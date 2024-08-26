https://anlatilaninotesi.com.tr/20240826/ak-parti-grup-baskanvekili-ozlem-zengin-dilruba-bence-tutuksuz-yargilansin-1087251874.html

AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin: Dilruba bence tutuksuz yargılansın

AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin: Dilruba bence tutuksuz yargılansın

Sputnik Türkiye

Özlem Zengin, sokak röportajı nedeniyle tutuklanan Dilruba Kayserilioğlu hakkında, "Bence tutuksuz yargılansın. Muhtemeldir ki ilk duruşmada serbest... 26.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-26T00:15+0300

2024-08-26T00:15+0300

2024-08-26T00:15+0300

politika

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Ekol TV'de Armağan Çağlayan'ın konuğu olan Zengin, gündeme dair açıklamalarda bulundu. Sokak röportajında kullandığı ifadeler nedeni ile tutuklanan Dilruba hakkında da konuşan Zengin, "Ciddi üslup sorunu var" dedi."İlk duruşmada büyük ihtimal serbest kalacaktır" diye sözlerine devam eden Zengin, "Kendisini dinledim, böyle cahil konuşma uzun süredir dinlemedim. Her konuştuğunu tek tek düzeltmemiz lazım. Üst perdeden bir tavrı da var. Her bir maddesini de ben kendisine izah ediyorum" şeklinde konuştu.Zengin, "RTÜK'ün sokak röportajları ile ilgili de bir çerçeve çizilmeli. Tamamen yasaklama bir çözüm değildir. Sözlerin de hukuki düzenlemeye ihtiyacı var. Hukuki anlamda çerçevesi belirlenmeli" ifadelerini kullandı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240820/sokak-roportajinda-tutuklanan-dilruba-y-hakkinda-tahliye-karari-1087061737.html

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