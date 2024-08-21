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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240821/rusya-disisleri-bakanligindan-yabanci-gazetecilere-kursk-uyarisi-1087085153.html
Rusya Dışişleri Bakanlığı’ndan yabancı gazetecilere Kursk uyarısı
Rusya Dışişleri Bakanlığı’ndan yabancı gazetecilere Kursk uyarısı
Sputnik Türkiye
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, yabancı gazetecilerin Ukrayna ordusunun saldırdığı Kursk Bölgesine yasadışı girişine ilişkin her vakanın... 21.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-21T09:54+0300
2024-08-21T09:58+0300
ukrayna krizi
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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, Sputnik’e açıklamasında, 6 Ağustos'ta Kursk Bölgesi'ne giren Ukrayna birlikleriyle beraber Rus topraklarına başta ABD olmak üzere yabancı basın mensuplarının sızmasını değerlendirdi.Zaharova, “Her bir gazeteci ya da gazeteci olduğunu iddia eden kişi veya Batılı gazeteci kisvesi altında çalışanların her birisi, Kursk Bölgesi’ne sızma vakalarının her birisi hiç şüphesiz kontrol altında. Bunlarla ilgili soruşturma yürütülecek. Her birisi izlenecek. Bu tüm ülkelerin gazetecilerini ilgilendiriyor” ifadesini kullandı.Rusya, Ukrayna ordusunun saldırdığı Kursk Bölgesi’ne yabancı basın ve medya kuruluşlarının mensuplarının yasadışı yollarla sızdığını defalarca tespit etmişti.ABD merkezli Washington Post gazetesi, 19 Ağustos günü, gazeteciler Siobhan O'Grady ve Tatyana Burianova'nın yanı sıra fotoğrafçı Ed Rahm'ın Ukraynalı subaylar eşliğinde Kursk Bölgesi’nin Suca ilçesine gittiğine dair bir haber yayınlamıştı. Muhabirlerin ilçede en az bir düzine sivil ile röportaj yaptığı iddia edilmişti.Bu bağlamda, 20 Ağustos günü ABD'nin Rusya Maslahatgüzarı Stephanie Holmes Rusya Dışişleri Bakanlığı’na çağrılarak protesto notası verilmişti. ABD'li gazetecilerin eylemleri kışkırtıcı olarak nitelendirilmiş, amaçlarının Kiev rejiminin işlediği suçların propagandasını yapmak olduğu vurgulanmıştı.Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), 17 Ağustos günü, Rusya sınırını yasadışı yollardan geçen gazeteciler Simonyi Traini ve Stephanie Battistini hakkında dava dosyası açmıştı. Ayrıca yabancı muhabir Nick Peyton Walsh'un Rus kontrol noktası Suca’da bulunduğuna tanıklık eden ve medyada yayılan materyaller incelemeye alınmıştı. İnceleme sonuçlarına ilişkin bir karar alınacağı bildirilmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240821/kurskta-gorulen-abdli-parali-asker-grubunun-kimyasal-silah-provokasyonlarina-katildigi-ortaya-cikti-1087082694.html
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rusya, rusya dışişleri bakanlığı, mariya zaharova, gazeteciler, gazeteci, kursk, kursk bölgesi, abd, batı, yabancı, sınır, washington post, rusya federal güvenlik servisi (fsb), fsb

Rusya Dışişleri Bakanlığı’ndan yabancı gazetecilere Kursk uyarısı

09:54 21.08.2024 (güncellendi: 09:58 21.08.2024)
© Sputnik / Aleksey MayşevRusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova - Sputnik Türkiye, 1920, 21.08.2024
© Sputnik / Aleksey Mayşev
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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, yabancı gazetecilerin Ukrayna ordusunun saldırdığı Kursk Bölgesine yasadışı girişine ilişkin her vakanın soruşturulacağını belirtti.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, Sputnik’e açıklamasında, 6 Ağustos'ta Kursk Bölgesi'ne giren Ukrayna birlikleriyle beraber Rus topraklarına başta ABD olmak üzere yabancı basın mensuplarının sızmasını değerlendirdi.
Zaharova, “Her bir gazeteci ya da gazeteci olduğunu iddia eden kişi veya Batılı gazeteci kisvesi altında çalışanların her birisi, Kursk Bölgesi’ne sızma vakalarının her birisi hiç şüphesiz kontrol altında. Bunlarla ilgili soruşturma yürütülecek. Her birisi izlenecek. Bu tüm ülkelerin gazetecilerini ilgilendiriyor” ifadesini kullandı.
Rusya, Ukrayna ordusunun saldırdığı Kursk Bölgesi’ne yabancı basın ve medya kuruluşlarının mensuplarının yasadışı yollarla sızdığını defalarca tespit etmişti.
ABD merkezli Washington Post gazetesi, 19 Ağustos günü, gazeteciler Siobhan O'Grady ve Tatyana Burianova'nın yanı sıra fotoğrafçı Ed Rahm'ın Ukraynalı subaylar eşliğinde Kursk Bölgesi’nin Suca ilçesine gittiğine dair bir haber yayınlamıştı. Muhabirlerin ilçede en az bir düzine sivil ile röportaj yaptığı iddia edilmişti.
Bu bağlamda, 20 Ağustos günü ABD'nin Rusya Maslahatgüzarı Stephanie Holmes Rusya Dışişleri Bakanlığı’na çağrılarak protesto notası verilmişti. ABD'li gazetecilerin eylemleri kışkırtıcı olarak nitelendirilmiş, amaçlarının Kiev rejiminin işlediği suçların propagandasını yapmak olduğu vurgulanmıştı.
Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), 17 Ağustos günü, Rusya sınırını yasadışı yollardan geçen gazeteciler Simonyi Traini ve Stephanie Battistini hakkında dava dosyası açmıştı. Ayrıca yabancı muhabir Nick Peyton Walsh'un Rus kontrol noktası Suca’da bulunduğuna tanıklık eden ve medyada yayılan materyaller incelemeye alınmıştı. İnceleme sonuçlarına ilişkin bir karar alınacağı bildirilmişti.
Ukrayna ordusunun Rusya’nın Kursk Bölgesi’ne yönelik saldırılarına katılan ABD merkezli Forward Observations Group (FOG) özel askeri şirkete mensup militanlar. - Sputnik Türkiye, 1920, 21.08.2024
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