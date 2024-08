https://anlatilaninotesi.com.tr/20240818/bakan-yumakli-acikladi-247-yanginin-241ini-kontrol-altina-aldik-1086985921.html

Bakan Yumaklı açıkladı: 247 yangının 241'ini kontrol altına aldık

Bakan Yumaklı açıkladı: 247 yangının 241'ini kontrol altına aldık

Sputnik Türkiye

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Muğla'da söndürme çalışmaları süren Yatağan'ın Yava Mahallesi ile Ula ilçesinin Karadere mahallesini helikopterle... 18.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-18T21:28+0300

2024-08-18T21:28+0300

2024-08-18T22:00+0300

türkiye

yangın

yangın helikopteri

ibrahim yumaklı

tarım ve orman bakanlığı

orman yangını

izmir

aydın

muğla

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/08/12/1086974953_0:135:2592:1593_1920x0_80_0_0_4f96e0c4cdd21b1006cbd6fca7b5e7ff.jpg

İzmir'deki yangının bittiğini aktaran Bakan Yumaklı, "İzmir'in Menderes ilçesindeki Tahtalı Barajı'nın her iki tarafında devam eden yangının enerjisinin düşürüldüğünü söylemiştim. Arkadaşlarımız müdahaleye devam ediyorlar. Arazinin sarp, kayalık ve ulaşılma sorunu nedeniyle farklı yollardan ulaşarak, yollar açarak, birbirine hortumlar ekleyerek müdahaleler devam ediyor. Gece boyunca müdahale devam edecek. Tehlike arz eden durum yok" dedi.Aydın Bozdoğan'da çıkan yangının ise kontrol altına alındığını açıklayan Bakan Yumaklı, "Karabük'ün Ovacık ilçesindeki orman yangını an itibarıyla kontrol altına alındı. 5 yangından bir tanesi kontrol altına alındı. Manisa Gördes yangınını söndürme çalışması büyük oranda tamamlandı ancak gece soğutma çalışmaları devam edecek. Yarın sabah itibarıyla son kontrollerden sonra bilgisini verebiliriz" ifadesinde bulundu.Bakan Yumaklı, Uşak Eşme'deki yangında da büyük oranda kontrolün sağlandığını ancak soğutma işlemlerinin devam ettiğini vurgulayarak, son bilgiyi yarın vereceklerini söyledi.Son çalışmaları aktaran Bakan Yumaklı, "Perşembe günü sabahtan bu saate kadar 109'u orman yangını, 138'i kırsal yangın toplam 247 yangına müdahale edildi, bunlardan 241'i kontrol altına alındı. 241 yangını kontrol altına almak için bize destek veren herkese çok teşekkür ederim. Şu an için bizi endişeye sevk edecek herhangi bir yangın yok. Ancak müdahalesi devam eden, enerjisi düşmüş, büyük oranda kontrol altına alınmış ya da yarına kadar iyileşmeyi sağlayacak bize güzel haberler verecek sonuçları paylaşacağız" ifadesini kullandı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240818/mugla-yataganda-orman-yangini-sorusturmasi-baba-ve-oglu-gozaltina-alindi-1086984669.html

türkiye

izmir

aydın

muğla

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

orman yangını son dakika, muğla yangını, ula yangını, yatağan yangını, izmir yangını, aydın yangını, yangın son dakika, orman yangını,