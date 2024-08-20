https://anlatilaninotesi.com.tr/20240820/tek-vurusla-kul-oldular-ukraynali-elit-tugayinin-komutanlari-akilli-bombayla-yok-edildi-1087054445.html

Tek vuruşla kül oldular: Ukraynalı elit tugayının komutanları ‘akıllı bombayla’ yok edildi

Tek vuruşla kül oldular: Ukraynalı elit tugayının komutanları ‘akıllı bombayla’ yok edildi

Sputnik Türkiye

Rusya Hava ve Uzay Kuvvetleri’nin dün gece Ukrayna’nın Sumy Bölgesi’ndeki hedeflere yönelik ‘akıllı bombayla’ gerçekleştirdiği saldırı sonucu Ukrayna ordusunun... 20.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-20T13:15+0300

2024-08-20T13:15+0300

2024-08-20T13:18+0300

ukrayna krizi

rusya

rusya savunma bakanlığı

rus ordusu

rusya hava ve uzay kuvvetleri

su-34

ukrayna

sumy

hava saldırısı

akıllı bomba

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Rusya Savunma Bakanlığı’nın açıklamasında, Rusya Hava ve Uzay Kuvvetleri'ne ait bir Su-34 çok amaçlı süpersonik avcı-bombardıman uçağının Ukrayna’nın Sumy Bölgesi’ndeki Gluhov ilçesinde, Ukrayna ordusunun 47. Mekanize Tugayı’na ait bir kontrol merkezi ve mühimmat deposunu vurduğu bildirildi.Saldırılarda ‘akıllı bomba’ olarak bilinen evrensel süzülme ve güdüm modülüne sahip hava bombalarının kullanıldığı kaydedildi.İstihbaratın hedeflerin vurulduğunu doğruladıktan sonra uçağın başarılı bir şekilde üslerine geri döndüğü belirtildi.

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