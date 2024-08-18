https://anlatilaninotesi.com.tr/20240818/mugla-yataganda-orman-yangini-sorusturmasi-baba-ve-oglu-gozaltina-alindi-1086984669.html
Muğla Yatağan'da orman yangını soruşturması: Baba ve oğlu gözaltına alındı
Muğla Yatağan'da orman yangını soruşturması: Baba ve oğlu gözaltına alındı
Sputnik Türkiye
Muğla'nın Yatağan ilçesinde çıkan orman yangınıyla ilgili 2 kişi gözaltına alındı. Baba ve oğul olduğu öğrenilen şüphelilerin arı kovanlarına körük ile duman... 18.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-18T20:47+0300
2024-08-18T20:47+0300
2024-08-18T20:47+0300
türkiye
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Muğla'nın Yatağan ilçesinde çıkan orman yangınıyla ilgili baba ve oğlu gözaltına alındı.Yatağan Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, Yava Mahallesi'nde saat 12.00'de şüpheli M.Ş (78) ve oğlu İ.Ş'nin (47), 65 arı kovanına körük ile duman vermeleri sırasında yangın çıktı.Baba ve oğlu gözaltına alındıGüvenlik güçlerinin yaptığı çalışma sonucunda baba ve oğlu gözaltına alındı.Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, Yava Mahallesi'nde çıkan yangına müdahaleye devam ediyor.
türkiye
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Muğla Yatağan'da orman yangını soruşturması: Baba ve oğlu gözaltına alındı
Muğla'nın Yatağan ilçesinde çıkan orman yangınıyla ilgili 2 kişi gözaltına alındı. Baba ve oğul olduğu öğrenilen şüphelilerin arı kovanlarına körük ile duman verirken yangına neden oldukları anlaşıldı. Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri yangını kontrol altına almak için çalışmalarını sürdürüyor.
Muğla'nın Yatağan ilçesinde çıkan orman yangınıyla ilgili baba ve oğlu gözaltına alındı.
Yatağan Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, Yava Mahallesi'nde saat 12.00'de şüpheli M.Ş (78) ve oğlu İ.Ş'nin (47), 65 arı kovanına körük ile duman vermeleri sırasında yangın çıktı.
Baba ve oğlu gözaltına alındı
Güvenlik güçlerinin yaptığı çalışma sonucunda baba ve oğlu gözaltına alındı.
Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, Yava Mahallesi'nde çıkan yangına müdahaleye devam ediyor.