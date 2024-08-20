https://anlatilaninotesi.com.tr/20240820/tek-vurusla-kul-oldular-ukraynali-elit-tugayinin-komutanlari-akilli-bombayla-yok-edildi-1087054445.html
Tek vuruşla kül oldular: Ukraynalı elit tugayının komutanları ‘akıllı bombayla’ yok edildi
Tek vuruşla kül oldular: Ukraynalı elit tugayının komutanları ‘akıllı bombayla’ yok edildi
Sputnik Türkiye
Rusya Hava ve Uzay Kuvvetleri’nin dün gece Ukrayna’nın Sumy Bölgesi’ndeki hedeflere yönelik ‘akıllı bombayla’ gerçekleştirdiği saldırı sonucu Ukrayna ordusunun... 20.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-20T13:15+0300
2024-08-20T13:15+0300
2024-08-20T13:18+0300
ukrayna krizi
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rusya hava ve uzay kuvvetleri
su-34
ukrayna
sumy
hava saldırısı
akıllı bomba
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Rusya Savunma Bakanlığı’nın açıklamasında, Rusya Hava ve Uzay Kuvvetleri'ne ait bir Su-34 çok amaçlı süpersonik avcı-bombardıman uçağının Ukrayna’nın Sumy Bölgesi’ndeki Gluhov ilçesinde, Ukrayna ordusunun 47. Mekanize Tugayı’na ait bir kontrol merkezi ve mühimmat deposunu vurduğu bildirildi.Saldırılarda ‘akıllı bomba’ olarak bilinen evrensel süzülme ve güdüm modülüne sahip hava bombalarının kullanıldığı kaydedildi.İstihbaratın hedeflerin vurulduğunu doğruladıktan sonra uçağın başarılı bir şekilde üslerine geri döndüğü belirtildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240820/kursk-bolgesinde-ukrayna-askeri-konvoyunun-ilerleyisi-durduruldu-9-techizat-kul-oldu-1087040556.html
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rusya, rusya savunma bakanlığı, rus ordusu, rusya hava ve uzay kuvvetleri, su-34, ukrayna, sumy, hava saldırısı, akıllı bomba, ukrayna ordusu
rusya, rusya savunma bakanlığı, rus ordusu, rusya hava ve uzay kuvvetleri, su-34, ukrayna, sumy, hava saldırısı, akıllı bomba, ukrayna ordusu
Tek vuruşla kül oldular: Ukraynalı elit tugayının komutanları ‘akıllı bombayla’ yok edildi
13:15 20.08.2024 (güncellendi: 13:18 20.08.2024)
Rusya Hava ve Uzay Kuvvetleri’nin dün gece Ukrayna’nın Sumy Bölgesi’ndeki hedeflere yönelik ‘akıllı bombayla’ gerçekleştirdiği saldırı sonucu Ukrayna ordusunun elit 47. Tugayı’nın komuta merkezi yok edildi.
Rusya Savunma Bakanlığı’nın açıklamasında, Rusya Hava ve Uzay Kuvvetleri'ne ait bir Su-34 çok amaçlı süpersonik avcı-bombardıman uçağının Ukrayna’nın Sumy Bölgesi’ndeki Gluhov ilçesinde, Ukrayna ordusunun 47. Mekanize Tugayı’na ait bir kontrol merkezi ve mühimmat deposunu vurduğu bildirildi.
Saldırılarda ‘akıllı bomba’ olarak bilinen evrensel süzülme ve güdüm modülüne sahip hava bombalarının kullanıldığı kaydedildi.
İstihbaratın hedeflerin vurulduğunu doğruladıktan sonra uçağın başarılı bir şekilde üslerine geri döndüğü belirtildi.