AK Parti Sözcüsü Çelik'ten İsrail'e sinagog tepkisi: 'Mescid-i Aksa kırmızı çizgimizdir'

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik İsrail'in Mescid-i Aksa'ya sinagog yapma planı hakkında sosyal medya hesabı X'ten açıklama yaptı. İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı... 26.08.2024, Sputnik Türkiye

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İsrail'in Mescid-i Aksa'ya sinagog yapma sözlerine tepki gösterdi.'Sinagog inşa edilmeli' Ordu Radyosu'na konuşan Ulusal Güvenlik Bakanı ıtamar Ben-Gvir; "Tapınak Tepesi'ndeki politikalar dua etmeye izin veriyor, nokta. Dua etmenize izin var, dua etmenizi engellemek yasadışı. Hamas kızacak diye mi dua etmeyeceğiz. Tapınak Tepesi'nde istediğim her şeyi yapmıyorum. Tapınak Tepesi'nde istediğim her şeyi yapsaydım, İsrail bayrağı uzun zamandır orada dalgalanıyor olurdu" diyen Bakan Gvir, yetkisi olsa oraya sinagog koyup koymayacağı sorusunu "Evet, evet, evet, evet" diye yanıtladı.Çelik'in açıklaması şöyle:"Mescid-i Aksa mukaddes değerimiz, gözbebeğimiz ve kırmızı çizgimizdir.İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in, Mescid-i Aksa’nın da bulunduğu alanda sinagog inşa etmekten bahsetmesi, tüm Müslümanlara ve insanlığa saldıran soysuz ve lanetli bir açıklamadır.Netanyahu şebekesinin üyeleri, camilerin ve kiliselerin de düşmanıdır. Bu şebeke, bölge barışını dinamitlemek üzere her gün yeni bir provokasyona imza atıyor. Bunlar kendilerini hukuk önünde hesap vermekten kurtarmak için tüm bölgeyi din savaşlarına sürüklemeye çalışan soykırım ve katliam şebekesidir.Uluslararası toplum, Mescid-i Aksa’nın statüsüne dair provokatif söylemler içerisine giren Netanyahu yönetimi üyelerine karşı net tavır almalıdır."

