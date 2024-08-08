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Yaralı savaş muhabiri Poddubnıy, Moskova’daki Sklifosovskiy Acil Tıp Enstitüsü’ne nakledildi
Yaralı savaş muhabiri Poddubnıy, Moskova’daki Sklifosovskiy Acil Tıp Enstitüsü’ne nakledildi
Sputnik Türkiye
Rusya Sağlık Bakanlığı, yaralı savaş muhabiri Yevgeniy Poddubnıy’ın Moskova’daki Sklifosovskiy Acil Tıp Enstitüsü’ne nakledildiğini bildirdi. 08.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-08T14:10+0300
2024-08-08T14:10+0300
2024-08-08T14:31+0300
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Rusya Sağlık Bakanlığı Başkent Sağlık Departmanı tarafından yapılan açıklamada, Kursk bölgesinde Ukrayna’ya ait bir insansız hava aracının (İHA) saldırısı sonucu yaralanan VGTRK grubu muhabiri Poddubnıy’ın Moskova’daki Sklifosovskiy Acil Tıp Enstitüsü’ne nakledildiği belirtildi.Açıklamaya göre Poddubnıy, hastane binasına götürülürken doktorların planı ne olduğunu sordu.Refakat eden doktor, “Şu anda yoğun bakıma gidiyoruz, kanı, analizleri, tüm tahlilleri tekrardan kontrol edeceğiz. Ve bugün bir karara varacağız” yanıtını verdi.Poddubnıy’ın bulunduğu otomobil dün Kursk bölgesinin sınıra yakın kısmında Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’ne ait bir İHA’nın saldırısına uğramıştı. Saldırıda ağır yaralanan muhabir, Kursk Bölge Hastanesi’nde yoğun bakıma alınmış, orada tüm gerekli incelemeler yapıldıktan ve tedavi süreci belirlendikten sonra Moskova'ya nakledilmesine karar verilmişti.Doktorlar, bu sabah yaptıkları açıklamada Poddubnıy’ın ciddi yanıkları, baş yaralanması ve yüz iskeletinde travma olduğunu bildirmiş, yaralının durumunu stabil ve ciddi olarak değerlendirilmişti.Yaralandıktan sonra ilk kez mesaj yolladı: Her şey güzel olacakBu arada Yevgeniy Poddubnıy, Kursk Vali Vekili Yevgeniy Smirnov üzerinden hastaneden ilk mesajını iletti.Smirnov, Telegram kanalından şu mesajı paylaştı:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240807/ukrayna-ordusu-bir-savas-muhabirine-daha-saldirdi-1086614317.html
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rusya, rusya sağlık bakanlığı, yevgeniy poddubnıy, yaralanma, moskova, nakil
Yaralı savaş muhabiri Poddubnıy, Moskova’daki Sklifosovskiy Acil Tıp Enstitüsü’ne nakledildi
14:10 08.08.2024 (güncellendi: 14:31 08.08.2024)
Rusya Sağlık Bakanlığı, yaralı savaş muhabiri Yevgeniy Poddubnıy’ın Moskova’daki Sklifosovskiy Acil Tıp Enstitüsü’ne nakledildiğini bildirdi.
Rusya Sağlık Bakanlığı Başkent Sağlık Departmanı tarafından yapılan açıklamada, Kursk bölgesinde Ukrayna’ya ait bir insansız hava aracının (İHA) saldırısı sonucu yaralanan VGTRK grubu muhabiri Poddubnıy’ın Moskova’daki Sklifosovskiy Acil Tıp Enstitüsü’ne nakledildiği belirtildi.
Açıklamaya göre Poddubnıy, hastane binasına götürülürken doktorların planı ne olduğunu sordu.
Refakat eden doktor, “Şu anda yoğun bakıma gidiyoruz, kanı, analizleri, tüm tahlilleri tekrardan kontrol edeceğiz. Ve bugün bir karara varacağız” yanıtını verdi.
Poddubnıy’ın bulunduğu otomobil dün Kursk bölgesinin sınıra yakın kısmında Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’ne ait bir İHA’nın saldırısına uğramıştı. Saldırıda ağır yaralanan muhabir, Kursk Bölge Hastanesi’nde yoğun bakıma alınmış, orada tüm gerekli incelemeler yapıldıktan ve tedavi süreci belirlendikten sonra Moskova'ya nakledilmesine karar verilmişti.
Doktorlar, bu sabah yaptıkları açıklamada Poddubnıy’ın ciddi yanıkları, baş yaralanması ve yüz iskeletinde travma olduğunu bildirmiş, yaralının durumunu stabil ve ciddi olarak değerlendirilmişti.
Yaralandıktan sonra ilk kez mesaj yolladı: Her şey güzel olacak
Bu arada Yevgeniy Poddubnıy, Kursk Vali Vekili Yevgeniy Smirnov üzerinden hastaneden ilk mesajını iletti.
Smirnov, Telegram kanalından şu mesajı paylaştı:
Her şey güzel olacak. Doktorlar harika. Mükemmel bir iş çıkarıyorlar. Benim için endişelendiğiniz için teşekkür ederim. Ben de sizin için her zaman endişeleniyorum. Kesinlikle yeneceğiz. Zafer bizim olacak. Her şey yolunda.