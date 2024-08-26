https://anlatilaninotesi.com.tr/20240826/ukrayna-ordusuna-kimyasal-silah-saglayanlarin-basinda-abd-geliyor-1087256067.html
‘Ukrayna ordusuna kimyasal silah sağlayanların başında ABD geliyor’
‘Ukrayna ordusuna kimyasal silah sağlayanların başında ABD geliyor’
Sputnik Türkiye
Rusya’nın Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü (OPCW) Daimi Temsilciliği, ABD’nin Ukrayna'ya geniş bir yelpazede kimyasal silah tedarik ettiğini, bu... 26.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-26T08:17+0300
2024-08-26T08:17+0300
2024-08-26T08:21+0300
ukrayna krizi
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kimyasal silahların yasaklanması örgütü (opcw)
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beyaz saray
rusya silahlı kuvvetleri
igor kirillov
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Rusya’nın OPCW Daimi Temsilciliği’nden İzvestiya gazetesine yapılan açıklamada, “ABD, Ukrayna'nın en büyük zehirli madde tedarikçisi olmaya devam ediyor” ifadesi kullanıldı.Beyaz Saray'ın kimyasal silah stoklarının imha edildiğine dair açıklamalarının aksine, ABD’nin yine de büyük miktarlarda zehirli madde sentezi için üretim tesislerini muhafaza ettiği kaydedildi.Daha önce Rusya Silahlı Kuvvetleri Radyolojik, Kimyasal ve Biyolojik Koruma Birliği Komutanı İgor Kirillov, Ukrayna ordusunun sadece ABD'de üretilebilen zehirli kimyasal maddeler kullandığının tespit edildiğini açıklamıştı.Rusya’nın OPCW Daimi Temsilcisi Vladimir Tarabrin, Temmuz ayında yaptığı açıklama sırasında, örgütün teknik sekreterliğine en kısa zamanda, Kiev rejiminin kimyasal silah kullandığına ilişkin özel ve detaylı bilgi sunacaklarını bildirmişti. Rus diplomat, ülkesinin 2023 Mart ayında, ABD’nin Ukrayna'ya kimyasal madde tedarik ettiği konusunda uyarıda bulunduğunu anımsatmıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240826/rusya-bolgelerinde-20-ukrayna-ihasi-imha-edildi-1087255055.html
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ukrayna, abd, kimyasal silah, rusya, kimyasal silahların yasaklanması örgütü (opcw), opcw, beyaz saray, rusya silahlı kuvvetleri, igor kirillov, vladimir tarabrin, kiev
ukrayna, abd, kimyasal silah, rusya, kimyasal silahların yasaklanması örgütü (opcw), opcw, beyaz saray, rusya silahlı kuvvetleri, igor kirillov, vladimir tarabrin, kiev
‘Ukrayna ordusuna kimyasal silah sağlayanların başında ABD geliyor’
08:17 26.08.2024 (güncellendi: 08:21 26.08.2024)
Rusya’nın Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü (OPCW) Daimi Temsilciliği, ABD’nin Ukrayna'ya geniş bir yelpazede kimyasal silah tedarik ettiğini, bu silahların bir kısmının Ukrayna ordusu tarafından kullanıldığını belirtti.
Rusya’nın OPCW Daimi Temsilciliği’nden İzvestiya
gazetesine yapılan açıklamada, “ABD, Ukrayna'nın en büyük zehirli madde tedarikçisi olmaya devam ediyor
” ifadesi kullanıldı.
Beyaz Saray'ın kimyasal silah stoklarının imha edildiğine dair açıklamalarının aksine, ABD’nin yine de büyük miktarlarda zehirli madde sentezi için üretim tesislerini muhafaza ettiği kaydedildi.
Daha önce Rusya Silahlı Kuvvetleri Radyolojik, Kimyasal ve Biyolojik Koruma Birliği Komutanı İgor Kirillov
, Ukrayna ordusunun sadece ABD'de üretilebilen zehirli kimyasal maddeler kullandığının tespit edildiğini açıklamıştı.
Rusya’nın OPCW Daimi Temsilcisi Vladimir Tarabrin, Temmuz ayında yaptığı açıklama sırasında, örgütün teknik sekreterliğine en kısa zamanda, Kiev rejiminin kimyasal silah kullandığına ilişkin özel ve detaylı bilgi sunacaklarını bildirmişti. Rus diplomat, ülkesinin 2023 Mart ayında, ABD’nin Ukrayna'ya kimyasal madde tedarik ettiği konusunda uyarıda bulunduğunu anımsatmıştı.