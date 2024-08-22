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Milyonlarca çalışanı ilgilendiren enflasyon beklentileri açıklandı: Asgari ücrete ne kadar zam olur?
Milyonlarca çalışanı ilgilendiren enflasyon beklentileri açıklandı: Asgari ücrete ne kadar zam olur?
Sputnik Türkiye
Asgari ücrete ara zam yapılmayacağının açıklanmasıyla, yıl sonu zammı için beklentiler artıyor. Yılbaşında yapılan yüzde 49’luk artışla net 17 bin 2 TL’ye... 22.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-22T10:07+0300
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asgari ücret tespit komisyonu
asgari ücret 2023
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brüt maaş
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Merkez Bankası'nın son enflasyon raporuna göre, yıl sonu enflasyonunun yüzde 38 civarında gerçekleşmesi bekleniyor. 2025 yılı için ise enflasyonun yüzde 14 seviyelerinde olacağı öngörülüyor. Ancak, enflasyonla mücadele çerçevesinde asgari ücrete yapılacak zammın oransal ve sınırlı olabileceği belirtiliyor.Ekonomist Muhammet Bayram, Milliyet'e verdiği röportajda asgari ücretlilerin yıl sonu için yüksek bir zam beklentisi içinde olduklarını ifade etti. Bayram, "Ocak ayında yapılacak zam, gerçekleşen enflasyona göre belirlenecek ve yüzde 40’a varan bir artış olabilecektir" dedi.Ara zam yapılmadı, i̇şletmeler kendi çözümünü ürettiTemmuz ayında ara zam yapılmaması bazı işletmeleri harekete geçirdi. Pek çok işletme, en düşük ücret ve diğer çalışanlara yönelik ara zam yapma yoluna gitti. Bu adımlar, yılın son çeyreğinde de devam edebilir.Yıl sonu enflasyon hedefleri ve zam oranıMevcut asgari ücret 17 bin 2 TL seviyesinde. Merkez Bankası’nın tahminlerine göre, yıl sonu enflasyonu yüzde 40 seviyesine ulaşabilir. Bayram, şu ana kadar yüzde 29’luk bir zam oranının hak edildiğini belirterek, henüz açıklanmayan aylık enflasyon verilerinin bu oranı daha da artırabileceğini söyledi.2025 yılı i̇çin asgari ücret tahminleriOcak 2025’te yapılacak asgari ücret zammının, önceki yılın enflasyon farkına göre belirleneceği tahmin ediliyor. Yüzde 50’ye varan bir artışın mümkün olabileceğini dile getiren Bayram, asgari ücretin 25 bin TL seviyesine çıkabileceğini öngörüyor. Ancak, bu artışların enflasyonun düşüşe geçmesiyle birlikte son yüksek zamlar olabileceğini de ekliyor.Asgari ücrette beklentilerEnflasyonist ortamda, Ocak ayında yapılacak zammın yüzde 40 ila 50 arasında olabileceği ve asgari ücretin 25 bin TL’ye çıkabileceği konuşuluyor. Büyükşehirlerde asgari ücret seviyesinin zaten 20 bin TL civarına ulaştığı da göz önünde bulundurulduğunda, bu artışın daha da yüksek olabileceği belirtiliyor.
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2024 asgari ücret, 2024 asgari ücret ne kadar olacak, en düşük asgari ücret ne kadar, en düşük maaş, en düşük asgari maaş ne kadar, 2024 asgari maaş ne kadar olacak, asgari ücret zammı, asgari ücrete ne kadar zam gelecek, temmuzda asgari ücrete zam var mı, asgari ücrete ara zam olacak mı, 2025 asgari ücret, asgari ücret 2025'te ne kadar olur, asgari ücret tahminen ne kadar olur
2024 asgari ücret, 2024 asgari ücret ne kadar olacak, en düşük asgari ücret ne kadar, en düşük maaş, en düşük asgari maaş ne kadar, 2024 asgari maaş ne kadar olacak, asgari ücret zammı, asgari ücrete ne kadar zam gelecek, temmuzda asgari ücrete zam var mı, asgari ücrete ara zam olacak mı, 2025 asgari ücret, asgari ücret 2025'te ne kadar olur, asgari ücret tahminen ne kadar olur

Milyonlarca çalışanı ilgilendiren enflasyon beklentileri açıklandı: Asgari ücrete ne kadar zam olur?

10:07 22.08.2024
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Asgari ücrete ara zam yapılmayacağının açıklanmasıyla, yıl sonu zammı için beklentiler artıyor. Yılbaşında yapılan yüzde 49’luk artışla net 17 bin 2 TL’ye yükselen asgari ücret, Temmuz ayında ara zam yapılmaması nedeniyle merakla beklenen yıl sonu zammına odaklanmış durumda. Peki, enflasyon tahminlerine göre asgari ücrete ne kadar zam yapılabilir?
Merkez Bankası'nın son enflasyon raporuna göre, yıl sonu enflasyonunun yüzde 38 civarında gerçekleşmesi bekleniyor. 2025 yılı için ise enflasyonun yüzde 14 seviyelerinde olacağı öngörülüyor. Ancak, enflasyonla mücadele çerçevesinde asgari ücrete yapılacak zammın oransal ve sınırlı olabileceği belirtiliyor.
Ekonomist Muhammet Bayram, Milliyet'e verdiği röportajda asgari ücretlilerin yıl sonu için yüksek bir zam beklentisi içinde olduklarını ifade etti. Bayram, "Ocak ayında yapılacak zam, gerçekleşen enflasyona göre belirlenecek ve yüzde 40’a varan bir artış olabilecektir" dedi.

Ara zam yapılmadı, i̇şletmeler kendi çözümünü üretti

Temmuz ayında ara zam yapılmaması bazı işletmeleri harekete geçirdi. Pek çok işletme, en düşük ücret ve diğer çalışanlara yönelik ara zam yapma yoluna gitti. Bu adımlar, yılın son çeyreğinde de devam edebilir.

Yıl sonu enflasyon hedefleri ve zam oranı

Mevcut asgari ücret 17 bin 2 TL seviyesinde. Merkez Bankası’nın tahminlerine göre, yıl sonu enflasyonu yüzde 40 seviyesine ulaşabilir. Bayram, şu ana kadar yüzde 29’luk bir zam oranının hak edildiğini belirterek, henüz açıklanmayan aylık enflasyon verilerinin bu oranı daha da artırabileceğini söyledi.

2025 yılı i̇çin asgari ücret tahminleri

Ocak 2025’te yapılacak asgari ücret zammının, önceki yılın enflasyon farkına göre belirleneceği tahmin ediliyor. Yüzde 50’ye varan bir artışın mümkün olabileceğini dile getiren Bayram, asgari ücretin 25 bin TL seviyesine çıkabileceğini öngörüyor. Ancak, bu artışların enflasyonun düşüşe geçmesiyle birlikte son yüksek zamlar olabileceğini de ekliyor.

Asgari ücrette beklentiler

Enflasyonist ortamda, Ocak ayında yapılacak zammın yüzde 40 ila 50 arasında olabileceği ve asgari ücretin 25 bin TL’ye çıkabileceği konuşuluyor. Büyükşehirlerde asgari ücret seviyesinin zaten 20 bin TL civarına ulaştığı da göz önünde bulundurulduğunda, bu artışın daha da yüksek olabileceği belirtiliyor.
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