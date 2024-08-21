Sularının satıldığını iddia eden köy sakinleri su borularını kesti, yangın başlattı: İddia yalanlandı

"7 yıl önce tamamlanarak hizmete açılan “Bursa Su Fabrikası” faaliyetlerine başladığı süreçte; Gözedeli vatandaşlarımız tarafından tarım alanlarına yeterince su verilemeyeceğinin endişesi ifade edilmiş, o süreçte BUSKİ ile iletişime geçilerek bu sorunların giderilmesi amacıyla bölgeye sulama tesisi ve sulama sistemi kurulması konusunda fikir birliğine varılmıştır. Ayrıca buna ek olarak vatandaşlarımız tarafından talep edilen sulama göletinin yapımı için de gerekli alt yapı çalışmalarına başlanmıştır. Bugün geldiğimiz noktada 105 bin metreküp kapasiteli gölet de dahil olmak üzere çalışmalar tamamlanmış, bu süreç içerisindeki tüm endişeler giderilmiştir. Bununla beraber maalesef tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde ve Bursa’mızda da iklim değişikliğine bağlı kuraklıkla karşı karşıya kalınmıştır."