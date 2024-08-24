Seyir halindeki yolcu otobüsü bir anda alev aldı, 41 yolcu tahliye edildi

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Kenan Sofuoğlu'nun oğlu dünyanın en hızlı çocuğu oldu

Cezası belli oldu: Koparan 387 bin 141 lira ödüyor

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Devlet Arşivleri Başkanlığı verilerine göre en çok aranan belgeler belli oldu