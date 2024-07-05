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Putin ve AB dönem başkanı Macaristan'ın lideri Orban Moskova'da bir araya geldi: 'Özel bir görüşme'
Putin ve AB dönem başkanı Macaristan'ın lideri Orban Moskova'da bir araya geldi: 'Özel bir görüşme'
Sputnik Türkiye
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, AB yönetiminin tepkilerine rağmen Moskova ziyaretini iptal etmeyen AB dönem başkanı Macaristan'ın Başbakanı Orban'la... 05.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-05T13:53+0300
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dünya
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vladimir putin
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Rusya lideri Vladimir Putin, salı günü Kiev'e giderek Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'le görüşen ve AB yönetiminin tepkilerine rağmen Moskova ziyaretini iptal etmeyen AB dönem başkanı Macaristan'ın Başbakanı Viktor Orban'la Moskova'da bir araya geldi.Putin'le yaptığı görüşmeyi 'özel' olarak niteleyen Orban, Macaristan'ın yakında her iki tarafla konuşabilen tek Avrupa ülkesi olarak kalacağının aşikar olduğunu belirtti.Orban, "Çatışmanın her iki tarafıyla da konuşabilen çok az sayıda ülke var" dedi.Putin, Orban'a Moskova'nın Ukrayna'da barışçıl çözüm için sunduğu önerilerin ayrıntılarını anlatacağını söyledi.Rus lider, Macaristan Başbakanı Orban'a hitaben "Ukrayna ile ilgili nüansları konuşmak için geldiniz, sizin ve AB’nin pozisyonu konusunda bilgi vereceğinizi umuyorum" dedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240705/macaristan-basbakani-orban-moskovada-ab-yonetiminin-tepkisi-geri-adim-attirmadi-1085560247.html
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rusya, macaristan, vladimir putin, viktor orban, ukrayna, ukrayna krizi, vladimir zelenskiy, ab dönem başkanlığı
rusya, macaristan, vladimir putin, viktor orban, ukrayna, ukrayna krizi, vladimir zelenskiy, ab dönem başkanlığı

Putin ve AB dönem başkanı Macaristan'ın lideri Orban Moskova'da bir araya geldi: 'Özel bir görüşme'

13:53 05.07.2024 (güncellendi: 14:15 05.07.2024)
© Sputnik / Alexey Maishev / Multimedya arşivine gidinМађарски премијер Виктор Орбан
Мађарски премијер Виктор Орбан - Sputnik Türkiye, 1920, 05.07.2024
© Sputnik / Alexey Maishev
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, AB yönetiminin tepkilerine rağmen Moskova ziyaretini iptal etmeyen AB dönem başkanı Macaristan'ın Başbakanı Orban'la Moskova'da buluştu.
Rusya lideri Vladimir Putin, salı günü Kiev'e giderek Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'le görüşen ve AB yönetiminin tepkilerine rağmen Moskova ziyaretini iptal etmeyen AB dönem başkanı Macaristan'ın Başbakanı Viktor Orban'la Moskova'da bir araya geldi.

Putin'le yaptığı görüşmeyi 'özel' olarak niteleyen Orban, Macaristan'ın yakında her iki tarafla konuşabilen tek Avrupa ülkesi olarak kalacağının aşikar olduğunu belirtti.

Orban, "Çatışmanın her iki tarafıyla da konuşabilen çok az sayıda ülke var" dedi.

Putin, Orban'a Moskova'nın Ukrayna'da barışçıl çözüm için sunduğu önerilerin ayrıntılarını anlatacağını söyledi.

Rus lider, Macaristan Başbakanı Orban'a hitaben "Ukrayna ile ilgili nüansları konuşmak için geldiniz, sizin ve AB’nin pozisyonu konusunda bilgi vereceğinizi umuyorum" dedi.
Macaristan Başbakanı Viktor Orban Avrupa Birliği - Sputnik Türkiye, 1920, 05.07.2024
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Macaristan Başbakanı Orban Moskova'da: AB yönetiminin tepkisi geri adım attırmadı
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