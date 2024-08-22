https://anlatilaninotesi.com.tr/20240822/milyonlarca-calisani-ilgilendiren-enflasyon-beklentileri-aciklandi-asgari-ucrete-ne-kadar-zam-olur-1087129038.html

Milyonlarca çalışanı ilgilendiren enflasyon beklentileri açıklandı: Asgari ücrete ne kadar zam olur?

Milyonlarca çalışanı ilgilendiren enflasyon beklentileri açıklandı: Asgari ücrete ne kadar zam olur?

Sputnik Türkiye

Asgari ücrete ara zam yapılmayacağının açıklanmasıyla, yıl sonu zammı için beklentiler artıyor. Yılbaşında yapılan yüzde 49’luk artışla net 17 bin 2 TL’ye... 22.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-22T10:07+0300

2024-08-22T10:07+0300

2024-08-22T10:07+0300

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Merkez Bankası'nın son enflasyon raporuna göre, yıl sonu enflasyonunun yüzde 38 civarında gerçekleşmesi bekleniyor. 2025 yılı için ise enflasyonun yüzde 14 seviyelerinde olacağı öngörülüyor. Ancak, enflasyonla mücadele çerçevesinde asgari ücrete yapılacak zammın oransal ve sınırlı olabileceği belirtiliyor.Ekonomist Muhammet Bayram, Milliyet'e verdiği röportajda asgari ücretlilerin yıl sonu için yüksek bir zam beklentisi içinde olduklarını ifade etti. Bayram, "Ocak ayında yapılacak zam, gerçekleşen enflasyona göre belirlenecek ve yüzde 40’a varan bir artış olabilecektir" dedi.Ara zam yapılmadı, i̇şletmeler kendi çözümünü ürettiTemmuz ayında ara zam yapılmaması bazı işletmeleri harekete geçirdi. Pek çok işletme, en düşük ücret ve diğer çalışanlara yönelik ara zam yapma yoluna gitti. Bu adımlar, yılın son çeyreğinde de devam edebilir.Yıl sonu enflasyon hedefleri ve zam oranıMevcut asgari ücret 17 bin 2 TL seviyesinde. Merkez Bankası’nın tahminlerine göre, yıl sonu enflasyonu yüzde 40 seviyesine ulaşabilir. Bayram, şu ana kadar yüzde 29’luk bir zam oranının hak edildiğini belirterek, henüz açıklanmayan aylık enflasyon verilerinin bu oranı daha da artırabileceğini söyledi.2025 yılı i̇çin asgari ücret tahminleriOcak 2025’te yapılacak asgari ücret zammının, önceki yılın enflasyon farkına göre belirleneceği tahmin ediliyor. Yüzde 50’ye varan bir artışın mümkün olabileceğini dile getiren Bayram, asgari ücretin 25 bin TL seviyesine çıkabileceğini öngörüyor. Ancak, bu artışların enflasyonun düşüşe geçmesiyle birlikte son yüksek zamlar olabileceğini de ekliyor.Asgari ücrette beklentilerEnflasyonist ortamda, Ocak ayında yapılacak zammın yüzde 40 ila 50 arasında olabileceği ve asgari ücretin 25 bin TL’ye çıkabileceği konuşuluyor. Büyükşehirlerde asgari ücret seviyesinin zaten 20 bin TL civarına ulaştığı da göz önünde bulundurulduğunda, bu artışın daha da yüksek olabileceği belirtiliyor.

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