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Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
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Faiz dengesi değişiyor, uzmanı 'Ciddi bir alım fırsatı var' diyerek uyardı: Mevduat mı, konut mu?
Faiz dengesi değişiyor, uzmanı 'Ciddi bir alım fırsatı var' diyerek uyardı: Mevduat mı, konut mu?
Sputnik Türkiye
Mevduat faiz oranları hala yüksek seyrederken, yıl sonuna doğru faizlerde düşüş beklentisi piyasada hakim. Gayrimenkul Uzmanı Özelmacıklı, faizlerin düşmesiyle... 21.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-21T08:25+0300
2024-08-21T08:25+0300
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Faiz oranlarında yıl sonuna doğru beklenen düşüş, yatırımcıları yeni bir tercih yapmaya zorluyor: Mevduatta kalmak mı, yoksa konuta yönelmek mi? Yıl içerisinde faizlerin hızla artmasıyla yatırımcılar mevduata yönelmiş, konut talebi ise düşüşe geçmişti. Ancak, düşüş beklentisi bu dengeyi değiştirebilir.Bankaların mevduat faiz oranlarında son haftalarda başlayan düşüş, yıl sonuna kadar devam edebilir. Bu durumda, yüksek faizlerle kredi çekenlerin faizler düştüğünde yapılandırma yapma imkânı da gündeme gelebilir.Mevduat faizleri düşüşe geçti, konuta i̇lgi artar mı?Son bir yıl içinde faiz oranlarının hızla yükselmesiyle yatırımcılar mevduata yönelirken, konut talebi azaldı. Özellikle kredi faiz oranlarının yüksekliği, konut alımını zorlaştırıyor. Ancak, yıl sonuna doğru mevduat faizlerinin daha da gerilemesi bekleniyor. Milliyet'e konuşan Gayrimenkul Uzmanı Mustafa Hakan Özelmacıklı, "Faizlerin düşmesiyle birlikte gayrimenkul talebinde yavaş yavaş hareketlenmeler başlayabilir, ancak bu süreç çok hızlı olmayacaktır" diyor.Yüksek faizle kredi çekenler i̇çin yapılandırma i̇htimaliPiyasada halen yüzde 3’ün üzerinde seyreden faiz oranları, konut kredisi çekenler için ciddi bir yük oluşturuyor. Özelmacıklı, "Faizlerin düşmesiyle birlikte, yüksek faizle kredi çekenler yapılandırma yapabilir. Ancak bu, kısa vadede gerçekleşmeyecektir" ifadesini kullanıyor. Mevduat faizlerinde beklenen düşüşün Kasım 2024’e doğru başlayacağını, kredi faizlerindeki gerilemenin ise 2025 yılının ikinci çeyreğinde gerçekleşebileceğini öngörüyor.Konut fiyatlarında artış beklentisiFaizlerin düşmesiyle konut fiyatlarında hızlanma bekleniyor. TÜİK verilerine göre, 2024’ün ikinci çeyreğinde yapı ruhsatı verilen bina sayısı yüzde 22, daire sayısı yüzde 28.9, yüz ölçüm ise yüzde 30.9 azaldı. Bu durum, konut arzında daralma yaratırken, fiyatların artmasına neden olabilir. Özelmacıklı, "15 Eylül öncesinde ciddi bir alım fırsatı var" diyerek, konut yatırımının cazip hale gelebileceğini vurguluyor.Mevduat mı, konut mu?Mevduat ve konut arasında tercih yapmak isteyenler için Özelmacıklı, gayrimenkul yatırımlarının uzun vadede daha makul olduğunu belirtiyor. "İstanbul’da kira amortisman süreleri 17 yıla kadar düştü. 4-5 yıllık konutlarda fırsatlar var" diyor. Ayrıca, inşaat maliyetlerinin artmasına rağmen, bazı bölgelerde konutların sadece inşaat maliyetine satıldığını da ekliyor.
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mevduat, mevduat faizi, kur korumalı mevduat (kkm), kur korumalı tl mevduat, konut, toplu konut, emlak konut, konut satışı, konut fiyatları, konut kredisi
mevduat, mevduat faizi, kur korumalı mevduat (kkm), kur korumalı tl mevduat, konut, toplu konut, emlak konut, konut satışı, konut fiyatları, konut kredisi

Faiz dengesi değişiyor, uzmanı 'Ciddi bir alım fırsatı var' diyerek uyardı: Mevduat mı, konut mu?

