https://anlatilaninotesi.com.tr/20240817/icisleri-bakani-yerlikaya-manisada-orman-yanginlari-nedeniyle-bin-440-kisi-tahliye-edildi-1086945056.html

İçişleri Bakanı Yerlikaya: Manisa’da orman yangınları nedeniyle bin 440 kişi tahliye edildi

İçişleri Bakanı Yerlikaya: Manisa’da orman yangınları nedeniyle bin 440 kişi tahliye edildi

Sputnik Türkiye

İçişleri Bakanı Yerlikaya, Manisa’nın Gördes ve Salihli ilçelerinde orman yangınlarının yerleşim yerlerini tehdit etmesi sebebiyle AFAD, jandarma ve polis... 17.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-17T01:34+0300

2024-08-17T01:34+0300

2024-08-17T01:34+0300

türkiye

içişleri bakanlığı

ali yerlikaya

manisa

tahliye

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Manisa’nın Gördes ve Salihli ilçelerinde meydana gelen orman yangınlarını söndürme çalışmaları devam ediyor. Yangının yerleşim yerlerini tehdit etmesi sebebiyle AFAD, jandarma ve polisimizin koordinesinde; Karayakup köyü 60, Yeniköy mahallesi 260, Kale mahallesi 200,Kemer mahallesi 400, Kurttuhan mahallesi 270 ve Hacıhıdır köyünden 250 vatandaşımız olmak üzere toplam bin 440 vatandaşımız tahliye edildi. Yangını söndürme çalışmaları devam etmektedir" dedi.Yerlikaya açıklamasında yangından etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.

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içişleri bakanlığı, ali yerlikaya, manisa, tahliye