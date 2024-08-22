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Satışlarda yeni dönem başlıyor: Telefon, tablet, akıllı saat, bilgisayar ve oyun konsolları için süre verildi
Satışlarda yeni dönem başlıyor: Telefon, tablet, akıllı saat, bilgisayar ve oyun konsolları için süre verildi
Sputnik Türkiye
Ticaret Bakanlığı, ikinci el teknolojik ürünlerin satışında önemli bir düzenleme yaptı. Artık cep telefonu, tablet, akıllı saat, bilgisayar, modem ve oyun... 22.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-22T08:02+0300
2024-08-22T08:02+0300
2024-08-22T08:04+0300
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Daha önce firmalar, yeniledikleri teknolojik ürünleri Ticaret Bakanlığı'nın sistemine isteğe bağlı olarak kaydedebiliyordu. Ancak yeni düzenleme ile bu kayıt işlemi zorunlu hale getirildi. Firmalar, yenilenmiş ürünleri satabilmek için artık bu kayıt işlemini tamamlamak zorunda kalacak.Müşterilere güvence: 'Ne aldığını bilecekler'Show Haber’e konuşan telefoncu Kenan Ertürk, düzenlemenin müşteri için büyük bir avantaj olduğunu belirtti. Ertürk, "Bu yeni düzenleme müşteri için çok iyi oldu. Müşteri, artık aldığı cihazın Ticaret Bakanlığı'na kayıtlı olduğunu bilerek güvenle satın alabilecek" dedi.Geniş Kapsam: Bilgisayarlar ve oyun konsolları da dahilKayıt zorunluluğu sadece cep telefonları ve tabletleri değil, aynı zamanda bilgisayarlar, akıllı saatler, modemler ve oyun konsollarını da kapsıyor. Bu adım, ikinci el teknolojik ürün piyasasında güvenliği artırmayı hedefliyor.3 ay sonra yürürlüğe girecekTicaret Bakanlığı’nın bu düzenlemesi, 3 ay sonra resmen yürürlüğe girecek. Bu süreç, firmaların yeni sisteme uyum sağlaması için tanınan süre olarak değerlendiriliyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240822/meteoroloji-turkiye-birden-serinliyor-diyerek-duruydu-kuvvetli-saganak-yagis-uyarisi-geldi-1087124355.html
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Satışlarda yeni dönem başlıyor: Telefon, tablet, akıllı saat, bilgisayar ve oyun konsolları için süre verildi
08:02 22.08.2024 (güncellendi: 08:04 22.08.2024)
Ticaret Bakanlığı, ikinci el teknolojik ürünlerin satışında önemli bir düzenleme yaptı. Artık cep telefonu, tablet, akıllı saat, bilgisayar, modem ve oyun konsolu gibi yenilenmiş ürünlerin, bakanlığın bilgi sistemine kaydedilmesi zorunlu hale getirildi. Kararın 3 ay sonra yürürlüğe gireceği açıklandı.
Daha önce firmalar, yeniledikleri teknolojik ürünleri Ticaret Bakanlığı'nın sistemine isteğe bağlı olarak kaydedebiliyordu. Ancak yeni düzenleme ile bu kayıt işlemi zorunlu hale getirildi. Firmalar, yenilenmiş ürünleri satabilmek için artık bu kayıt işlemini tamamlamak zorunda kalacak.
Müşterilere güvence: 'Ne aldığını bilecekler'
Show Haber’e konuşan telefoncu Kenan Ertürk, düzenlemenin müşteri için büyük bir avantaj olduğunu belirtti. Ertürk, "Bu yeni düzenleme müşteri için çok iyi oldu. Müşteri, artık aldığı cihazın Ticaret Bakanlığı'na kayıtlı olduğunu bilerek güvenle satın alabilecek" dedi.
Geniş Kapsam: Bilgisayarlar ve oyun konsolları da dahil
Kayıt zorunluluğu sadece cep telefonları ve tabletleri değil, aynı zamanda bilgisayarlar, akıllı saatler, modemler ve oyun konsollarını da kapsıyor. Bu adım, ikinci el teknolojik ürün piyasasında güvenliği artırmayı hedefliyor.
3 ay sonra yürürlüğe girecek
Ticaret Bakanlığı’nın bu düzenlemesi, 3 ay sonra resmen yürürlüğe girecek. Bu süreç, firmaların yeni sisteme uyum sağlaması için tanınan süre olarak değerlendiriliyor.