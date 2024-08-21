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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240821/kurskta-gorulen-abdli-parali-asker-grubunun-kimyasal-silah-provokasyonlarina-katildigi-ortaya-cikti-1087082694.html
Kursk’ta görülen ABD’li paralı asker grubunun kimyasal silah provokasyonlarına katıldığı ortaya çıktı
Kursk’ta görülen ABD’li paralı asker grubunun kimyasal silah provokasyonlarına katıldığı ortaya çıktı
Sputnik Türkiye
Ukrayna ordusunun Rusya’nın Kursk Bölgesi’ne yönelik saldırılarına katılan ABD merkezli Forward Observations Group (FOG) özel askeri şirkete mensup... 21.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-21T08:14+0300
2024-08-21T08:28+0300
ukrayna krizi
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kursk
kursk bölgesi
ukrayna
ukrayna ordusu
paralı asker
abd
özel askeri şirket
forward observations group (fog)
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FOG, birkaç gün önce Instagram hesabından paylaştığı bir fotoğrafta, üzerinde askeri kıyafet, ellerinde silah ve kollarında mavi kolluk olan üç kişi, açık havada zırhlı araç önünde poz verirken görülüyor. Paylaşımda, “Arkadaşlar Kursk’ta” diye yazıyor. Konum bilgisi, paylaşımın Kursk Bölgesi’nde yapıldığını gösteriyor.Söz konusu ABD’li özel askeri şirketinin adı daha önce de haberlerde çıkmıştı.Rusya Dışişleri Bakanlığı, 2022 Mart’ta yaptığı açıklamada, Ukraynalı radikallerin 8-9 Aralık 2021 tarihinde Donetsk Bölgesi’ne üzerinde yabancı işaretlerin bulunduğu 200 litrelik metal variller getirdiğini bildirmişti. Yük indirme çalışmaları sırasında dört Ukraynalı asker ağır kimyasal yanıklar alarak zehirlenmişti. Sevkiyat ve depolama sürecinin genel koordinasyonu FOG tarafından yürütüldüğü belirtilmişti.Bakanlığın açıklamasında, Ukraynalı radikallerin ABD istihbarat servislerinin temsilcilerinin kontrolü altında çeşitli provokasyonlar için zehirli kimyasalları kullanmaya yönelik farklı senaryolar üzerinde çalıştığı ifade edilmişti. Provokasyonun amacı, Rusya’yı sivillere karşı kimyasal silah kullanmakla suçlamak olduğu kaydedilmişti.FOG kurucusu Derrick Bales'e (raoulduke_69) ait olduğu tahmin edilen Instagram sayfasındaki paylaşımlarda kimyasal provokasyon hazırlığı yapıldığına dair doğrudan bir kanıt bulunmamakla birlikte paylaşımlardan birine yapılan ilginç bir yorum Sputnik’in dikkatini çekti.Derrick Bales, 15 Kasım 2023 tarihindeki paylaşımda, Ukrayna’nın yerleşim yerlerinden birinde karla kaplı bir caddede yürüyen iki askerin fotoğrafını yayınladı. Kendini düzenli olarak FOG’un fotoğraflarına etiketleyen gearlab.official rumuzlu bir kullanıcı da bu paylaşıma yaptığı yorumda, “Cepheye kimyasal silah ulaştırdığımız an” diye yazdı.Gazze’de de görülmüştüFOG daha önce İsrail adına Gazze Şeridi’ndeki çatışmalara da katılmıştı.Grubun sosyal medya hesabından, İsrail ve Gazze Şeridi’nden birçok fotoğraf ve video paylaşılmıştı. Gazze’nin güneyinde bulundukları görünen grubun eşyaları arasında ABD, İsrail ve Ukrayna bayrağı da görülmüştü.Şirket, resmi olarak 15 Ekim 2020 tarihinde ABD’nin Nevada Eyaleti’nde kurulmuştu. Kurucusu Derrick Bales’in Afganistan’da görev alan eski bir ABD askeri olduğu biliniyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240820/putin-rusya-terorle-oldugu-gibi-neo-nazilerle-mucadelede-de-hedeflerine-ulasacak-1087067106.html
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rusya, kursk, kursk bölgesi, ukrayna, ukrayna ordusu, paralı asker, abd, özel askeri şirket, forward observations group (fog), kimyasal silah, provokasyon, kimyasal saldırı provokasyonu, donetsk, rusya dışişleri bakanlığı, gazze, gazze şeridi, israil
rusya, kursk, kursk bölgesi, ukrayna, ukrayna ordusu, paralı asker, abd, özel askeri şirket, forward observations group (fog), kimyasal silah, provokasyon, kimyasal saldırı provokasyonu, donetsk, rusya dışişleri bakanlığı, gazze, gazze şeridi, israil

