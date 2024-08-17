Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, İzmir'de konuşuyor

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ROCK N ROLL'UN KRALI Obeziteye yakalandı, sandviçe ismi verildi 07:11 9 dk

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SOUL MÜZİĞİN KRALİÇESİ 12 yaşında anne oldu, feminizmin öncülerindendi 08:10 13 dk

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PARANIN HAREKETİ Ekonomide neler oluyor? 11:30 9 dk

ENERJİNİN SEYRİ Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar 11:50 8 dk

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SESLİ HABER Kasten öldürme suçundan yakalanan şahıstan ilginç soru: Ben ne yaptım? 07:04 1 dk

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EN ÇOK OKUNAN 5 HABER Türkiye neyi takip etti? 07:31 9 dk

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SESLİ HABER Naci Görür, İstanbul'un depreme en dayanıklı ilçesini açıkladı 08:14 2 dk

SESLİ HABER Olimpiyatlar bitti, skandallar bitmedi: Fransa ölümcül bakteriye maruz bıraktı 08:24 6 dk

SESLİ HABER Döviz ile satış faturası ağır oldu: 4 milyon 654 bin lira ceza 08:36 1 dk

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TARİHTE BUGÜN 25 yıl geçti, tehlike bitmedi: Deprem 11:28 9 dk

SESLİ HABER Fahiş fiyata 3 farklı şikayet hattı: 6 gün kapatma ve 1 milyon liraya kadar para cezası verilebilir 11:45 3 dk

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HAFTA SONU HALLERI Erdal Kaplanseren'le Hafta Sonu Halleri 13:05 115 dk

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SESLİ HABER Depremde ölen annesinin yüzüğünü kaybetmişti: Mezarda özür diledi 16:11 3 dk

SESLİ HABER Trump’ın yardımcısından dikkat çeken açıklama: Dünyanın polisliğini bırakmalıyız 16:21 2 dk

ÖZEL HABER Vergi cenneti kabusu: Kimler için kuruldu, bugün hangi isimler paralarını taşıyor 16:32 7 dk

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SESLİ HABER Kasksız sürücü ceza kesilince gülme krizine girdi 16:57 1 dk

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SESLİ HABER Çayın limosuz içilmediği Bayburt’ta zam şampiyonu limon oldu 17:09 4 dk

SESLİ HABER Ukraynalı asker: 'Bize sivilleri öldürme emri verildi' 17:20 3 dk

TARİHTE BUGÜN 25 yıl geçti, tehlike bitmedi: Deprem 17:29 9 dk

SESLİ HABER Kira yüksekliğinde 3. sırada: Tahliye davalarında rekor artış 17:43 2 dk

SESLİ HABER Servis şoförü, çalıştığı fabrikayı soydu 17:52 2 dk

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SESLİ HABER En zengin 10 il belli oldu: İlk iki il şaşırtmadı 18:01 2 dk

SESLİ HABER Hamas, müzakerelerde mevcut planın devamını talep etti 18:08 2 dk

SESLİ HABER Rus doktorlar Ukraynalı askeri kurtardı 18:17 2 dk

SESLİ HABER Tek başına soyduğu dükkanı ertesi gün arkadaşı ile de soydu 18:24 1 dk

SESLİ HABER Diyarbakır fıstığı üreticisi, geçen seneye kıyasla verimden memnun 18:48 2 dk

SESLİ HABER 50 yıldır işe bisikletiyle gidiyor 18:56 2 dk

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SESLİ HABER Parktaki kamelyaya kendini asarak yaşamına son verdi 19:23 1 dk

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SESLİ HABER Mahalleli biyogaz tesisi kurmak için destek bekliyor 20:05 3 dk

SESLİ HABER Av kotasına balıkçılardan tepki 20:15 3 dk

SESLİ HABER Erzincan’daki sembolik kapı tokmakları bin yıldır varlığını sürdürüyor 20:26 1 dk

SESLİ HABER ABD'li senatörden Zelenskiy’e övgü 20:33 2 dk

SESLİ HABER Eski Fenerbahçeli futbolcu kayboldu 20:45 1 dk

SESLİ HABER ABD medyasından Zalujnıy iddiası: İtaatsizlik yaptı 20:52 3 dk

SESLİ HABER Araçlarını hatalı park ettikleri dronla belirlendi: 324 kişiye ceza 21:05 1 dk

SESLİ HABER Egonu'ya ırkçı saldırı 21:13 2 dk

SESLİ HABER Deprem kahini, tarih vererek uyardı 21:21 2 dk

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SESLİ HABER Yüksekova'daki meyve ağaçları çiftçinin yüzünü güldürdü 21:37 1 dk

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SESLİ HABER ABD’de Filistin destekçilerine yumuşak davranmakla eleştirilen rektör istifa etti 23:22 2 dk

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