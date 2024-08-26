https://anlatilaninotesi.com.tr/20240826/rusya-savunma-bakanligi-ukraynanin-13-bolgesindeki-hedefler-imha-edildi-1087278489.html
Rusya Savunma Bakanlığı: Ukrayna'nın 13 bölgesindeki hedefler imha edildi
Rusya Savunma Bakanlığı: Ukrayna'nın 13 bölgesindeki hedefler imha edildi
Sputnik Türkiye
Rusya, özel askeri harekat kapsamında Ukrayna'nın askeri ve enerji tesislerini vurmaya devam ediyor. 26.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-26T15:37+0300
2024-08-26T15:37+0300
2024-08-26T15:37+0300
ukrayna krizi
rusya
rusya savunma bakanlığı
rusya silahlı kuvvetleri
rusya ordusu
rus ordusu
bombardıman
bombardıman uçakları
bombardıman
kiev
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/08/05/1086523177_0:26:746:446_1920x0_80_0_0_be3249e86e0c7767894d226aba47a389.png
Rusya Savunma Bakanlığı, Rus ordusunun bu sabah Ukrayna'nın savunma sanayisinin işlerliğini sağlayan kritik öneme sahip enerji altyapı tesislerine hava ve deniz bazlı, uzun menzilli hassas silahlar, Hava-Uzay Kuvvetleri'ne ait operasyonel-taktik savaş uçakları ve taarruz İHA'ları ile geniş çaplı bombardımanlar gerçekleştirdiğini belirtti.Kiev, Vinnitsa, Jitomir, Hmelnitski, Dnepropetrovsk, Poltava, Nikolayev, Kirovograd ve Odessa bölgelerindeki trafo sahalarının imha edildiğini bildiren bakanlık, Lviv, İvano-Frankovsk ve Harkov bölgelerinde de Ukrayna'nın gaz dağıtım sisteminin çalışmasını sağlayan gaz kompresör istasyonlarının vurulduğunu ifade etti.Kiev ve Dnepropetrovsk bölgelerindeki hava üslerinde Batılı ülkeler tarafından temin edilen hava araçlarının depolandığı tesislerin de bombardımanın hedefleri arasında yer aldığını aktaran bakanlık, tüm hedeflerin başarıyla imha edildiğinin altını çizdi.Savunma Bakanlığı, bombardımanlar sonucunda Ukrayna'da elektrik kesintileri yaşandığını, Ukrayna ordusunun cephe hattına demiryolu üzerinden silah ve mühimmat taşıma faaliyetlerinin de sekteye uğradığını vurguladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240826/rus-ordusundan-ukraynanin-savunma-sanayi-ve-enerji-tesislerine-genis-capli-bombardiman-2-f-16-vardi-1087260563.html
rusya
kiev
lviv
odessa
harkov
dnepropetrovsk
poltava
nikolayev
jitomir
ivano-frankovsk
vinnitsa
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/08/05/1086523177_59:0:688:472_1920x0_80_0_0_ace2b46c10018effa5f885ebb8c8a579.png
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
rusya, rusya savunma bakanlığı, rusya silahlı kuvvetleri, rusya ordusu, rus ordusu, bombardıman, bombardıman uçakları, bombardıman, kiev, lviv, odessa, harkov, dnepropetrovsk, poltava, nikolayev, jitomir, ivano-frankovsk, vinnitsa, savaş uçakları, rus savaş uçakları, taarruz, iha, insansız hava aracı (iha)
rusya, rusya savunma bakanlığı, rusya silahlı kuvvetleri, rusya ordusu, rus ordusu, bombardıman, bombardıman uçakları, bombardıman, kiev, lviv, odessa, harkov, dnepropetrovsk, poltava, nikolayev, jitomir, ivano-frankovsk, vinnitsa, savaş uçakları, rus savaş uçakları, taarruz, iha, insansız hava aracı (iha)
Rusya Savunma Bakanlığı: Ukrayna'nın 13 bölgesindeki hedefler imha edildi
Rusya, özel askeri harekat kapsamında Ukrayna'nın askeri ve enerji tesislerini vurmaya devam ediyor.
Rusya Savunma Bakanlığı, Rus ordusunun bu sabah Ukrayna'nın savunma sanayisinin işlerliğini sağlayan kritik öneme sahip enerji altyapı tesislerine hava ve deniz bazlı, uzun menzilli hassas silahlar, Hava-Uzay Kuvvetleri'ne ait operasyonel-taktik savaş uçakları ve taarruz İHA'ları ile geniş çaplı bombardımanlar gerçekleştirdiğini belirtti.
Kiev, Vinnitsa, Jitomir, Hmelnitski, Dnepropetrovsk, Poltava, Nikolayev, Kirovograd ve Odessa bölgelerindeki trafo sahalarının imha edildiğini bildiren bakanlık, Lviv, İvano-Frankovsk ve Harkov bölgelerinde de Ukrayna'nın gaz dağıtım sisteminin çalışmasını sağlayan gaz kompresör istasyonlarının vurulduğunu ifade etti.
Kiev ve Dnepropetrovsk bölgelerindeki hava üslerinde Batılı ülkeler tarafından temin edilen hava araçlarının depolandığı tesislerin de bombardımanın hedefleri arasında yer aldığını aktaran bakanlık, tüm hedeflerin başarıyla imha edildiğinin altını çizdi.
Savunma Bakanlığı, bombardımanlar sonucunda Ukrayna'da elektrik kesintileri yaşandığını, Ukrayna ordusunun cephe hattına demiryolu üzerinden silah ve mühimmat taşıma faaliyetlerinin de sekteye uğradığını vurguladı.