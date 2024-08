https://anlatilaninotesi.com.tr/20240816/sel-kuzey-koreyi-beklenmedik-sekilde-vurdu-kim-yong-un-afetzedeler-ile-bulustu--1086914824.html

Sel Kuzey Kore'yi beklenmedik şekilde vurdu: Kim Yong-un afetzedeler ile buluştu

Sel Kuzey Kore'yi beklenmedik şekilde vurdu: Kim Yong-un afetzedeler ile buluştu

Sputnik Türkiye

Kuzey Kore'de geçtiğimiz ay yaşanan sel felaketinden etkilenen yaklaşık 13 bin kişi başkent Pyongyang’a tahliye edilerek devlet lojmanlarına yerleştirildi. 16.08.2024, Sputnik Türkiye

Kuzey Kore geçtiğimiz ay yaşanan sel felaketinin yaralarını sarmaya çalışıyor. Kuzey Pyongan, Jagang ve Ryanggang eyaletlerinde bulunan binlerce afetzede, başkent Pyongyang’a getirildi. Resmi Kuzey Kore basınında yer alan haberlere göre aralarında kadın, çocuk, yaşlı, hasta, engelli ve gazilerin bulunduğu yaklaşık 13 bin kişi dün trenlerle Pyongyang’a getirilerek devlet lojmanlarına yerleştirildi. Her türlü hizmet devlet tarafından karşılanacak Düzenlenen karşılama töreninde konuşan ülke lideri Kim Jong-un, afetzedelerin konforu için gerekli her türlü hizmetin devlet tarafından sağlanacağını belirterek yaşanan acıların ülke halkını daha da birleştirdiğini vurguladı. Sel felaketinin yaralarını saracaklarının altını çizen Kim, “Felaketten etkilenen bölgeleri dönüştüreceğiz. Bu bizim idealimiz ve bunu gerçekleştirebilecek güçteyiz” ifadelerini kullandı. Kim, “Ülkemizin değerli parçaları olan köylerinizi, iş yerlerinizi ve okullarınızı eskisinden daha güzel şekilde yenileyeceğiz. Sel ve heyelanların tahrip ettiği yerler, yakında tanınmayacak kadar zenginleşecek” şeklinde konuştu. Kuzey Kore halkının gösterdiği güvene layık olmak için her türlü zorluğa göğüs germeye hazır olduklarını söyleyen Kim, “Yüce halkımızın iyiliği için özveriyle çalışacağımızı ve onlara sadakatle hizmet edeceğimizi bir kez daha yineliyorum” dedi. Törenin ardından afetzedelerin yerleştirildiği lojmanları ziyaret eden Kim, çocuklarla birlikte yemek yedi. Ne olmuştu?Sel felaketi büyük maddi zarara neden olmuştu Kuzey Kore, 27 Temmuz itibarıyla ülkenin Çin sınırına yakın bölgelerinde etkili olan şiddetli yağışlara teslim olmuştu. Sel baskınları nedeniyle bulundukları bölgelerde mahsur kalan yaklaşık 5 bin kişi ordunun helikopter destekli operasyonu ile kurtarılmıştı. Felakette can kaybı yaşanmadığını açıklayan Kuzey Kore yönetimi, 4 bin 100 konut ile 3 bin hektar tarım arazisinin sular altında kaldığını duyurmuştu.

