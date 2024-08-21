https://anlatilaninotesi.com.tr/20240821/ispartali-75-yasindaki-sakine-hanimin-pembe-hayati-1087101582.html
Ispartalı 75 yaşındaki Sakine hanımın 'pembe hayatı'
Ispartalı 75 yaşındaki Sakine hanımın 'pembe hayatı'
Sputnik Türkiye
Isparta'nın Sav beldesinden yaşayan Sakine Akkul, eline geçen her şeyi pembeye boyuyor. 75 yaşındaki Sakine Akkul, küçüklüğünden beri pembe renkli eşyaları... 21.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-21T14:54+0300
2024-08-21T14:54+0300
2024-08-21T14:54+0300
yaşam
pembe
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Isparta'nın Sav beldesinde yaşayan 75 yaşındaki Sakine Akkul, bulduğu her şeyi pembeye boyuyor.Küçüklüğünden beri anne ve babasından pembe eşyalar ve kıyafetler istediğini söyleyen Sakine hanım, başka renkli eşyalar alındığında kabul etmez, sadece pembe olanlarla ilgilenirmiş.Çocukluğundan beri pembe rengini çok sevdiğini söyleyen Sakine Akkul, "Elimden gelse oğlumla kızımı da pembeye boyayacağım, onlara da pembe pembe bakacağım. Çünkü çok seviyorum” dedi.Evinin her bir köşesini pembeye boyayan Akkul, çocuklarının uyarılarına rağmen 'boya yapmazsa kendini rahatsız hissettiğini, duramadığını' dile getirdi.“9 sene önce de evimde pembe renk vardı ama bu kadar fazla değildi. Eşim vefat ettikten sonra iyice pembe aşkına düştüm. Evimi pembeye boyayarak kendimi teselli etmeye başladım. Bu şekilde oyalanmaya başladım” diyen Sakine Akkul, izin verilse kasabayı pembeye boyayacağını söyledi.Mezar taşının pembeye boyanmasını istiyorÇocuklarına evi için vasiyetler bıraktığını söyleyen Akkul, “Çocuklarıma ben ölürsem bu süsler böyle dursun, iki üç tanesini kabrime asın diyorum. Ben ölene kadar daha çok boyarsam iki, üç tanesini asarlar, gerisi durur. Kimse dokunmasın, eve gelen giden herkes bu kadın bunları yapmış diye beni ansınlar diyorum. Mezar taşım pespembe olsun, evimin giriş kapısı gibi. Herkes benim mezarıma baksın. Çocuklarım yaparlar. Benim en değerli şeyim pembe” dedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240628/isparta-belediyesinden-dikkat-ceken-tabela-sadece-15-gun-once-boyanmisti-1085336489.html
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pembe, ev sahibi , isparta
pembe, ev sahibi , isparta
Ispartalı 75 yaşındaki Sakine hanımın 'pembe hayatı'
Isparta'nın Sav beldesinden yaşayan Sakine Akkul, eline geçen her şeyi pembeye boyuyor. 75 yaşındaki Sakine Akkul, küçüklüğünden beri pembe renkli eşyaları sevdiğini, eğer başka renkli bir eşya verilirse kabul etmediğini söylüyor. Şehir dışından Isparta'ya seyahat edenler her bir köşesi pembe boyalı olan Akkul'un evini de ziyaret ediyor.
Isparta'nın Sav beldesinde yaşayan 75 yaşındaki Sakine Akkul, bulduğu her şeyi pembeye boyuyor.
Küçüklüğünden beri anne ve babasından pembe eşyalar ve kıyafetler istediğini söyleyen Sakine hanım, başka renkli eşyalar alındığında kabul etmez, sadece pembe olanlarla ilgilenirmiş.
Çocukluğundan beri pembe rengini çok sevdiğini söyleyen Sakine Akkul, "Elimden gelse oğlumla kızımı da pembeye boyayacağım, onlara da pembe pembe bakacağım. Çünkü çok seviyorum” dedi.
Evinin her bir köşesini pembeye boyayan Akkul, çocuklarının uyarılarına rağmen 'boya yapmazsa kendini rahatsız hissettiğini, duramadığını' dile getirdi.
“9 sene önce de evimde pembe renk vardı ama bu kadar fazla değildi. Eşim vefat ettikten sonra iyice pembe aşkına düştüm. Evimi pembeye boyayarak kendimi teselli etmeye başladım. Bu şekilde oyalanmaya başladım” diyen Sakine Akkul, izin verilse kasabayı pembeye boyayacağını söyledi.
Mezar taşının pembeye boyanmasını istiyor
Çocuklarına evi için vasiyetler bıraktığını söyleyen Akkul, “Çocuklarıma ben ölürsem bu süsler böyle dursun, iki üç tanesini kabrime asın diyorum. Ben ölene kadar daha çok boyarsam iki, üç tanesini asarlar, gerisi durur. Kimse dokunmasın, eve gelen giden herkes bu kadın bunları yapmış diye beni ansınlar diyorum. Mezar taşım pespembe olsun, evimin giriş kapısı gibi. Herkes benim mezarıma baksın. Çocuklarım yaparlar. Benim en değerli şeyim pembe” dedi.