https://anlatilaninotesi.com.tr/20240826/rus-ordusundan-ukraynanin-savunma-sanayi-ve-enerji-tesislerine-genis-capli-bombardiman-2-f-16-vardi-1087260563.html

Rus ordusundan Ukrayna'nın savunma sanayi ve enerji tesislerine geniş çaplı bombardıman: '2 F-16 vardı'

Rus ordusundan Ukrayna'nın savunma sanayi ve enerji tesislerine geniş çaplı bombardıman: '2 F-16 vardı'

Sputnik Türkiye

Rusya Silahlı Kuvvetleri, Ukrayna'nın çeşitli bölgelerinde bulunan savunma sanayi tesislerini ve Batı yapımı silahların saklandığı depoları imha etti. 26.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-26T10:26+0300

2024-08-26T10:26+0300

2024-08-26T11:44+0300

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ukrayna silahlı kuvvetleri

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Ukrayna'nın Nikolayev kentindeki gizli yeraltı grubunun koordinatörü Sergey Lebedev, Sputnik'e verdiği demeçte Rus ordusunun Ukrayna'ın askeri ve enerji tesislerine büyük bir darbe indirdiğini belirtti.İvano-Frankovsk Bölgesi'nde kısa süre önce getirilen askeri teçhizatın bulunduğu bir deponun hedef alındığını aktaran Lebedev, bu noktada 2 F-16 gizlendiğinin altını çizerek F-16'ların son durumunu daha sonra öğreneceklerini söyledi.İvano-Frankovsk'ta enerji tesislerinin de vurulduğunu kaydeden Lebedev, sahadaki arkadaşlarından aldığı bilgiye göre kentin neredeyse tamamında elektrik kesintisi yaşandığını bildirdi.Başkent Kiev ve civarına yaklaşık 10 atış yapıldığını belirten Lebedev, Lviv Bölgesi ile Odessa ve Striy kentlerinde de bombardımanların ardından büyük patlamalar yaşandığı bilgisini paylaştı.Hmelnitsk Bölgesi, Hmenitsk kenti ve Ternopol kentinin de Rus ordusu tarafından vurulduğunu aktaran Lebedev, Nikolayev Bölgesi'nde bölgenin en güçlü trafolarından birinin bulunduğu Trihatı köyünde çok güçlü bir patlama yaşandığının altını çizdi.Lebedev, Volına'da Ukrayna askerlerinin konuşlandığı bir noktanın imha edildiğini vurguladı.Ukrayna basını da Kiev, Harkov, Sumi, Poltava, Vinnitsa, Kirovograd, Dnepropetrovsk, İvano-Frankovsk, Lviv ve Odessa bölgelerinde patlamalar yaşandığını okur ve izleyenlerine duyurdu. Kiev'de elektrik temininde kesintiler yaşandığı ifade edildi.Ukrayna genelinde bu sabah saat 06:00'dan sonra hava saldırısı sirenleri çalmaya başladı.

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