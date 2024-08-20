https://anlatilaninotesi.com.tr/20240820/ab-ile-macaristan-arasinda-ruslara-schengen-vizesi-gerginligi-suruyor-1087056977.html

AB ile Macaristan arasında ‘Ruslara Schengen vizesi’ gerginliği devam ediyor

AB ile Macaristan arasında ‘Ruslara Schengen vizesi’ gerginliği devam ediyor

Sputnik Türkiye

Rusya’ya karşı Avrupa Birliği (AB) ile Macaristan arasında, Budapeşte'nin Birliğin dönem başkanlığını devralmasının ardından Başbakan Viktor Orban'ın Moskova... 20.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-20T14:36+0300

2024-08-20T14:36+0300

2024-08-20T14:38+0300

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AB-Budapeşte arasında bir süredir devam eden gerginlik Orban'ın, ülkesinin AB dönem başkanlığını devralmasının 5. gününde AB'nin tepkisine rağmen gerçekleştirdiği Moskova ziyaretiyle görülmemiş bir boyuta ulaşırken, ziyaretin yankılarının sürdüğü dönemde bozulan ilişkilerdeki gerginlik, bu kez de Budapeşte’nin Rus ve Belarus vatandaşlarına AB içinde serbest seyahat hakkı veren ‘Ulusal Kart’ programını uygulamaya koymasıyla daha da derinleşti.AB Komisyonu'nun İçişlerinden Sorumlu Üyesi Ylva Johansson, Macar hükümetinden bu konuda izahat isterken, ancak talebine yanıt vermek için tanıdığı süre dün sona erdi.Buna rağmen Macaristan'dan Johansson'ın talebine ilişkin herhangi bir yanıt gelmediği kaydedilirken, konunun 28 Ağustos'ta Brüksel'de düzenlenecek ve AB ülkelerinin dışişleri bakanlarını bir araya getirecek toplantıda görüşülmesi bekleniyor.Bu toplantı da Brüksel-Budapeşte hattındaki Moskova gerginliğinin bir sonucu olarak Brüksel'e alınmıştı.Teamüle göre, AB dönem başkanları, gayriresmi toplantıları kendi başkentlerinde düzenliyor.Budapeşte-Brüksel-Moskova hattında süregelen gerginlikAB-Rusya ilişkileri, 2014'te Kırım'ın Rusya tarafından yasa dışı ilhakının ardından gerilemiş ve 2022'de Rusya-Ukrayna Savaşı'nın başlamasıyla maslahatgüzarlık seviyesine indirilmişti.AB ülkesi Macaristan ile AB arasında Rusya-Ukrayna gerilimi, Ukrayna'ya askeri ve mali destek ile AB üyelik müzakereleri gibi konularda anlaşmazlıklar yaşanıyor.Savaşa yönelik AB'den farklı politika sergileyen Orban, sıklıkla Rus yanlısı olmakla suçlanırken Macar lider, bu iddiaları reddediyor.AB Macaristan'ı ayrıca, demokrasi ile hukukun üstünlüğü gibi ilkelerde gerileme olduğu gerekçesiyle bir süredir eleştirirken, AB'nin başlattığı Birlik hukukunu ihlal gerekçeli prosedür gereği, ortak bütçeden Macaristan'a ayrılan büyük miktarda pay dondurulmuştu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240717/macaristan-abnin-tum-tehditlerine-ragmen-baris-misyonumuza-devam-edecegiz-1085924306.html

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