Rusya Savunma Bakanlığı: Ukrayna'nın 13 bölgesindeki hedefler imha edildi

Rusya Savunma Bakanlığı, Rus ordusunun bu sabah Ukrayna'nın savunma sanayisinin işlerliğini sağlayan kritik öneme sahip enerji altyapı tesislerine hava ve deniz bazlı, uzun menzilli hassas silahlar, Hava-Uzay Kuvvetleri'ne ait operasyonel-taktik savaş uçakları ve taarruz İHA'ları ile geniş çaplı bombardımanlar gerçekleştirdiğini belirtti.



Kiev, Vinnitsa, Jitomir, Hmelnitski, Dnepropetrovsk, Poltava, Nikolayev, Kirovograd ve Odessa bölgelerindeki trafo sahalarının imha edildiğini bildiren bakanlık, Lviv, İvano-Frankovsk ve Harkov bölgelerinde de Ukrayna'nın gaz dağıtım sisteminin çalışmasını sağlayan gaz kompresör istasyonlarının vurulduğunu ifade etti.



Kiev ve Dnepropetrovsk bölgelerindeki hava üslerinde Batılı ülkeler tarafından temin edilen hava araçlarının depolandığı tesislerin de bombardımanın hedefleri arasında yer aldığını aktaran bakanlık, tüm hedeflerin başarıyla imha edildiğinin altını çizdi.



Savunma Bakanlığı, bombardımanlar sonucunda Ukrayna'da elektrik kesintileri yaşandığını, Ukrayna ordusunun cephe hattına demiryolu üzerinden silah ve mühimmat taşıma faaliyetlerinin de sekteye uğradığını vurguladı.