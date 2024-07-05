https://anlatilaninotesi.com.tr/20240705/putin-ve-ab-donem-baskani-macaristanin-lideri-orban-moskovada-bir-araya-geldi-1085562321.html

Putin ve AB dönem başkanı Macaristan'ın lideri Orban Moskova'da bir araya geldi: 'Özel bir görüşme'

Putin ve AB dönem başkanı Macaristan'ın lideri Orban Moskova'da bir araya geldi: 'Özel bir görüşme'

Sputnik Türkiye

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, AB yönetiminin tepkilerine rağmen Moskova ziyaretini iptal etmeyen AB dönem başkanı Macaristan'ın Başbakanı Orban'la... 05.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-05T13:53+0300

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Rusya lideri Vladimir Putin, salı günü Kiev'e giderek Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'le görüşen ve AB yönetiminin tepkilerine rağmen Moskova ziyaretini iptal etmeyen AB dönem başkanı Macaristan'ın Başbakanı Viktor Orban'la Moskova'da bir araya geldi.Putin'le yaptığı görüşmeyi 'özel' olarak niteleyen Orban, Macaristan'ın yakında her iki tarafla konuşabilen tek Avrupa ülkesi olarak kalacağının aşikar olduğunu belirtti.Orban, "Çatışmanın her iki tarafıyla da konuşabilen çok az sayıda ülke var" dedi.Putin, Orban'a Moskova'nın Ukrayna'da barışçıl çözüm için sunduğu önerilerin ayrıntılarını anlatacağını söyledi.Rus lider, Macaristan Başbakanı Orban'a hitaben "Ukrayna ile ilgili nüansları konuşmak için geldiniz, sizin ve AB’nin pozisyonu konusunda bilgi vereceğinizi umuyorum" dedi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240705/macaristan-basbakani-orban-moskovada-ab-yonetiminin-tepkisi-geri-adim-attirmadi-1085560247.html

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rusya, macaristan, vladimir putin, viktor orban, ukrayna, ukrayna krizi, vladimir zelenskiy, ab dönem başkanlığı