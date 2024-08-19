https://anlatilaninotesi.com.tr/20240819/15-ton-at-ve-esek-eti-ile-yakalandi-kendini-akrabalarima-dagitacaktim-diye-savundu-1087001817.html

1.5 ton at ve eşek eti ile yakalandı, kendini 'akrabalarıma dağıtacaktım' diye savundu

1.5 ton at ve eşek eti ile yakalandı, kendini 'akrabalarıma dağıtacaktım' diye savundu

Sputnik Türkiye

Adana'da kasap olduğunu söyleyen bir kişi 1.5 ton at ve eşek eti ile yakalandı, kendisini ise 'ben kestim, akrabalarıma dağıtacaktım' diyerek savundu. 19.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-19T13:20+0300

2024-08-19T13:20+0300

2024-08-19T13:20+0300

türkiye

adana

yüreğir

at eti

eşek eti

kasap

denetim

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Adana Yüreğir ilçesinde, İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı devriye ekipleri, Koza Mahallesi'nde şüphelendiği 33 ALD 632 plakalı hafif ticari aracı durdurdu. Araçtaki siyah poşetten şüphelenen polis içerisine baktığında et olduğunu gördü.Bunun üzerine polis aracın sürücüsü Nurettin S.'yi muhafaza altına aldı. Olay yerine Tarım İl Müdürlüğüne bağlı veteriner hekim çağırıldı. Veteriner hekim yaptığı kontrolde etlerin tek tırnaklı hayvan eti olduğunu belirledi. Ele geçirilen 1.5 ton et imha edilmek üzere görevliler tarafından teslim alındı. Savunması şaşırttıKasap olduğunu beyan eden Nurettin S., “Etler bana ait, ben kendim kestim. Akrabalarıma dağıtacaktım” dediği öğrenildi. Nurettin S.'ye ‘Bozulmuş değiştirilmiş gıda' suçundan işlem yapıldı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240315/sucuk-yapmak-icin-piyasaya-surulmek-uzere-olan-700-kilogram-at-ve-esek-eti-ele-gecirildi--1081707740.html

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