https://anlatilaninotesi.com.tr/20240816/altin-fiyatlari-tum-zamanlarin-rekorunu-kirdi-1086932729.html

Altın fiyatları tüm zamanların rekorunu kırdı

Altın fiyatları tüm zamanların rekorunu kırdı

Sputnik Türkiye

Altın fiyatlarındaki yükseliş devam ediyor. Ons altın fiyatı 2 bin 492 dolara, gram altın ise 2 bin 700 liraya yükselerek tüm zamanların rekorunu kırdı. 16.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-16T16:17+0300

2024-08-16T16:17+0300

2024-08-16T16:17+0300

ekonomi

altın

gram altın

ons altın

rekor

yükseliş

yatırım

ekonomi

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Uluslararası piyasalarda ons altın fiyatı yüzde 1'den fazla değer kazanarak 2 bin 492 dolarla tüm zamanların zirvesini gördü.Yurt içinde de gram altın 2 bin 700 lirayı görerek tarihi zirvesini gördü.Uzmanlar, altında yükselişin devam edeceğini öngörüyorlar.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240803/altindan-pes-pese-rekor-kimse-beklemiyordu-islam-memis-ciddiye-alin-diyerek-uyardi-1086458982.html

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altın, gram altın, ons altın, rekor, yükseliş, yatırım, ekonomi