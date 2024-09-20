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Ekonomiden siyasete, dış politikadan spora, dünya ve Türkiye’de olup bitenler sonuçlarıyla Güçlü Özgan ile Yeri ve Zamanı programında konuşuluyor.
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Fenerbahçe’nin Galatasaray’ı şikayet etmesi sahaya nasıl yansır?
Fenerbahçe’nin Galatasaray’ı şikayet etmesi sahaya nasıl yansır?
Sputnik Türkiye
Radyo Sputnik’teki Yeri ve Zamanı programında gazeteci Barış Mutlu, Güçlü Özgan’ın konuğu oldu. Mutlu, Fenerbahçe’nin Galatasaray’ı 7 ayrı kuruma şikayet... 20.09.2024, Sputnik Türkiye
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Fenerbahçe’nin Galatasaray’ı şikayet etmesi sahaya nasıl yansır?
Sputnik Türkiye
Fenerbahçe’nin Galatasaray’ı şikayet etmesi sahaya nasıl yansır?
Fenerbahçe, Galatasaray'ı Gençlik ve Spor Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, SPK, Spor Toto Teşkilat Başkanlığı, Bankalar Birliği ve TFF’ye harcama limitlerine uymadığı ve bahis sitesi reklamı yaptığı gerekçesiyle resmi olarak şikayet etti.Gazeteci Güçlü Özgan’ın konuğu olan gazeteci Barış Mutlu konuya ilişkin, “Bir savcının çıkıp bununla ilgili soruşturma başlatıldığını söylemesi yeterliydi.” dedi ve şöyle devam etti:
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аудио, radyo, radyo, radyo sputnik, güçlü özgan, fenerbahçe, galatasaray

Fenerbahçe’nin Galatasaray’ı şikayet etmesi sahaya nasıl yansır?

09:05 20.09.2024 (güncellendi: 15:54 20.09.2024)
YERİ VE ZAMANI
Fenerbahçe’nin Galatasaray’ı şikayet etmesi sahaya nasıl yansır?
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Güçlü Özgan
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Radyo Sputnik’teki Yeri ve Zamanı programında gazeteci Barış Mutlu, Güçlü Özgan’ın konuğu oldu. Mutlu, Fenerbahçe’nin Galatasaray’ı 7 ayrı kuruma şikayet etmesinin derbiye nasıl yansıyacağını değerlendirdi.
Fenerbahçe, GalatasarayGençlik ve Spor Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, SPK, Spor Toto Teşkilat Başkanlığı, Bankalar Birliği ve TFF’ye harcama limitlerine uymadığı ve bahis sitesi reklamı yaptığı gerekçesiyle resmi olarak şikayet etti.
Gazeteci Güçlü Özgan’ın konuğu olan gazeteci Barış Mutlu konuya ilişkin, “Bir savcının çıkıp bununla ilgili soruşturma başlatıldığını söylemesi yeterliydi.” dedi ve şöyle devam etti:
“Bunu Fenerbahçe’nin şikayet etmesi mi gerekiyordu? Bunu bir savcının soruşturması gerekiyordu. Bu kadar camiaları da birbiriyle karşı karşıya getirmeye gerek yok. Fenerbahçe bence orada stratejik bir hata yaptı. Çünkü derbiden farklı bir sonuç alınınca Galatasaraylılar ‘Ellerinden geleni yaptılar ama buna rağmen yendik’ diyecekler. Televizyonda çıkan bir bahis reklamının bile suç olduğu ve yapılmaması gerektiği biliniyor. Bununla ilgili bir farkındalık var. Galatasaray’ın forma reklamı olarak bahis sitesi reklamı alması olacak şey değil. Her şey göz önünde. Bana öyle geliyor ki Galatasaray derbiden beraberlikle çıkmayı hedefliyor. Fenerbahçe’nin motivasyonu ise daha yüksek görünüyor. Umarım kavga dövüş konuşmadığımız güzel bir derbi olur.”
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