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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
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Rus ordusunun ilerleyişi tam hız sürüyor: Donetsk’te bir köy daha ele geçirildi
Rus ordusunun ilerleyişi tam hız sürüyor: Donetsk’te bir köy daha ele geçirildi
Sputnik Türkiye
Rusya Silahlı Kuvvetleri, Ukrayna ve Donbass'ta sürdürdüğü özel askeri harekatta bir yerleşim birimini daha ele geçirdi. 15.08.2024, Sputnik Türkiye
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Rusya Savunma Bakanlığı'nın açıklamasına göre Rus ordusu, Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin (DHC) İvanovka köyünü kontrolü altına aldı.Bakanlığın açıklamasında, “Tsentr (Merkez) Askeri Grubu birlikleri aktif eylemler sonucu Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin İvankovka yerleşim birimini özgürleştirdi” ifadesine yer verildi.
rusya
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donbass
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Rus ordusunun ilerleyişi tam hız sürüyor: Donetsk’te bir köy daha ele geçirildi

13:24 15.08.2024 (güncellendi: 13:28 15.08.2024)
Donbass operasyon
Donbass operasyon - Sputnik Türkiye, 1920, 15.08.2024
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Rusya Silahlı Kuvvetleri, Ukrayna ve Donbass'ta sürdürdüğü özel askeri harekatta bir yerleşim birimini daha ele geçirdi.
Rusya Savunma Bakanlığı'nın açıklamasına göre Rus ordusu, Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin (DHC) İvanovka köyünü kontrolü altına aldı.
Bakanlığın açıklamasında, “Tsentr (Merkez) Askeri Grubu birlikleri aktif eylemler sonucu Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin İvankovka yerleşim birimini özgürleştirdi” ifadesine yer verildi.
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