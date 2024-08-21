https://anlatilaninotesi.com.tr/20240821/otomobil-almak-isteyenler-icin-tam-zamani-diyerek-uyardilar-sifir-ve-ikinci-elde-fiyatlar-artacak-1087083075.html
Otomobil almak isteyenler için 'tam zamanı' diyerek uyardılar: Sıfır ve ikinci elde fiyatlar artacak
Otomobil almak isteyenler için 'tam zamanı' diyerek uyardılar: Sıfır ve ikinci elde fiyatlar artacak
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Türkiye'de otomobil güvenliğinde yeni bir dönem başlıyor. Avrupa Birliği'nin ardından Türkiye'de de 31 Ağustos'ta yürürlüğe girecek olan Genel Güvenlik... 21.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-21T10:50+0300
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2024-08-21T10:51+0300
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Yeni yönetmeliğe uygun olmayan mevcut stoklarını tüketmek isteyen bayiler, indirim yarışına girdi. Özellikle yüzde 20’ye varan indirimlerin son günleri yaşanırken, 31 Ağustos itibarıyla bu araçların satışının sona ereceği belirtiliyor. Bu değişiklik sadece 'ulusal tip' onayıyla üretilen araçları kapsıyor. Peki 'ulusal tip' nedir?Zorunlu olacak güvenlik özellikleri neler?Yeni düzenleme ile sıfır araçlarda geri görüş kamerası, park sensörü, hız sabitleyici gibi özellikler zorunlu hale gelecek. Bu özellikler, Türkiye’de 'ulusal tip' onayıyla üretilen veya satılacak tüm araçları kapsayacak. 'Ulusal tip', Türkiye’de üretilen veya ithal edilen sıfır araçlar için belirlenen standartları ifade ediyor. Mynet'te yer alan habre göre Uzman Mustafa Kayatuzu, bu düzenlemeyle birlikte sürücü yorgunluk algılama sistemi, ani frenleme sistemi, kaza önleyici çarpışma sensörleri ve kör nokta uyarı sistemleri gibi pek çok güvenlik özelliğinin artık zorunlu olacağını belirtti.Fiyatlar artacak, i̇kinci ele yansıyacakYeni güvenlik standartları, araç fiyatlarında belirgin bir artışa neden olacak. Ortalama bir Avrupa premium aracın fiyatının 2 milyon TL’den başladığı belirtilirken, bu artışın ikinci el piyasasına da yansıması bekleniyor. Uzmanlar, fiyatların yükselişe geçeceği konusunda uyarıda bulunarak, araç almayı düşünenlerin acele etmesi gerektiğini ifade ediyor.Bu yeni düzenleme, araç güvenliğinde önemli bir adım olarak görülse de, fiyat artışlarıyla birlikte hem sıfır hem de ikinci el piyasasında ciddi değişikliklere yol açması bekleniyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240821/faiz-dengesi-degisiyor-uzmani-ciddi-bir-alim-firsati-var-diyerek-uyardi-mevduat-mi-konut-mu-1087082462.html
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otomobil, yerli otomobil, klasik otomobil, elektrikli otomobil, ikinci el otomobil, araç, elektrikli araç
otomobil, yerli otomobil, klasik otomobil, elektrikli otomobil, ikinci el otomobil, araç, elektrikli araç
Otomobil almak isteyenler için 'tam zamanı' diyerek uyardılar: Sıfır ve ikinci elde fiyatlar artacak
10:50 21.08.2024 (güncellendi: 10:51 21.08.2024)
Türkiye'de otomobil güvenliğinde yeni bir dönem başlıyor. Avrupa Birliği'nin ardından Türkiye'de de 31 Ağustos'ta yürürlüğe girecek olan Genel Güvenlik Yönetmeliği, sıfır araçlarda birçok üst düzey güvenlik özelliğini zorunlu hale getiriyor. Uzmanlar, bu değişikliklerin fiyatlara yansıyacağını belirtti.
Yeni yönetmeliğe uygun olmayan mevcut stoklarını tüketmek isteyen bayiler, indirim yarışına girdi. Özellikle yüzde 20’ye varan indirimlerin son günleri yaşanırken, 31 Ağustos itibarıyla bu araçların satışının sona ereceği belirtiliyor. Bu değişiklik sadece 'ulusal tip' onayıyla üretilen araçları kapsıyor. Peki 'ulusal tip' nedir?
Zorunlu olacak güvenlik özellikleri neler?
Yeni düzenleme ile sıfır araçlarda geri görüş kamerası, park sensörü, hız sabitleyici gibi özellikler zorunlu hale gelecek. Bu özellikler, Türkiye’de 'ulusal tip' onayıyla üretilen veya satılacak tüm araçları kapsayacak. 'Ulusal tip', Türkiye’de üretilen veya ithal edilen sıfır araçlar için belirlenen standartları ifade ediyor.
Mynet'te yer alan habre göre Uzman Mustafa Kayatuzu, bu düzenlemeyle birlikte sürücü yorgunluk algılama sistemi, ani frenleme sistemi, kaza önleyici çarpışma sensörleri ve kör nokta uyarı sistemleri gibi pek çok güvenlik özelliğinin artık zorunlu olacağını belirtti.
Fiyatlar artacak, i̇kinci ele yansıyacak
Yeni güvenlik standartları, araç fiyatlarında belirgin bir artışa neden olacak. Ortalama bir Avrupa premium aracın fiyatının 2 milyon TL’den başladığı belirtilirken, bu artışın ikinci el piyasasına da yansıması bekleniyor. Uzmanlar, fiyatların yükselişe geçeceği konusunda uyarıda bulunarak, araç almayı düşünenlerin acele etmesi gerektiğini ifade ediyor.
Bu yeni düzenleme, araç güvenliğinde önemli bir adım olarak görülse de, fiyat artışlarıyla birlikte hem sıfır hem de ikinci el piyasasında ciddi değişikliklere yol açması bekleniyor.