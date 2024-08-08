https://anlatilaninotesi.com.tr/20240808/yarali-savas-muhabiri-poddubniy-moskovadaki-sklifosovskiy-acil-tip-enstitusune-nakledild-1086631144.html

Yaralı savaş muhabiri Poddubnıy, Moskova’daki Sklifosovskiy Acil Tıp Enstitüsü’ne nakledildi

Yaralı savaş muhabiri Poddubnıy, Moskova’daki Sklifosovskiy Acil Tıp Enstitüsü’ne nakledildi

Sputnik Türkiye

Rusya Sağlık Bakanlığı, yaralı savaş muhabiri Yevgeniy Poddubnıy’ın Moskova’daki Sklifosovskiy Acil Tıp Enstitüsü’ne nakledildiğini bildirdi. 08.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-08T14:10+0300

2024-08-08T14:10+0300

2024-08-08T14:31+0300

ukrayna krizi

rusya

rusya sağlık bakanlığı

yevgeniy poddubnıy

yaralanma

moskova

nakil

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/08/08/1086629428_0:98:1063:696_1920x0_80_0_0_b56e5917f23fa7c0354ed9e78b55ccf7.png

Rusya Sağlık Bakanlığı Başkent Sağlık Departmanı tarafından yapılan açıklamada, Kursk bölgesinde Ukrayna’ya ait bir insansız hava aracının (İHA) saldırısı sonucu yaralanan VGTRK grubu muhabiri Poddubnıy’ın Moskova’daki Sklifosovskiy Acil Tıp Enstitüsü’ne nakledildiği belirtildi.Açıklamaya göre Poddubnıy, hastane binasına götürülürken doktorların planı ne olduğunu sordu.Refakat eden doktor, “Şu anda yoğun bakıma gidiyoruz, kanı, analizleri, tüm tahlilleri tekrardan kontrol edeceğiz. Ve bugün bir karara varacağız” yanıtını verdi.Poddubnıy’ın bulunduğu otomobil dün Kursk bölgesinin sınıra yakın kısmında Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’ne ait bir İHA’nın saldırısına uğramıştı. Saldırıda ağır yaralanan muhabir, Kursk Bölge Hastanesi’nde yoğun bakıma alınmış, orada tüm gerekli incelemeler yapıldıktan ve tedavi süreci belirlendikten sonra Moskova'ya nakledilmesine karar verilmişti.Doktorlar, bu sabah yaptıkları açıklamada Poddubnıy’ın ciddi yanıkları, baş yaralanması ve yüz iskeletinde travma olduğunu bildirmiş, yaralının durumunu stabil ve ciddi olarak değerlendirilmişti.Yaralandıktan sonra ilk kez mesaj yolladı: Her şey güzel olacakBu arada Yevgeniy Poddubnıy, Kursk Vali Vekili Yevgeniy Smirnov üzerinden hastaneden ilk mesajını iletti.Smirnov, Telegram kanalından şu mesajı paylaştı:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240807/ukrayna-ordusu-bir-savas-muhabirine-daha-saldirdi-1086614317.html

rusya

moskova

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

rusya, rusya sağlık bakanlığı, yevgeniy poddubnıy, yaralanma, moskova, nakil