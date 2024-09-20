https://anlatilaninotesi.com.tr/20240920/1088229155.html
Türkiye'deki medya kuruluşlarının güvenilirliği
Türkiye'deki medya kuruluşlarının güvenilirliği
Sputnik Türkiye
Ali Çağatay, Türkiye'deki medya kuruluşlarıına güvenilirlik konusunda yapılan bir araştırmayı Seyir Hali'nde değerlendirdi. 20.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-20T07:06+0300
2024-09-20T07:06+0300
2024-09-20T11:07+0300
seyir hali
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Türkiye'deki medya kuruluşlarının güvenilirliği
Sputnik Türkiye
Türkiye'deki medya kuruluşlarının güvenilirliği
Radyo Sputnik'te yayınlanan Seyir Hali programında gazeteci Ali Çağatay, Türk medyasında güvenilirlik konusunda yapılan bir araştırmayı değerlendirdi.Reuters Enstitüsü'nün 2024 itibarıyla medya raporları ve sosyal medya platformlarından görüşleri aynı zamanda yapay zeka aracılığıyla derleyerek oluşturduğu araştırmayı değerlendiren Ali Çağatay, "Bu araştırma ile Türkiye'de medyanın güvenilirlik eşiğiyle ilgili bir sonuca ulaşıyorlar" dedi ve şöyle devam etti:
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Ali Çağatay
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Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Ali Çağatay
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e4/0a/07/1042986257_0:0:1066:1067_100x100_80_0_0_87e66615f13482f43481736bf7aee782.jpg
аудио, radyo, radyo, radyo sputnik, ali çağatay, seyir hali, medya
аудио, radyo, radyo, radyo sputnik, ali çağatay, seyir hali, medya
Türkiye'deki medya kuruluşlarının güvenilirliği
07:06 20.09.2024 (güncellendi: 11:07 20.09.2024)
Ali Çağatay, Türkiye'deki medya kuruluşlarıına güvenilirlik konusunda yapılan bir araştırmayı Seyir Hali'nde değerlendirdi.
Radyo Sputnik'te yayınlanan Seyir Hali programında gazeteci Ali Çağatay, Türk medyasında güvenilirlik konusunda yapılan bir araştırmayı değerlendirdi.
Reuters Enstitüsü'nün 2024 itibarıyla medya raporları ve sosyal medya platformlarından görüşleri aynı zamanda yapay zeka aracılığıyla derleyerek oluşturduğu araştırmayı değerlendiren Ali Çağatay, "Bu araştırma ile Türkiye'de medyanın güvenilirlik eşiğiyle ilgili bir sonuca ulaşıyorlar" dedi ve şöyle devam etti:
"Türkiye'deki en güvenilmez medya organının A Haber olduğunu biliyoruz. Halkın yüzde 48'i güvenmiyor. Koşulsuz olarak güvenenlerin oranı yüzde 20 civarında. İkinci sırada yüzde 45 ile ATV var. Üçüncü sırada yüzde 40 güvenilmezlik oranıyla Sabah gazetesi var. Dördüncü sırada TRT Haber var, yüzde 37'lik bir oranla. Beşinci sırada Ahmet Hakan'ın gazetesi Hürriyet var. Sıralamada yüzde 34 gibi bir orana sahip. Güvenilir medya var mı derseniz, elbette bazı alternatif medya kuruluşlarına güven var. Ama oralarda da güven eşiği yüzde 60-70." "Bu sıralama Reuters'in 2023-2024 medya raporlarına dayanarak oluşturulmuş. Sosyal medyada paylaşılan görüşlerle de destekleniyor. Bu kuruluşların güvenilirlik oranının düşük olması, medya tüketim araçlarının değişmesi, medya manipülasyonu ve sansür gibi faktörlerin yanı sıra medya kuruluşlarının bağımsızlığı ve haber içeriklerinin tarafsızlığı konusundaki şüphelerden kaynaklanıyor."