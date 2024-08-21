https://anlatilaninotesi.com.tr/20240821/rusya-disisleri-bakanligindan-yabanci-gazetecilere-kursk-uyarisi-1087085153.html

Rusya Dışişleri Bakanlığı’ndan yabancı gazetecilere Kursk uyarısı

Rusya Dışişleri Bakanlığı’ndan yabancı gazetecilere Kursk uyarısı

Sputnik Türkiye

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, yabancı gazetecilerin Ukrayna ordusunun saldırdığı Kursk Bölgesine yasadışı girişine ilişkin her vakanın... 21.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-21T09:54+0300

2024-08-21T09:54+0300

2024-08-21T09:58+0300

ukrayna krizi

rusya

rusya dışişleri bakanlığı

mariya zaharova

gazeteciler

gazeteci

kursk

kursk bölgesi

abd

batı

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/04/18/1083090113_0:155:3088:1892_1920x0_80_0_0_2b77499154c823a6c0f79cabd4298eca.jpg

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, Sputnik’e açıklamasında, 6 Ağustos'ta Kursk Bölgesi'ne giren Ukrayna birlikleriyle beraber Rus topraklarına başta ABD olmak üzere yabancı basın mensuplarının sızmasını değerlendirdi.Zaharova, “Her bir gazeteci ya da gazeteci olduğunu iddia eden kişi veya Batılı gazeteci kisvesi altında çalışanların her birisi, Kursk Bölgesi’ne sızma vakalarının her birisi hiç şüphesiz kontrol altında. Bunlarla ilgili soruşturma yürütülecek. Her birisi izlenecek. Bu tüm ülkelerin gazetecilerini ilgilendiriyor” ifadesini kullandı.Rusya, Ukrayna ordusunun saldırdığı Kursk Bölgesi’ne yabancı basın ve medya kuruluşlarının mensuplarının yasadışı yollarla sızdığını defalarca tespit etmişti.ABD merkezli Washington Post gazetesi, 19 Ağustos günü, gazeteciler Siobhan O'Grady ve Tatyana Burianova'nın yanı sıra fotoğrafçı Ed Rahm'ın Ukraynalı subaylar eşliğinde Kursk Bölgesi’nin Suca ilçesine gittiğine dair bir haber yayınlamıştı. Muhabirlerin ilçede en az bir düzine sivil ile röportaj yaptığı iddia edilmişti.Bu bağlamda, 20 Ağustos günü ABD'nin Rusya Maslahatgüzarı Stephanie Holmes Rusya Dışişleri Bakanlığı’na çağrılarak protesto notası verilmişti. ABD'li gazetecilerin eylemleri kışkırtıcı olarak nitelendirilmiş, amaçlarının Kiev rejiminin işlediği suçların propagandasını yapmak olduğu vurgulanmıştı.Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), 17 Ağustos günü, Rusya sınırını yasadışı yollardan geçen gazeteciler Simonyi Traini ve Stephanie Battistini hakkında dava dosyası açmıştı. Ayrıca yabancı muhabir Nick Peyton Walsh'un Rus kontrol noktası Suca’da bulunduğuna tanıklık eden ve medyada yayılan materyaller incelemeye alınmıştı. İnceleme sonuçlarına ilişkin bir karar alınacağı bildirilmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240821/kurskta-gorulen-abdli-parali-asker-grubunun-kimyasal-silah-provokasyonlarina-katildigi-ortaya-cikti-1087082694.html

rusya

kursk

kursk bölgesi

batı

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

rusya, rusya dışişleri bakanlığı, mariya zaharova, gazeteciler, gazeteci, kursk, kursk bölgesi, abd, batı, yabancı, sınır, washington post, rusya federal güvenlik servisi (fsb), fsb