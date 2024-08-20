https://anlatilaninotesi.com.tr/20240820/rus-ordusu-adim-adim-zafere-dogru-donetskte-bir-koy-daha-kontrol-altinda-1087055623.html

Rus ordusu adım adım zafere doğru: Donetsk’te bir köy daha kontrol altında

Rus ordusu adım adım zafere doğru: Donetsk’te bir köy daha kontrol altında

Sputnik Türkiye

Rus ordu birliklerinin, girdiği yoğun çatışmalar sonucunda, Donetsk Halk Cumhuriyeti’ndeki (DHC) önemli lojistik merkez olan Novgorodskoye yerleşim biriminin... 20.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-20T13:43+0300

2024-08-20T13:43+0300

2024-08-20T13:47+0300

ukrayna krizi

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Rusya Savunma Bakanlığı, Donbass ve Ukrayna’da devam eden özel askeri operasyona ilişkin güncel bilgileri paylaştı.Bakanlığın bugünkü raporuna göre, ‘Tsentr’ (Merkez) Askeri Grubu birlikleri girdiği yoğun çatışmalar sonucunda, düşmanın büyük askeri gücünü bozguna uğratarak DHC’nin Toretsk ilçesindeki en büyük yerleşim birimlerinden biri ve önemli lojistik merkez olan Novgorodskoye köyünü özgürleştirdi. Ayrıca 585 Ukraynalı asker etkisiz hale getirilirken 3 tank da imha edildi.‘Sever’ (Kuzey) Askeri Grubu, Harkov ve Sumy istikametlerindeki düşman güçleri bozguna uğrattı. Ukrayna ordusunun bu istikametteki kaybı 105 kadar asker ve bir tank oldu.‘Zapad’ (Batı) Askeri Grubu daha avantajlı konumlara geçti. Ukrayna ordusu 450 asker kaybetti.‘Yug’ (Güney) Askeri Grubu cephenin ilerisindeki konumunu iyileştirdi ve 680’den fazla Ukraynalı askeri etkisiz hale getirdi.‘Vostok’ (Doğu) Askeri Grubu birimleri daha avantajlı konumlara geçti. Grubun sorumluluk alanında son bir günde etkisiz hale getirilen Ukraynalı asker sayısı 110 oldu.‘Dnepr’ Askeri Grubu’nun aktif eylemleri sonucu Ukrayna ordusunun kaybı 75 asker oldu.Rus hava savunma güçleri 10 adet ABD yapımı HIMARS füzesi ve 31 insansız hava aracını engelledi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240820/tek-vurusla-kul-oldular-ukraynali-elit-tugayinin-komutanlari-akilli-bombayla-yok-edildi-1087054445.html

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