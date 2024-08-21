https://anlatilaninotesi.com.tr/20240821/bakan-simsek-buyuk-firmalar-elektrikli-arac-batarya-ve-lojistik-yatirimlari-icin-ulkemizi-tercih-1087098436.html
Bakan Şimşek: Büyük firmalar elektrikli araç, batarya ve lojistik yatırımları için ülkemizi tercih ediyor
Bakan Şimşek: Büyük firmalar elektrikli araç, batarya ve lojistik yatırımları için ülkemizi tercih ediyor
Sputnik Türkiye
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya üzerinden küresel ölçekli şirketlerin Türkiye'ye elektrikli araç, batarya ve lojistik yatırımlar yaptığını... 21.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-21T14:10+0300
2024-08-21T14:10+0300
2024-08-21T14:11+0300
türkiye
mehmet şimşek
hazine ve maliye bakanlığı
ekonomi
elektrikli araç
elektrikli otomobil
batarya
li-ion batarya
araç bataryası
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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, X hesabından büyük firmaların Türkiye'ye yönelik yatırımlarıyla ilgili önemli bir açıklama yaptı.Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in açıklaması şu şekilde: "Küresel ölçekte büyük firmalar elektrikli araç, batarya ve lojistik yatırımları için ülkemizi tercih ediyor. 2003-2024 Haziran döneminde toplam 266,9 milyar dolar doğrudan yatırım girişi gerçekleşti. 2003’ten önce yüzde 0,2 olan küresel doğrudan yatırımlardan aldığımız pay 2003-2023 döneminde yüzde 0,9’a çıktı. Uluslararası Doğrudan Yatırım Stratejimizde hedefimiz 2028 yılına kadar bu oranı yüzde 1,5’e yükseltmek. Programımızın ikiz dönüşüm ve yüksek katma değerli üretime yönelik politikalarıyla ülkemizi daha büyük bir üretim üssüne dönüştürerek büyüme potansiyelimizi ve vatandaşlarımızın refahını artıracağız.''
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240821/piyasalarda-gozler-bu-haberdeydi-resmi-aciklama-geldi-mehmet-simsek-istifa-mi-etti-1087086897.html
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mehmet şimşek, elektrikli araç fiyatları, cherry, byd, togg, türkiye ekonomi programı, vergi, yatırım, dolar, batarya üretim tesisi, lojistik yatırım, türk lirası
mehmet şimşek, elektrikli araç fiyatları, cherry, byd, togg, türkiye ekonomi programı, vergi, yatırım, dolar, batarya üretim tesisi, lojistik yatırım, türk lirası
Bakan Şimşek: Büyük firmalar elektrikli araç, batarya ve lojistik yatırımları için ülkemizi tercih ediyor
14:10 21.08.2024 (güncellendi: 14:11 21.08.2024)
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya üzerinden küresel ölçekli şirketlerin Türkiye'ye elektrikli araç, batarya ve lojistik yatırımlar yaptığını açıkladı. Bakan Şimşek, 'Ülkemizi daha büyük bir üretim üssüne dönüştürerek büyüme potansiyelimizi ve vatandaşlarımızın refahını artıracağız'' dedi.
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, X hesabından büyük firmaların Türkiye'ye yönelik yatırımlarıyla ilgili önemli bir açıklama yaptı.
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in açıklaması şu şekilde: "Küresel ölçekte büyük firmalar elektrikli araç, batarya ve lojistik yatırımları için ülkemizi tercih ediyor. 2003-2024 Haziran döneminde toplam 266,9 milyar dolar doğrudan yatırım girişi gerçekleşti. 2003’ten önce yüzde 0,2 olan küresel doğrudan yatırımlardan aldığımız pay 2003-2023 döneminde yüzde 0,9’a çıktı. Uluslararası Doğrudan Yatırım Stratejimizde hedefimiz 2028 yılına kadar bu oranı yüzde 1,5’e yükseltmek. Programımızın ikiz dönüşüm ve yüksek katma değerli üretime yönelik politikalarıyla ülkemizi daha büyük bir üretim üssüne dönüştürerek büyüme potansiyelimizi ve vatandaşlarımızın refahını artıracağız.''