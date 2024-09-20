Fenerbahçe’nin Galatasaray’ı şikayet etmesi sahaya nasıl yansır?

“Bunu Fenerbahçe’nin şikayet etmesi mi gerekiyordu? Bunu bir savcının soruşturması gerekiyordu. Bu kadar camiaları da birbiriyle karşı karşıya getirmeye gerek yok. Fenerbahçe bence orada stratejik bir hata yaptı. Çünkü derbiden farklı bir sonuç alınınca Galatasaraylılar ‘Ellerinden geleni yaptılar ama buna rağmen yendik’ diyecekler. Televizyonda çıkan bir bahis reklamının bile suç olduğu ve yapılmaması gerektiği biliniyor. Bununla ilgili bir farkındalık var. Galatasaray’ın forma reklamı olarak bahis sitesi reklamı alması olacak şey değil. Her şey göz önünde. Bana öyle geliyor ki Galatasaray derbiden beraberlikle çıkmayı hedefliyor. Fenerbahçe’nin motivasyonu ise daha yüksek görünüyor. Umarım kavga dövüş konuşmadığımız güzel bir derbi olur.”