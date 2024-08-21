https://anlatilaninotesi.com.tr/20240821/sularinin-satildigini-iddia-eden-koy-sakinleri-su-borularini-kesti-yangin-baslatti-iddia-yalanlandi-1087076327.html
Sularının satıldığını iddia eden köy sakinleri su borularını kesti, yangın başlattı: İddia yalanlandı
Sularının satıldığını iddia eden köy sakinleri su borularını kesti, yangın başlattı: İddia yalanlandı
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Bursa'nın Kestel İlçesine bağlı Gözede Köyü'nde sularının kesildiği iddiaları üzerine köy sakinleri eyleme gitti. İddiaları yalanlayan Bursa Büyükşehir... 21.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-21T00:14+0300
2024-08-21T00:14+0300
2024-08-21T00:14+0300
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içme suyu
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Bursa'nın Kestel İlçesine bağlı Gözede Köyü sakinleri, kendi sularının satıldığını iddia edip, Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) önünde eylem yaparak su talep ettiler. Köy sakinleri, ortaya atılan bu iddia üzerine Bursa Su Fabrikası'na giden su borularını kesti.'Konu ile ilgili görüşmeler yapılmasına rağmen borular kesildi, yangın çıkarıldı'Bursa Büyükşehir Belediyesince yapılan açıklamada iddia yalanlandı. Sorunun çözümü konusunda, 5 Temmuz, 12 Ağustos ve 19 Ağustos 2024 tarihlerinde 3 kez, muhtar ve azalardan oluşan bir heyetle toplantı yapıldığı belirtilen açıklamada, "Çözüm önerileri konuşulmuş olmasına rağmen, hali hazırda çalışan Bursa Su Fabrikasının hatları kimliği belirsiz kişilerce kesilmiş, kamu malına zarar verilmiş, takip eden günlerde de yangın çıkartılmış ve tüm çevreye zarar verilmiştir" ifadeleri yer aldı.Söz konusu açıklamada, bölgeye sulama tesisi ve sulama sistemi kurulmasının kararlaştırıldığı aktarılırken, şunlar kaydedildi:
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bursa su kesintisi,
Sularının satıldığını iddia eden köy sakinleri su borularını kesti, yangın başlattı: İddia yalanlandı
Bursa'nın Kestel İlçesine bağlı Gözede Köyü'nde sularının kesildiği iddiaları üzerine köy sakinleri eyleme gitti. İddiaları yalanlayan Bursa Büyükşehir Belediyesi 'köy sakinlerinin su borularını keserek, yangın çıkardığı' yönünde açıklama yaptı.
Bursa'nın Kestel İlçesine bağlı Gözede Köyü sakinleri, kendi sularının satıldığını iddia edip, Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) önünde eylem yaparak su talep ettiler. Köy sakinleri, ortaya atılan bu iddia üzerine Bursa Su Fabrikası'na giden su borularını kesti.
'Konu ile ilgili görüşmeler yapılmasına rağmen borular kesildi, yangın çıkarıldı'
Bursa Büyükşehir Belediyesince yapılan açıklamada iddia yalanlandı. Sorunun çözümü konusunda, 5 Temmuz, 12 Ağustos ve 19 Ağustos 2024 tarihlerinde 3 kez, muhtar ve azalardan oluşan bir heyetle toplantı yapıldığı belirtilen açıklamada, "Çözüm önerileri konuşulmuş olmasına rağmen, hali hazırda çalışan Bursa Su Fabrikasının hatları kimliği belirsiz kişilerce kesilmiş, kamu malına zarar verilmiş, takip eden günlerde de yangın çıkartılmış ve tüm çevreye zarar verilmiştir" ifadeleri yer aldı.
Söz konusu açıklamada, bölgeye sulama tesisi ve sulama sistemi kurulmasının kararlaştırıldığı aktarılırken, şunlar kaydedildi:
"7 yıl önce tamamlanarak hizmete açılan “Bursa Su Fabrikası” faaliyetlerine başladığı süreçte; Gözedeli vatandaşlarımız tarafından tarım alanlarına yeterince su verilemeyeceğinin endişesi ifade edilmiş, o süreçte BUSKİ ile iletişime geçilerek bu sorunların giderilmesi amacıyla bölgeye sulama tesisi ve sulama sistemi kurulması konusunda fikir birliğine varılmıştır. Ayrıca buna ek olarak vatandaşlarımız tarafından talep edilen sulama göletinin yapımı için de gerekli alt yapı çalışmalarına başlanmıştır. Bugün geldiğimiz noktada 105 bin metreküp kapasiteli gölet de dahil olmak üzere çalışmalar tamamlanmış, bu süreç içerisindeki tüm endişeler giderilmiştir. Bununla beraber maalesef tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde ve Bursa’mızda da iklim değişikliğine bağlı kuraklıkla karşı karşıya kalınmıştır."