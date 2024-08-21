https://anlatilaninotesi.com.tr/20240821/piyasalarda-gozler-bu-haberdeydi-resmi-aciklama-geldi-mehmet-simsek-istifa-mi-etti-1087086897.html
Piyasalarda gözler bu haberdeydi, resmi açıklama geldi: Mehmet Şimşek istifa mı etti?
Piyasalarda gözler bu haberdeydi, resmi açıklama geldi: Mehmet Şimşek istifa mı etti?
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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in istifasına dair yapılan haberlerin ardından Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi... 21.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-21T11:04+0300
2024-08-21T11:04+0300
2024-08-21T11:44+0300
ekonomi
mehmet şimşek
istifa
istifa
kriz
hazine ve maliye bakanlığı
hazine ve maliye bakanı
dezenformasyonla mücadele merkezi
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Dün akşam saatlerinde Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in istifa edeceğine dair iddialar gündeme bomba gibi düştü. Erol Mütercimler'in 'son dakika' olarak duyurduğu haberde, Şimşek'in iki hafta önce istifa ettiği ancak ikna edilerek görevde kaldığı öne sürüldü. Bu iddia, gözleri Bakan Şimşek'e çevirdi.Mütercimler'in ardından Altuğ Özaslan da sosyal medya hesabından Mehmet Şimşek'in istifa ettiği yönünde bir paylaşım yaptı. Bu gelişmelerin ardından Şimşek’in istifa ettiği yönündeki haberler hızla yayıldı.DMM'den yalanlamaCumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), bu sabah yaptığı açıklamada, Şimşek'in istifa ettiği iddialarının gerçeği yansıtmadığını belirtti. DMM, sosyal medyada dolaşan bu tür iddiaların asılsız olduğunu vurguladı.Açıklamada, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in görevine devam ettiği ve istifa etme kararının söz konusu olmadığı ifade edildi. Böylece, kamuoyunda oluşan spekülasyonlara net bir yanıt verilmiş oldu.
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mehmet şimşek istifa mı etti, mehmet şimşek son dakika
mehmet şimşek istifa mı etti, mehmet şimşek son dakika
Piyasalarda gözler bu haberdeydi, resmi açıklama geldi: Mehmet Şimşek istifa mı etti?
11:04 21.08.2024 (güncellendi: 11:44 21.08.2024)
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in istifasına dair yapılan haberlerin ardından Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi açıklama bulundu. Gözlerin çevrildiği resmi açıklamada “Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, görevinden istifa etmek istedi” iddiasının doğru olmadığını belirtti.
Dün akşam saatlerinde Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek
'in istifa
edeceğine dair iddialar gündeme bomba gibi düştü. Erol Mütercimler
'in 'son dakika'
olarak duyurduğu haberde, Şimşek'in iki hafta önce istifa ettiği ancak ikna edilerek görevde kaldığı öne sürüldü. Bu iddia, gözleri Bakan Şimşek'e çevirdi.
Mütercimler'in ardından Altuğ Özaslan da sosyal medya hesabından Mehmet Şimşek'in istifa ettiği yönünde bir paylaşım yaptı. Bu gelişmelerin ardından Şimşek’in istifa ettiği yönündeki haberler hızla yayıldı.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM),
bu sabah yaptığı açıklamada, Şimşek'in istifa ettiği iddialarının gerçeği yansıtmadığını belirtti. DMM, sosyal medyada dolaşan bu tür iddiaların asılsız olduğunu vurguladı.
Açıklamada, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek
'in görevine devam ettiği ve istifa etme kararının söz konusu olmadığı ifade edildi. Böylece, kamuoyunda oluşan spekülasyonlara net bir yanıt verilmiş oldu.