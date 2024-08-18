https://anlatilaninotesi.com.tr/20240818/mugla-yataganda-orman-yangini-sorusturmasi-baba-ve-oglu-gozaltina-alindi-1086984669.html

Muğla Yatağan'da orman yangını soruşturması: Baba ve oğlu gözaltına alındı

Muğla Yatağan'da orman yangını soruşturması: Baba ve oğlu gözaltına alındı

Sputnik Türkiye

Muğla'nın Yatağan ilçesinde çıkan orman yangınıyla ilgili 2 kişi gözaltına alındı. Baba ve oğul olduğu öğrenilen şüphelilerin arı kovanlarına körük ile duman... 18.08.2024, Sputnik Türkiye

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Muğla'nın Yatağan ilçesinde çıkan orman yangınıyla ilgili baba ve oğlu gözaltına alındı.Yatağan Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, Yava Mahallesi'nde saat 12.00'de şüpheli M.Ş (78) ve oğlu İ.Ş'nin (47), 65 arı kovanına körük ile duman vermeleri sırasında yangın çıktı.Baba ve oğlu gözaltına alındıGüvenlik güçlerinin yaptığı çalışma sonucunda baba ve oğlu gözaltına alındı.Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, Yava Mahallesi'nde çıkan yangına müdahaleye devam ediyor.

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