08:25 21.08.2024
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Mevduat faiz oranları hala yüksek seyrederken, yıl sonuna doğru faizlerde düşüş beklentisi piyasada hakim. Gayrimenkul Uzmanı Özelmacıklı, faizlerin düşmesiyle birlikte konut fiyatlarında artışların yaşanabileceğini belirtiyor. Peki, şu anda mevduatta mı kalmalı yoksa konut alımı için bir fırsat mı?
Faiz oranlarında yıl sonuna doğru beklenen düşüş, yatırımcıları yeni bir tercih yapmaya zorluyor: Mevduatta kalmak mı, yoksa konuta yönelmek mi? Yıl içerisinde faizlerin hızla artmasıyla yatırımcılar mevduata yönelmiş, konut talebi ise düşüşe geçmişti. Ancak, düşüş beklentisi bu dengeyi değiştirebilir.
Bankaların mevduat faiz oranlarında son haftalarda başlayan düşüş, yıl sonuna kadar devam edebilir. Bu durumda, yüksek faizlerle kredi çekenlerin faizler düştüğünde yapılandırma yapma imkânı da gündeme gelebilir.

Mevduat faizleri düşüşe geçti, konuta i̇lgi artar mı?

Son bir yıl içinde faiz oranlarının hızla yükselmesiyle yatırımcılar mevduata yönelirken, konut talebi azaldı. Özellikle kredi faiz oranlarının yüksekliği, konut alımını zorlaştırıyor. Ancak, yıl sonuna doğru mevduat faizlerinin daha da gerilemesi bekleniyor. Milliyet'e konuşan Gayrimenkul Uzmanı Mustafa Hakan Özelmacıklı, "Faizlerin düşmesiyle birlikte gayrimenkul talebinde yavaş yavaş hareketlenmeler başlayabilir, ancak bu süreç çok hızlı olmayacaktır" diyor.

Yüksek faizle kredi çekenler i̇çin yapılandırma i̇htimali

Piyasada halen yüzde 3’ün üzerinde seyreden faiz oranları, konut kredisi çekenler için ciddi bir yük oluşturuyor. Özelmacıklı, "Faizlerin düşmesiyle birlikte, yüksek faizle kredi çekenler yapılandırma yapabilir. Ancak bu, kısa vadede gerçekleşmeyecektir" ifadesini kullanıyor. Mevduat faizlerinde beklenen düşüşün Kasım 2024’e doğru başlayacağını, kredi faizlerindeki gerilemenin ise 2025 yılının ikinci çeyreğinde gerçekleşebileceğini öngörüyor.

Konut fiyatlarında artış beklentisi

Faizlerin düşmesiyle konut fiyatlarında hızlanma bekleniyor. TÜİK verilerine göre, 2024’ün ikinci çeyreğinde yapı ruhsatı verilen bina sayısı yüzde 22, daire sayısı yüzde 28.9, yüz ölçüm ise yüzde 30.9 azaldı. Bu durum, konut arzında daralma yaratırken, fiyatların artmasına neden olabilir. Özelmacıklı, "15 Eylül öncesinde ciddi bir alım fırsatı var" diyerek, konut yatırımının cazip hale gelebileceğini vurguluyor.

Mevduat mı, konut mu?

Mevduat ve konut arasında tercih yapmak isteyenler için Özelmacıklı, gayrimenkul yatırımlarının uzun vadede daha makul olduğunu belirtiyor. "İstanbul’da kira amortisman süreleri 17 yıla kadar düştü. 4-5 yıllık konutlarda fırsatlar var" diyor. Ayrıca, inşaat maliyetlerinin artmasına rağmen, bazı bölgelerde konutların sadece inşaat maliyetine satıldığını da ekliyor.
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