtiyaç duyulduğunu belirten Esad, önceki toplantılarda sonuç alınamamasının nedenlerinden birinin referans eksikliği olduğunu söyledi. Esad, "Suriye’nin şu anda bahsettiği aşama, temeller ve ilkeler aşamasıdır" diyerek, Türk yetkililerin açıklamalarını 'asılsız' olarak nitelendirdi ve kriterlerinin egemenlik olduğunu ifade etti.

