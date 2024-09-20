Türkiye'deki medya kuruluşlarının güvenilirliği

"Türkiye'deki en güvenilmez medya organının A Haber olduğunu biliyoruz. Halkın yüzde 48'i güvenmiyor. Koşulsuz olarak güvenenlerin oranı yüzde 20 civarında. İkinci sırada yüzde 45 ile ATV var. Üçüncü sırada yüzde 40 güvenilmezlik oranıyla Sabah gazetesi var. Dördüncü sırada TRT Haber var, yüzde 37'lik bir oranla. Beşinci sırada Ahmet Hakan'ın gazetesi Hürriyet var. Sıralamada yüzde 34 gibi bir orana sahip. Güvenilir medya var mı derseniz, elbette bazı alternatif medya kuruluşlarına güven var. Ama oralarda da güven eşiği yüzde 60-70." "Bu sıralama Reuters'in 2023-2024 medya raporlarına dayanarak oluşturulmuş. Sosyal medyada paylaşılan görüşlerle de destekleniyor. Bu kuruluşların güvenilirlik oranının düşük olması, medya tüketim araçlarının değişmesi, medya manipülasyonu ve sansür gibi faktörlerin yanı sıra medya kuruluşlarının bağımsızlığı ve haber içeriklerinin tarafsızlığı konusundaki şüphelerden kaynaklanıyor."