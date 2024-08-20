Tek vuruşla kül oldular: Ukraynalı elit tugayının komutanları ‘akıllı bombayla’ yok edildi

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
10 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
9 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
GÜN ORTASI
Radyo Sputnik'te konuğumuz Zeynep Mansur
12:05
84 dk
HABER MASASI
Türkiye'de 2024 yılında 425 işçi hayatını kaybetti
13:31
34 dk
SESLİ HABER
Kenan Sofuoğlu'nun oğlu dünyanın en hızlı çocuğu oldu
14:10
1 dk
SESLİ HABER
Vücudunun yarısını kaybeden Rus dağcı, Ağrı Dağı’na tırmandı
14:23
2 dk
SESLİ HABER
Kredi çeken ve kredi kartı kullananlar dikkat
14:35
2 dk
SESLİ HABER
‘E-devlet'ten yapılan sorgulamalar paralı oluyor’ iddiası
14:52
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
EKONOMİ PANORAMA
AB’de şirket iflasları ve ABD'de işten çıkarmalar yükselişte
15:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
'İsrail meselesinde Yunanistan ne yapıyor? Gözümüz orada olmalı'
16:05
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
5 dk
SESLİ HABER
Conkbayırı ve çevresinde ağaçlar yandı, 110 yıllık top mermisi ortaya çıktı
17:41
1 dk
SESLİ HABER
ABD’den İsrail’e uçak gemisi ve nükleer denizaltı desteği: İşte teknik özellikleri
17:51
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
9 dk
SESLİ HABER
Türkiye'nin en mutlu 10 ili belli oldu
18:13
2 dk
SESLİ HABER
İstanbul’da baraj kurudu, dibinden çöplük çıktı
18:24
2 dk
SESLİ HABER
Devlet Arşivleri Başkanlığı verilerine göre en çok aranan belgeler belli oldu
18:39
4 dk
SESLİ HABER
En son 40 yıl önce görülmüştü: Görenleri şaşırttı
18:55
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
10 dk
SESLİ HABER
Yakıyor, gözleri yaşartıyor: Hatay'da biber hasadı
19:16
2 dk
SESLİ HABER
'Sadaka kutusunu tamir ediyorum' dedi, 6 dakikada soydu
19:40
2 dk
SESLİ HABER
ABD'de vatandaşların vergi isyanı: Beyaz Saray zenginleri koruyor
19:53
3 dk
SESLİ HABER
Uzmanı uyardı: Obruk oluşumu nasıl fark edilir?
20:04
2 dk
SESLİ HABER
Doktorlar 'yaşamaz' dedi, müzik onu hayata bağladı
20:34
3 dk
SESLİ HABER
Cezası belli oldu: Koparan 387 bin 141 lira ödüyor
22:34
2 dk
SESLİ HABER
800 yıllık Selçuklu medresesi bulunmuştu: 'Hep birlikte ayağa kaldıracağız'
23:05
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
ÖZEL HABER
Türkiye’nin plaj haritası
07:19
39 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:00
5 dk
ÖZEL HABER
Türkiye'nin turizm rotası
08:06
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
3 dk
YERİ VE ZAMANI
‘Veriler, işsizliğin hiç de TÜİK’in söylediği gibi olmadığını gösteriyor’
09:03
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
10 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
10 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
GÜN ORTASI
Dilan Polat tahliye edildi
12:05
84 dk
HABER MASASI
Haber Masası'nda bu haftanın dosya konusu: iş kazaları...
13:30
35 dk
FUTBOL SAATİ
Şampiyonlar Ligi heyecanı başlıyor
14:05
55 dk
ANKARA FARKI
Orman Mühendisleri Odası Başkanı: Yangınlara karşı insan açığımız var
15:00
57 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Demokrat Parti ve Chicago Kurultayı
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
SESLİ HABER
Rusya, Batı değerlerini kabul etmeyenlere kapılarını açacak
17:41
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
SESLİ HABER
Sosyal medyada 'uyuşturuculu kek' tehlikesi
18:10
1 dk
SESLİ HABER
Rusya’dan Türkiye’ye Ukrayna çağrısı
18:19
3 dk
SESLİ HABER
Azerbaycan resmen başvurdu
18:29
1 dk
SESLİ HABER
Rus diyetisyen: Eğitim seviyesi arttıkça insanlar inceliyor
18:54
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
SESLİ HABER
Rus birlikleri "New York"u ele geçirdi
19:09
1 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
- Sputnik Türkiye, 1920
Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240820/tek-vurusla-kul-oldular-ukraynali-elit-tugayinin-komutanlari-akilli-bombayla-yok-edildi-1087054445.html
Tek vuruşla kül oldular: Ukraynalı elit tugayının komutanları ‘akıllı bombayla’ yok edildi
Tek vuruşla kül oldular: Ukraynalı elit tugayının komutanları ‘akıllı bombayla’ yok edildi
Sputnik Türkiye
Rusya Hava ve Uzay Kuvvetleri’nin dün gece Ukrayna’nın Sumy Bölgesi’ndeki hedeflere yönelik ‘akıllı bombayla’ gerçekleştirdiği saldırı sonucu Ukrayna ordusunun... 20.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-20T13:15+0300
2024-08-20T13:18+0300
ukrayna krizi
rusya
rusya savunma bakanlığı
rus ordusu
rusya hava ve uzay kuvvetleri
su-34
ukrayna
sumy
hava saldırısı
akıllı bomba
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/08/09/1086687167_0:0:1600:900_1920x0_80_0_0_ccb97a048413c46e69072d2eb1e84325.png
Rusya Savunma Bakanlığı’nın açıklamasında, Rusya Hava ve Uzay Kuvvetleri'ne ait bir Su-34 çok amaçlı süpersonik avcı-bombardıman uçağının Ukrayna’nın Sumy Bölgesi’ndeki Gluhov ilçesinde, Ukrayna ordusunun 47. Mekanize Tugayı’na ait bir kontrol merkezi ve mühimmat deposunu vurduğu bildirildi.Saldırılarda ‘akıllı bomba’ olarak bilinen evrensel süzülme ve güdüm modülüne sahip hava bombalarının kullanıldığı kaydedildi.İstihbaratın hedeflerin vurulduğunu doğruladıktan sonra uçağın başarılı bir şekilde üslerine geri döndüğü belirtildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240820/kursk-bolgesinde-ukrayna-askeri-konvoyunun-ilerleyisi-durduruldu-9-techizat-kul-oldu-1087040556.html
rusya
ukrayna
sumy
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/08/09/1086687167_200:0:1400:900_1920x0_80_0_0_e24eddc44ab2ef45f4b82b654d488def.png
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
rusya, rusya savunma bakanlığı, rus ordusu, rusya hava ve uzay kuvvetleri, su-34, ukrayna, sumy, hava saldırısı, akıllı bomba, ukrayna ordusu
rusya, rusya savunma bakanlığı, rus ordusu, rusya hava ve uzay kuvvetleri, su-34, ukrayna, sumy, hava saldırısı, akıllı bomba, ukrayna ordusu

