https://anlatilaninotesi.com.tr/20240823/ticaret-bakanligi-islem-baslatti-kasaplara-pahali-et-denetlemesi-1087185517.html
Ticaret Bakanlığı işlem başlattı: Kasaplara pahalı et denetlemesi
Ticaret Bakanlığı işlem başlattı: Kasaplara pahalı et denetlemesi
Sputnik Türkiye
Karkas et fiyatlarında ağustos ayında düşüş yaşandı ancak düşüşü bazı kasaplar tüketicilere yansıtmadı. Ticaret Bakanlığı, karkas et fiyatlarını tüketiciye... 23.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-23T14:26+0300
2024-08-23T14:26+0300
2024-08-23T14:29+0300
ekonomi
et
et ve süt kurumu (esk)
kasap
ticaret
ticaret bakanlığı
denetleme
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Ticaret Bakanlığı karkas et fiyatlarındaki düşüşü tüketiciye yansıtmayan kasaplara işlem başlattı.Ulusal Kırmızı Et Konseyi ağustos ayında karkas et fiyatlarını bölgelere göre belirlemişti. Resmi web sitesi üzerinden fiyat listesi yayınlayan Ulusal Kırmızı Et Konseyi, Ağustos ayından itibaren geçerli olmak üzere fiyatları açıklamıştı.Kasaplara cezai işlem uygulanacakAncak bazı kasaplar indirimli fiyatları müşteriye yansıtmadı. Konuya el atan Ticaret Bakanlığı, kasaplar hakkında cezai işlem uygulayacak.Karkas et fiyatları ne kadar?Ege Bölgesi Dana 294,00 - Kuzu 306,67 Akdeniz Bölgesi Dana 295,00 - Kuzu 331,00 Marmara Bölgesi Dana 299,17 - Kuzu 357,50 İç Anadolu Bölgesi Dana 291,91 - Kuzu 334,86 Doğu Anadolu Bölgesi Dana 295,00 - Kuzu 324,00 Güneydoğu Anadolu Bölgesi Dana 287,50 - Kuzu 313,75 Karadeniz Bölgesi Dana 302,50 - Kuzu 370,00 Ortalama Dana 295,00 - Kuzu 333,97
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et, et ve süt kurumu (esk), kasap, ticaret, ticaret bakanlığı, denetleme
et, et ve süt kurumu (esk), kasap, ticaret, ticaret bakanlığı, denetleme
Ticaret Bakanlığı işlem başlattı: Kasaplara pahalı et denetlemesi
14:26 23.08.2024 (güncellendi: 14:29 23.08.2024)
Karkas et fiyatlarında ağustos ayında düşüş yaşandı ancak düşüşü bazı kasaplar tüketicilere yansıtmadı. Ticaret Bakanlığı, karkas et fiyatlarını tüketiciye yansıtmayan kasaplar hakkında işlem başlattı.
Ticaret Bakanlığı karkas et fiyatlarındaki düşüşü tüketiciye yansıtmayan kasaplara işlem başlattı.
Ulusal Kırmızı Et Konseyi ağustos ayında karkas et fiyatlarını bölgelere göre belirlemişti. Resmi web sitesi üzerinden fiyat listesi yayınlayan Ulusal Kırmızı Et Konseyi, Ağustos ayından itibaren geçerli olmak üzere fiyatları açıklamıştı.
Kasaplara cezai işlem uygulanacak
Ancak bazı kasaplar indirimli fiyatları müşteriye yansıtmadı. Konuya el atan Ticaret Bakanlığı, kasaplar hakkında cezai işlem uygulayacak.
Karkas et fiyatları ne kadar?
Ege Bölgesi Dana 294,00 - Kuzu 306,67
Akdeniz Bölgesi Dana 295,00 - Kuzu 331,00
Marmara Bölgesi Dana 299,17 - Kuzu 357,50
İç Anadolu Bölgesi Dana 291,91 - Kuzu 334,86
Doğu Anadolu Bölgesi Dana 295,00 - Kuzu 324,00
Güneydoğu Anadolu Bölgesi Dana 287,50 - Kuzu 313,75
Karadeniz Bölgesi Dana 302,50 - Kuzu 370,00
Ortalama Dana 295,00 - Kuzu 333,97