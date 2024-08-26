https://anlatilaninotesi.com.tr/20240826/sirbistan-lideri-vucic-durovun-gozaltina-alinmasini-yorumladi-dunyada-her-sey-carpitilmis-durumda-1087295444.html
Sırbistan lideri Vucic, Durov’un gözaltına alınmasını yorumladı: Dünyada her şey çarpıtılmış durumda
Sırbistan lideri Vucic, Durov’un gözaltına alınmasını yorumladı: Dünyada her şey çarpıtılmış durumda
Sputnik Türkiye
Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandr Vucic, Telegram kurucusu Pavel Durov’un Fransa’da gözaltına alınmasına ilişkin yorumunda dünyada her şeyin çarpıtılmış... 26.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-26T21:39+0300
2024-08-26T21:39+0300
2024-08-26T21:50+0300
dünya
sırbistan
aleksandr vucic
telegram
pavel durov
gözaltı
yorum
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Sırbistan lideri Vucic, TV Pink kanalına demecinde Telegram kurucusu Durov’un Fransa’da gözaltına alınmasıyla ilgili olarak, Batı’nın kendi çıkarları uğruna gerçekleri değiştirmesi nedeniyle dünyadaki her şeyin çarpık hale geldiğini söyledi.Vucic, “Pavel Durov da ilginç, yaklaşık 2018’de Ruslar ilk yumuşak baskıya başlamıştı. Başladığı gün Batı’dan 26 örgüt, Rus devletine özgürlükleri ihlal etmemesi yönünde bir başvuru imzaladı. Üzerinden sadece beş ya da altı yıl geçti ve onu (Durov’u) gözaltına almak, Batı dünyasında Telegram’ın kapatılmasını talep etmek tamamen normal. Her şey çarpıtılmış halde, her şey onların çıkarlarına göre değişiyor” diye konuştu.Sırbistan lideri Vucic, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un 29-30 Ağustos’ta Belgrad’a yapacağı ziyareti bekliyor; ziyaret programında devlet başkanlarının bir araya gelmesi ve Sırbistan ile Fransa arasındaki işbirliğine ilişkin bir dizi belgenin imzalanması yer alıyor.Fransa pasaportuna sahip ve ülkenin arananlar listesinde yer alan Pavel Durov’un, Cumartesi akşamı Paris yakınındaki Le Bourget Havalimanı’nda özel uçaktan indiği sırada gözaltına alındığı bildirilmişti.Paris Savcılığı’nın açıklamasına göre Durov’un Fransa makamlarına istenen bilgileri sağlamamak, çocuk pornografisinin yayılması ve uyuşturucu ticareti için kullanıldığı iddia edilen bir uygulamayı yönetmek gibi bir dizi suça karıştığından şüphe ediliyor.Bazı iddialara göre Durov, 20 yıla kadar hapis cezasına çarptırılabilir.
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sırbistan, aleksandr vucic, telegram, pavel durov, gözaltı, yorum
sırbistan, aleksandr vucic, telegram, pavel durov, gözaltı, yorum
Sırbistan lideri Vucic, Durov’un gözaltına alınmasını yorumladı: Dünyada her şey çarpıtılmış durumda
21:39 26.08.2024 (güncellendi: 21:50 26.08.2024)
Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandr Vucic, Telegram kurucusu Pavel Durov’un Fransa’da gözaltına alınmasına ilişkin yorumunda dünyada her şeyin çarpıtılmış durumda olduğunu, gerçekliklerin Batı’nın çıkarlarına göre değiştiğini belirtti.
Sırbistan lideri Vucic, TV Pink kanalına demecinde Telegram kurucusu Durov’un Fransa’da gözaltına alınmasıyla ilgili olarak, Batı’nın kendi çıkarları uğruna gerçekleri değiştirmesi nedeniyle dünyadaki her şeyin çarpık hale geldiğini söyledi.
Vucic, “Pavel Durov da ilginç, yaklaşık 2018’de Ruslar ilk yumuşak baskıya başlamıştı. Başladığı gün Batı’dan 26 örgüt, Rus devletine özgürlükleri ihlal etmemesi yönünde bir başvuru imzaladı. Üzerinden sadece beş ya da altı yıl geçti ve onu (Durov’u) gözaltına almak, Batı dünyasında Telegram’ın kapatılmasını talep etmek tamamen normal. Her şey çarpıtılmış halde, her şey onların çıkarlarına göre değişiyor” diye konuştu.
Sırbistan lideri Vucic, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un 29-30 Ağustos’ta Belgrad’a yapacağı ziyareti bekliyor; ziyaret programında devlet başkanlarının bir araya gelmesi ve Sırbistan ile Fransa arasındaki işbirliğine ilişkin bir dizi belgenin imzalanması yer alıyor.
Fransa pasaportuna sahip ve ülkenin arananlar listesinde yer alan Pavel Durov’un, Cumartesi akşamı Paris yakınındaki Le Bourget Havalimanı’nda özel uçaktan indiği sırada gözaltına alındığı bildirilmişti.
Paris Savcılığı’nın açıklamasına göre Durov’un Fransa makamlarına istenen bilgileri sağlamamak, çocuk pornografisinin yayılması ve uyuşturucu ticareti için kullanıldığı iddia edilen bir uygulamayı yönetmek gibi bir dizi suça karıştığından şüphe ediliyor.
Bazı iddialara göre Durov, 20 yıla kadar hapis cezasına çarptırılabilir.