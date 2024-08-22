https://anlatilaninotesi.com.tr/20240822/satislarda-yeni-donem-basliyor-telefon-tablet-akilli-saat-bilgisayar-oyun-konsollari-icin-sure-1087125864.html

Satışlarda yeni dönem başlıyor: Telefon, tablet, akıllı saat, bilgisayar ve oyun konsolları için süre verildi

Satışlarda yeni dönem başlıyor: Telefon, tablet, akıllı saat, bilgisayar ve oyun konsolları için süre verildi

Sputnik Türkiye

Ticaret Bakanlığı, ikinci el teknolojik ürünlerin satışında önemli bir düzenleme yaptı. Artık cep telefonu, tablet, akıllı saat, bilgisayar, modem ve oyun... 22.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-22T08:02+0300

2024-08-22T08:02+0300

2024-08-22T08:04+0300

ekonomi

telefon

akıllı telefon

telefon hattı

bilgisayar

bilgisayar oyunu

dizüstü bilgisayar

vatan bilgisayar

bilgisayar oyunları

bilgisayar sistemi

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/08/18/1060315593_0:0:2000:1125_1920x0_80_0_0_56c445c4eb3c813fb14704453796287d.jpg

Daha önce firmalar, yeniledikleri teknolojik ürünleri Ticaret Bakanlığı'nın sistemine isteğe bağlı olarak kaydedebiliyordu. Ancak yeni düzenleme ile bu kayıt işlemi zorunlu hale getirildi. Firmalar, yenilenmiş ürünleri satabilmek için artık bu kayıt işlemini tamamlamak zorunda kalacak.Müşterilere güvence: 'Ne aldığını bilecekler'Show Haber’e konuşan telefoncu Kenan Ertürk, düzenlemenin müşteri için büyük bir avantaj olduğunu belirtti. Ertürk, "Bu yeni düzenleme müşteri için çok iyi oldu. Müşteri, artık aldığı cihazın Ticaret Bakanlığı'na kayıtlı olduğunu bilerek güvenle satın alabilecek" dedi.Geniş Kapsam: Bilgisayarlar ve oyun konsolları da dahilKayıt zorunluluğu sadece cep telefonları ve tabletleri değil, aynı zamanda bilgisayarlar, akıllı saatler, modemler ve oyun konsollarını da kapsıyor. Bu adım, ikinci el teknolojik ürün piyasasında güvenliği artırmayı hedefliyor.3 ay sonra yürürlüğe girecekTicaret Bakanlığı’nın bu düzenlemesi, 3 ay sonra resmen yürürlüğe girecek. Bu süreç, firmaların yeni sisteme uyum sağlaması için tanınan süre olarak değerlendiriliyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240822/meteoroloji-turkiye-birden-serinliyor-diyerek-duruydu-kuvvetli-saganak-yagis-uyarisi-geldi-1087124355.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

telefon, akıllı telefon, telefon hattı, bilgisayar, bilgisayar oyunu, dizüstü bilgisayar, vatan bilgisayar, bilgisayar oyunları, bilgisayar sistemi, akıllı cihaz, akıllı saat, akıllı gözlük, akıllı bileklik, oyun konsolu, xbox oyun konsolu, playstation, playstation 5, playstation 4, playstation 4, sony playstation 5, sony playstation, playstation 4 pro, playstation one, playstation classic