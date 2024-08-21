Kaspersky araştırması: Türkiye'deki katılımcıların yüzde 40'ı yapay zekayı daha adil buluyor

"Yapay zekaya romantizm, eğitim ve iş gibi daha ilgi çekici kişisel roller emanet ediliyor. Yapay zeka teknolojileri gelişmeye devam ettikçe yeniliği teşvik etme ve insani deneyimleri iyileştirme potansiyelleri daha da belirginleşiyor.

Bununla birlikte, bu ilerleme aynı zamanda beklenmedik riskleri ve karmaşık tehditleri de beraberinde getiriyor. Bunlar arasında yapay zeka tavsiyelerine duyulan aşırı güvenden, yapay zeka tarafından üretilen kimlik avı, derin sahtecilik ve kimlik hırsızlığına kadar uzanan geniş bir yelpaze yer alıyor. Bunlar, birden fazla düzeyde ele almamız gereken zorlukları simgeliyor."​​​​​​​