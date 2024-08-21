https://anlatilaninotesi.com.tr/20240821/bakan-simsek-buyuk-firmalar-elektrikli-arac-batarya-ve-lojistik-yatirimlari-icin-ulkemizi-tercih-1087098436.html

Bakan Şimşek: Büyük firmalar elektrikli araç, batarya ve lojistik yatırımları için ülkemizi tercih ediyor

Bakan Şimşek: Büyük firmalar elektrikli araç, batarya ve lojistik yatırımları için ülkemizi tercih ediyor

Sputnik Türkiye

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya üzerinden küresel ölçekli şirketlerin Türkiye'ye elektrikli araç, batarya ve lojistik yatırımlar yaptığını... 21.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-21T14:10+0300

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2024-08-21T14:11+0300

türkiye

mehmet şimşek

hazine ve maliye bakanlığı

ekonomi

elektrikli araç

elektrikli otomobil

batarya

li-ion batarya

araç bataryası

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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, X hesabından büyük firmaların Türkiye'ye yönelik yatırımlarıyla ilgili önemli bir açıklama yaptı.Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in açıklaması şu şekilde: "Küresel ölçekte büyük firmalar elektrikli araç, batarya ve lojistik yatırımları için ülkemizi tercih ediyor. 2003-2024 Haziran döneminde toplam 266,9 milyar dolar doğrudan yatırım girişi gerçekleşti. 2003’ten önce yüzde 0,2 olan küresel doğrudan yatırımlardan aldığımız pay 2003-2023 döneminde yüzde 0,9’a çıktı. Uluslararası Doğrudan Yatırım Stratejimizde hedefimiz 2028 yılına kadar bu oranı yüzde 1,5’e yükseltmek. Programımızın ikiz dönüşüm ve yüksek katma değerli üretime yönelik politikalarıyla ülkemizi daha büyük bir üretim üssüne dönüştürerek büyüme potansiyelimizi ve vatandaşlarımızın refahını artıracağız.''

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240821/piyasalarda-gozler-bu-haberdeydi-resmi-aciklama-geldi-mehmet-simsek-istifa-mi-etti-1087086897.html

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