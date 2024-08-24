https://anlatilaninotesi.com.tr/20240824/seyir-halindeki-yolcu-otobusu-bir-anda-alev-aldi-41-yolcu-tahliye-edildi-1087215290.html
Seyir halindeki yolcu otobüsü bir anda alev aldı, 41 yolcu tahliye edildi
Seyir halindeki yolcu otobüsü bir anda alev aldı, 41 yolcu tahliye edildi
Sputnik Türkiye
Bursa'da otoyolda seyir halindeki yolcu otobüsü bir anda alevler içinde kaldı, yolcular kendilerini son anda dışarı attı. 24.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-24T13:35+0300
2024-08-24T13:35+0300
2024-08-24T13:35+0300
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yangın
yolcu otobüsü
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İzmir- İstanbul seferini yapan Uludağ Turizm'e ait yolcu otobüsü Bursa Nilüfer ilçesinde otoyolda giderken bir anda alev aldı. 41 yolcusu vardıİçinde 41 yolcunun bulunduğu otobüste panik yaşanırken, yolcular hızla otobüsten indi. Otobüs alev topuna dönerken bölgeye Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı itfaiye ekipleri sevk edildi. Alevlerin büyümesiyle birlikte yangın otluk alana sıçradı. Otluk alan ve otobüs yangını, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.Yolcular, jandarma tarafından başka bir otobüse nakledilirken, otobüsü küle döndüren yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240808/seyir-halindeki-iett-otobusunde-yangin-cikti-1086616103.html
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izmir, istanbul, yangın, yolcu otobüsü
izmir, istanbul, yangın, yolcu otobüsü
Seyir halindeki yolcu otobüsü bir anda alev aldı, 41 yolcu tahliye edildi
Bursa'da otoyolda seyir halindeki yolcu otobüsü bir anda alevler içinde kaldı, yolcular kendilerini son anda dışarı attı.
İzmir- İstanbul seferini yapan Uludağ Turizm'e ait yolcu otobüsü Bursa Nilüfer ilçesinde otoyolda giderken bir anda alev aldı.
İçinde 41 yolcunun bulunduğu otobüste panik yaşanırken, yolcular hızla otobüsten indi. Otobüs alev topuna dönerken bölgeye Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı itfaiye ekipleri sevk edildi. Alevlerin büyümesiyle birlikte yangın otluk alana sıçradı. Otluk alan ve otobüs yangını, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.
Yolcular, jandarma tarafından başka bir otobüse nakledilirken, otobüsü küle döndüren yangının çıkış nedeni araştırılıyor.