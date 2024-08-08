https://anlatilaninotesi.com.tr/20240808/seyir-halindeki-iett-otobusunde-yangin-cikti-1086616103.html
Seyir halindeki İETT otobüsünde yangın çıktı
Seyir halindeki İETT otobüsünde yangın çıktı
Sputnik Türkiye
İstanbul Esenyurt'ta, seyir halindeki İETT otobüsünün motor kısmında çıkan yangın söndürüldü. 08.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-08T01:23+0300
2024-08-08T01:23+0300
2024-08-08T01:23+0300
türkiye
iett
otobüs
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Esenkent Mahallesi'nde seyir halindeki İETT otobüsünün motor kısmında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.Şoför, otobüsü yol kenarına çekip yolcuları tahliye etti.İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü, otobüste hasar oluştu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240703/imamoglu-ve-iett-genel-muduru-hakkinda-suc-duyurusu-1085466028.html
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iett, otobüs
Seyir halindeki İETT otobüsünde yangın çıktı
İstanbul Esenyurt'ta, seyir halindeki İETT otobüsünün motor kısmında çıkan yangın söndürüldü.
Esenkent Mahallesi'nde seyir halindeki İETT otobüsünün motor kısmında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Şoför, otobüsü yol kenarına çekip yolcuları tahliye etti.
İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü, otobüste hasar oluştu.