https://anlatilaninotesi.com.tr/20240816/taylandin-yeni-basbakan-oldu-paetongtarn-thavisin-oldu-babasi-ve-halasi-da-basbakandi-1086910775.html

Tayland'ın yeni başbakanı Paetongtarn Thavisin oldu: Babası ve halası da başbakandı

Tayland'ın yeni başbakanı Paetongtarn Thavisin oldu: Babası ve halası da başbakandı

Sputnik Türkiye

Tayland'ın yeni başbakanı Paetongtarn Thavisin oldu. 16.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-16T08:42+0300

2024-08-16T08:42+0300

2024-08-16T09:20+0300

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Tayland'da eski Başbakan Srettha Thavisin'in kızı Paetongtarn Thavisin (37), koalisyon partileri tarafından başbakan adayı olarak belirlenmişti. Paetongtarn Thavisin ülkenin yeni başbakanı seçildi.Ailedeki dördüncü başbakan olduBaba Srettha Thavisin ilk olarak 2001 yılında başbakan seçilmiş ve Tayland'ın demokratik olarak seçilen ve tam dönem görev yapan ilk başbakanı olmuştu. Shinawatra ailesinin damadı Somchai Wongsawat ise 2008 yılında Tayland başbakanı olarak göreve başladı. Thavisin'in kız kardeşi Yingluck Shinawatra ise 2011 yılında Tayland'ın ilk kadın başbakanı oldu. Paetongtarn Thavisin ailenin dördüncü başbakanı olarak Tayland parlamentosu tarafından seçilerek göreve geldi. Başbakan Thavisin neden azledildi?Güneydoğu Asya ülkesi Tayland'ın eski Başbakan Srettha Thavisin, anayasayı ihlal ettiğini iddia eden eski senatörlerin suçlamaları nedeniyle görevden alınma ihtimaliyle karşı karşıya gelmişti. Thavisin, kabine üyelerinden Pichit Chuenban'ı "hukuksuz atadığı" gerekçesiyle suçlanmıştı. Anayasa mahkemesi hafta içinde başvuruyu görüşerek Thavisin'i "kabineyi kurarken etik kurallarını ihlal ettiği" gerekçesiyle görevinden azledilmesi yönünde karar aldı.

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