Tek vuruşla kül oldular: Ukraynalı elit tugayının komutanları ‘akıllı bombayla’ yok edildi

13:15 20.08.2024 (güncellendi: 13:18 20.08.2024)
© Sputnik / Rusya Savunma BakanlığıFAB 3000
FAB 3000 - Sputnik Türkiye, 1920, 20.08.2024
© Sputnik / Rusya Savunma Bakanlığı
Abone ol
Rusya Hava ve Uzay Kuvvetleri’nin dün gece Ukrayna’nın Sumy Bölgesi’ndeki hedeflere yönelik ‘akıllı bombayla’ gerçekleştirdiği saldırı sonucu Ukrayna ordusunun elit 47. Tugayı’nın komuta merkezi yok edildi.
Rusya Savunma Bakanlığı’nın açıklamasında, Rusya Hava ve Uzay Kuvvetleri'ne ait bir Su-34 çok amaçlı süpersonik avcı-bombardıman uçağının Ukrayna’nın Sumy Bölgesi’ndeki Gluhov ilçesinde, Ukrayna ordusunun 47. Mekanize Tugayı’na ait bir kontrol merkezi ve mühimmat deposunu vurduğu bildirildi.
Saldırılarda ‘akıllı bomba’ olarak bilinen evrensel süzülme ve güdüm modülüne sahip hava bombalarının kullanıldığı kaydedildi.
İstihbaratın hedeflerin vurulduğunu doğruladıktan sonra uçağın başarılı bir şekilde üslerine geri döndüğü belirtildi.
Kursk Bölgesi'nde imha edilen Ukrayna askeri teçhizatı - Sputnik Türkiye, 1920, 20.08.2024
Ukrayna krizi
Kursk Bölgesi’nde Ukrayna askeri konvoyunun ilerleyişi durduruldu: 9 teçhizat kül oldu
10:30
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала