https://anlatilaninotesi.com.tr/20240807/ukrayna-ordusu-bir-savas-muhabirine-daha-saldirdi-1086614317.html

Ukrayna ordusu bir savaş muhabirine daha saldırdı

Ukrayna ordusu bir savaş muhabirine daha saldırdı

Sputnik Türkiye

Rus devlet televizyon grubu VGTRK’ya bağlı ünlü savaş muhabiri Poddubniy, Kursk bölgesinde Ukrayna'nın insansız hava aracı (İHA) saldırısında yaralandı. 07.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-07T23:45+0300

2024-08-07T23:45+0300

2024-08-07T23:50+0300

ukrayna krizi

ukrayna

ukrayna ordusu

rusya

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VGTRK'nın savaş muhabiri Yevgeniy Poddubniy’in Kursk Bölgesi'nde Ukrayna'ya ait bir insansız hava aracının saldırısı sonucu yaralandığı bildirilirken, VGTRK'nın Telegram kanalı Vesti'den yapılan açıklamada ünlü muhabirin hastanede olduğu belirtildi.Poddubniy’in son günlerde Kursk’ta yaşanan olayları aktarmak için bölgede çalıştığı bildirilirken, Sputnik’e konuşan kaynaklar, gazetecinin hayatta olduğunu doğruladı.Sağlık durumu hakkında henüz bilgi verilmezken, ünlü muhabire saldırıyla ilgili ilk resmi açıklama, Rusya Dışişleri Bakanlığı'nın Kiev rejiminin suçlarından sorumlu büyükelçisi Rodion Miroşnik’ten geldi.Saldırıyı Sputnik’e değerlendiren Miroşnik, Kursk bölgesinde yaralanan gazeteci Poddubniy’in kasıtlı olarak takip edilmiş olabileceğinin altını çizerken, bu savaş suçunun soruşturulacağını söyledi.Kursk saldırılarında Ukrayna ordusunun yoğun bir şekilde İHA ve drone kullandığın hatırlatan Miroşnik, “Poddubniy’in izinin sürülmüş ve hedefe yönelik ama Tanrı'ya şükür ölümcül olmayan bir darbe indirilmiş olabileceğini kesinlikle göz ardı etmiyorum. Düşmanları için o, Kiev rejiminin sahtekarlıklarını yerle bir eden çok önemli bir figür. Sonuçta o bir profesyonel. Ancak bir gazeteci, casus ya da sabotajcı değil” ifadelerini kullandı.Saldırıyı kınayan Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreter Sözcü Yardımcısı Farhan Haq, örgüt olarak Rus muhabir Poddubniy’in Ukrayna ordusunun saldırısı sonucu yaralanmasından endişe duyduğunu belirtirken, “kendisinin bir an önce iyileşmesini umuyoruz” diye konuştu.

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