Kursk’ta görülen ABD’li paralı asker grubunun kimyasal silah provokasyonlarına katıldığı ortaya çıktı

08:14 21.08.2024 (güncellendi: 08:28 21.08.2024)
© Fotoğraf : Forward Observations GroupUkrayna ordusunun Rusya’nın Kursk Bölgesi’ne yönelik saldırılarına katılan ABD merkezli Forward Observations Group (FOG) özel askeri şirkete mensup militanlar.
Ukrayna ordusunun Rusya’nın Kursk Bölgesi’ne yönelik saldırılarına katılan ABD merkezli Forward Observations Group (FOG) özel askeri şirkete mensup militanlar. - Sputnik Türkiye, 1920, 21.08.2024
© Fotoğraf : Forward Observations Group
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Ukrayna ordusunun Rusya’nın Kursk Bölgesi’ne yönelik saldırılarına katılan ABD merkezli Forward Observations Group (FOG) özel askeri şirkete mensup militanların daha önce Ukrayna topraklarında kimyasal silah provokasyonlarının organizasyonunda yer aldığı ortaya çıktı.
FOG, birkaç gün önce Instagram hesabından paylaştığı bir fotoğrafta, üzerinde askeri kıyafet, ellerinde silah ve kollarında mavi kolluk olan üç kişi, açık havada zırhlı araç önünde poz verirken görülüyor. Paylaşımda, “Arkadaşlar Kursk’ta” diye yazıyor. Konum bilgisi, paylaşımın Kursk Bölgesi’nde yapıldığını gösteriyor.
Söz konusu ABD’li özel askeri şirketinin adı daha önce de haberlerde çıkmıştı.
Rusya Dışişleri Bakanlığı, 2022 Mart’ta yaptığı açıklamada, Ukraynalı radikallerin 8-9 Aralık 2021 tarihinde Donetsk Bölgesi’ne üzerinde yabancı işaretlerin bulunduğu 200 litrelik metal variller getirdiğini bildirmişti. Yük indirme çalışmaları sırasında dört Ukraynalı asker ağır kimyasal yanıklar alarak zehirlenmişti. Sevkiyat ve depolama sürecinin genel koordinasyonu FOG tarafından yürütüldüğü belirtilmişti.
Bakanlığın açıklamasında, Ukraynalı radikallerin ABD istihbarat servislerinin temsilcilerinin kontrolü altında çeşitli provokasyonlar için zehirli kimyasalları kullanmaya yönelik farklı senaryolar üzerinde çalıştığı ifade edilmişti. Provokasyonun amacı, Rusya’yı sivillere karşı kimyasal silah kullanmakla suçlamak olduğu kaydedilmişti.
FOG kurucusu Derrick Bales'e (raoulduke_69) ait olduğu tahmin edilen Instagram sayfasındaki paylaşımlarda kimyasal provokasyon hazırlığı yapıldığına dair doğrudan bir kanıt bulunmamakla birlikte paylaşımlardan birine yapılan ilginç bir yorum Sputnik’in dikkatini çekti.
Derrick Bales, 15 Kasım 2023 tarihindeki paylaşımda, Ukrayna’nın yerleşim yerlerinden birinde karla kaplı bir caddede yürüyen iki askerin fotoğrafını yayınladı. Kendini düzenli olarak FOG’un fotoğraflarına etiketleyen gearlab.official rumuzlu bir kullanıcı da bu paylaşıma yaptığı yorumda, “Cepheye kimyasal silah ulaştırdığımız an” diye yazdı.

Gazze’de de görülmüştü

FOG daha önce İsrail adına Gazze Şeridi’ndeki çatışmalara da katılmıştı.
Grubun sosyal medya hesabından, İsrail ve Gazze Şeridi’nden birçok fotoğraf ve video paylaşılmıştı. Gazze’nin güneyinde bulundukları görünen grubun eşyaları arasında ABD, İsrail ve Ukrayna bayrağı da görülmüştü.
Şirket, resmi olarak 15 Ekim 2020 tarihinde ABD’nin Nevada Eyaleti’nde kurulmuştu. Kurucusu Derrick Bales’in Afganistan’da görev alan eski bir ABD askeri olduğu biliniyor.
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