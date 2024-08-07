https://anlatilaninotesi.com.tr/20240807/ukrayna-ordusu-bir-savas-muhabirine-daha-saldirdi-1086614317.html
Ukrayna ordusu bir savaş muhabirine daha saldırdı
Ukrayna ordusu bir savaş muhabirine daha saldırdı
Sputnik Türkiye
Rus devlet televizyon grubu VGTRK’ya bağlı ünlü savaş muhabiri Poddubniy, Kursk bölgesinde Ukrayna'nın insansız hava aracı (İHA) saldırısında yaralandı. 07.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-07T23:45+0300
2024-08-07T23:45+0300
2024-08-07T23:50+0300
ukrayna krizi
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yevgeniy poddubnıy
evgeny poddubny
insansız hava aracı (iha)
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VGTRK'nın savaş muhabiri Yevgeniy Poddubniy’in Kursk Bölgesi'nde Ukrayna'ya ait bir insansız hava aracının saldırısı sonucu yaralandığı bildirilirken, VGTRK'nın Telegram kanalı Vesti'den yapılan açıklamada ünlü muhabirin hastanede olduğu belirtildi.Poddubniy’in son günlerde Kursk’ta yaşanan olayları aktarmak için bölgede çalıştığı bildirilirken, Sputnik’e konuşan kaynaklar, gazetecinin hayatta olduğunu doğruladı.Sağlık durumu hakkında henüz bilgi verilmezken, ünlü muhabire saldırıyla ilgili ilk resmi açıklama, Rusya Dışişleri Bakanlığı'nın Kiev rejiminin suçlarından sorumlu büyükelçisi Rodion Miroşnik’ten geldi.Saldırıyı Sputnik’e değerlendiren Miroşnik, Kursk bölgesinde yaralanan gazeteci Poddubniy’in kasıtlı olarak takip edilmiş olabileceğinin altını çizerken, bu savaş suçunun soruşturulacağını söyledi.Kursk saldırılarında Ukrayna ordusunun yoğun bir şekilde İHA ve drone kullandığın hatırlatan Miroşnik, “Poddubniy’in izinin sürülmüş ve hedefe yönelik ama Tanrı'ya şükür ölümcül olmayan bir darbe indirilmiş olabileceğini kesinlikle göz ardı etmiyorum. Düşmanları için o, Kiev rejiminin sahtekarlıklarını yerle bir eden çok önemli bir figür. Sonuçta o bir profesyonel. Ancak bir gazeteci, casus ya da sabotajcı değil” ifadelerini kullandı.Saldırıyı kınayan Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreter Sözcü Yardımcısı Farhan Haq, örgüt olarak Rus muhabir Poddubniy’in Ukrayna ordusunun saldırısı sonucu yaralanmasından endişe duyduğunu belirtirken, “kendisinin bir an önce iyileşmesini umuyoruz” diye konuştu.
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ukrayna, ukrayna ordusu, rusya, savaş muhabiri, yevgeniy poddubnıy, evgeny poddubny, insansız hava aracı (iha), saldırı, kursk, gazeteci
ukrayna, ukrayna ordusu, rusya, savaş muhabiri, yevgeniy poddubnıy, evgeny poddubny, insansız hava aracı (iha), saldırı, kursk, gazeteci
Ukrayna ordusu bir savaş muhabirine daha saldırdı
23:45 07.08.2024 (güncellendi: 23:50 07.08.2024)
Rus devlet televizyon grubu VGTRK’ya bağlı ünlü savaş muhabiri Poddubniy, Kursk bölgesinde Ukrayna'nın insansız hava aracı (İHA) saldırısında yaralandı.
VGTRK'nın savaş muhabiri Yevgeniy Poddubniy’in Kursk Bölgesi'nde Ukrayna'ya ait bir insansız hava aracının saldırısı sonucu yaralandığı bildirilirken, VGTRK'nın Telegram kanalı Vesti'den yapılan açıklamada ünlü muhabirin hastanede olduğu belirtildi.
Poddubniy’in son günlerde Kursk’ta yaşanan olayları aktarmak için bölgede çalıştığı bildirilirken, Sputnik’e konuşan kaynaklar, gazetecinin hayatta olduğunu doğruladı.
Sağlık durumu hakkında henüz bilgi verilmezken, ünlü muhabire saldırıyla ilgili ilk resmi açıklama, Rusya Dışişleri Bakanlığı'nın Kiev rejiminin suçlarından sorumlu büyükelçisi Rodion Miroşnik’ten geldi.
Saldırıyı Sputnik’e değerlendiren Miroşnik, Kursk bölgesinde yaralanan gazeteci Poddubniy’in kasıtlı olarak takip edilmiş olabileceğinin altını çizerken, bu savaş suçunun soruşturulacağını söyledi.
Kursk saldırılarında Ukrayna ordusunun yoğun bir şekilde İHA ve drone kullandığın hatırlatan Miroşnik, “Poddubniy’in izinin sürülmüş ve hedefe yönelik ama Tanrı'ya şükür ölümcül olmayan bir darbe indirilmiş olabileceğini kesinlikle göz ardı etmiyorum. Düşmanları için o, Kiev rejiminin sahtekarlıklarını yerle bir eden çok önemli bir figür. Sonuçta o bir profesyonel. Ancak bir gazeteci, casus ya da sabotajcı değil” ifadelerini kullandı.
Saldırıyı kınayan Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreter Sözcü Yardımcısı Farhan Haq, örgüt olarak Rus muhabir Poddubniy’in Ukrayna ordusunun saldırısı sonucu yaralanmasından endişe duyduğunu belirtirken, “kendisinin bir an önce iyileşmesini umuyoruz” diye konuştu.