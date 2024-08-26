https://anlatilaninotesi.com.tr/20240826/ukrayna-ordusuna-kimyasal-silah-saglayanlarin-basinda-abd-geliyor-1087256067.html

‘Ukrayna ordusuna kimyasal silah sağlayanların başında ABD geliyor’

‘Ukrayna ordusuna kimyasal silah sağlayanların başında ABD geliyor’

Sputnik Türkiye

Rusya’nın Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü (OPCW) Daimi Temsilciliği, ABD’nin Ukrayna'ya geniş bir yelpazede kimyasal silah tedarik ettiğini, bu... 26.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-26T08:17+0300

2024-08-26T08:17+0300

2024-08-26T08:21+0300

ukrayna krizi

ukrayna

abd

kimyasal silah

rusya

kimyasal silahların yasaklanması örgütü (opcw)

opcw

beyaz saray

rusya silahlı kuvvetleri

igor kirillov

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Rusya’nın OPCW Daimi Temsilciliği’nden İzvestiya gazetesine yapılan açıklamada, “ABD, Ukrayna'nın en büyük zehirli madde tedarikçisi olmaya devam ediyor” ifadesi kullanıldı.Beyaz Saray'ın kimyasal silah stoklarının imha edildiğine dair açıklamalarının aksine, ABD’nin yine de büyük miktarlarda zehirli madde sentezi için üretim tesislerini muhafaza ettiği kaydedildi.Daha önce Rusya Silahlı Kuvvetleri Radyolojik, Kimyasal ve Biyolojik Koruma Birliği Komutanı İgor Kirillov, Ukrayna ordusunun sadece ABD'de üretilebilen zehirli kimyasal maddeler kullandığının tespit edildiğini açıklamıştı.Rusya’nın OPCW Daimi Temsilcisi Vladimir Tarabrin, Temmuz ayında yaptığı açıklama sırasında, örgütün teknik sekreterliğine en kısa zamanda, Kiev rejiminin kimyasal silah kullandığına ilişkin özel ve detaylı bilgi sunacaklarını bildirmişti. Rus diplomat, ülkesinin 2023 Mart ayında, ABD’nin Ukrayna'ya kimyasal madde tedarik ettiği konusunda uyarıda bulunduğunu anımsatmıştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240826/rusya-bolgelerinde-20-ukrayna-ihasi-imha-edildi-1087255055.html

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ukrayna, abd, kimyasal silah, rusya, kimyasal silahların yasaklanması örgütü (opcw), opcw, beyaz saray, rusya silahlı kuvvetleri, igor kirillov, vladimir tarabrin, kiev