https://anlatilaninotesi.com.tr/20240824/borsa-haftayi-kayipla-kapadi-altin-ise-yatirimcilarina-kazandirdi-1087210200.html
Borsa haftayı kayıpla kapadı, altın ise yatırımcılarına kazandırdı
Borsa haftayı kayıpla kapadı, altın ise yatırımcılarına kazandırdı
Sputnik Türkiye
Bu hafta altın ve dolar yatırımcılarına kazandırırken, borsa haftayı kayıpla kapadı. 24.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-24T11:20+0300
2024-08-24T11:20+0300
2024-08-24T11:20+0300
ekonomi
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hisse senedi
yatırım
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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftayı yüzde 1,57 değer kaybederek 9.668,10 puandan tamamladı. Endeks, hafta içinde en düşük 9.651,21 ve en yüksek 10.109,96 puanı gördü.Aynı dönemde Borsa İstanbul Mali Endeksi yüzde 0,14 değer kaybederek 10.820,52 puan, Hizmetler Endeksi yüzde 2,85 azalışla 9.499,61 puan, Sanayi Endeksi 2,01 kayıpla 13.174,18 puan, Teknoloji Endeksi de yüzde 4,69 değer kaybıyla 12.850,99 puan oldu.Altın yüzde 2.23 arttı24 ayar külçe altının gram fiyatı geçen hafta yüzde 2,23 artışla 2 bin 748 liraya, Cumhuriyet altınının fiyatı da yüzde 3,21 değer kazanarak 18 bin 305 liraya yükseldi.Doların satış fiyatı yüzde 0,89 artışla 34,000 lira, avronun satış fiyatı da yüzde 2,53 yükselişle 38,0000 lira oldu. Geçen hafta 43,4530 lira olan İngiliz sterlininin satış fiyatı, bu hafta yüzde 3,25 artarak 44,8650 liraya yükseldi.
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altın, borsa istanbul, hisse senedi, yatırım
altın, borsa istanbul, hisse senedi, yatırım
Borsa haftayı kayıpla kapadı, altın ise yatırımcılarına kazandırdı
Bu hafta altın ve dolar yatırımcılarına kazandırırken, borsa haftayı kayıpla kapadı.
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftayı yüzde 1,57 değer kaybederek 9.668,10 puandan tamamladı. Endeks, hafta içinde en düşük 9.651,21 ve en yüksek 10.109,96 puanı gördü.
Aynı dönemde Borsa İstanbul Mali Endeksi yüzde 0,14 değer kaybederek 10.820,52 puan, Hizmetler Endeksi yüzde 2,85 azalışla 9.499,61 puan, Sanayi Endeksi 2,01 kayıpla 13.174,18 puan, Teknoloji Endeksi de yüzde 4,69 değer kaybıyla 12.850,99 puan oldu.
24 ayar külçe altının gram fiyatı geçen hafta yüzde 2,23 artışla 2 bin 748 liraya, Cumhuriyet altınının fiyatı da yüzde 3,21 değer kazanarak 18 bin 305 liraya yükseldi.
Doların satış fiyatı yüzde 0,89 artışla 34,000 lira, avronun satış fiyatı da yüzde 2,53 yükselişle 38,0000 lira oldu. Geçen hafta 43,4530 lira olan İngiliz sterlininin satış fiyatı, bu hafta yüzde 3,25 artarak 44,8650 liraya yükseldi.