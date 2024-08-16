https://anlatilaninotesi.com.tr/20240816/altin-fiyatlari-tum-zamanlarin-rekorunu-kirdi-1086932729.html
Altın fiyatları tüm zamanların rekorunu kırdı
Altın fiyatları tüm zamanların rekorunu kırdı
Sputnik Türkiye
Altın fiyatlarındaki yükseliş devam ediyor. Ons altın fiyatı 2 bin 492 dolara, gram altın ise 2 bin 700 liraya yükselerek tüm zamanların rekorunu kırdı. 16.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-16T16:17+0300
2024-08-16T16:17+0300
2024-08-16T16:17+0300
ekonomi
altın
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ons altın
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yükseliş
yatırım
ekonomi
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Uluslararası piyasalarda ons altın fiyatı yüzde 1'den fazla değer kazanarak 2 bin 492 dolarla tüm zamanların zirvesini gördü.Yurt içinde de gram altın 2 bin 700 lirayı görerek tarihi zirvesini gördü.Uzmanlar, altında yükselişin devam edeceğini öngörüyorlar.
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altın, gram altın, ons altın, rekor, yükseliş, yatırım, ekonomi
altın, gram altın, ons altın, rekor, yükseliş, yatırım, ekonomi
Altın fiyatları tüm zamanların rekorunu kırdı
Altın fiyatlarındaki yükseliş devam ediyor. Ons altın fiyatı 2 bin 492 dolara, gram altın ise 2 bin 700 liraya yükselerek tüm zamanların rekorunu kırdı.
Uluslararası piyasalarda ons altın fiyatı yüzde 1'den fazla değer kazanarak 2 bin 492 dolarla tüm zamanların zirvesini gördü.
Yurt içinde de gram altın 2 bin 700 lirayı görerek tarihi zirvesini gördü.
Uzmanlar, altında yükselişin devam edeceğini öngörüyorlar.