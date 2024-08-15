https://anlatilaninotesi.com.tr/20240815/rus-ordusunun-ilerleyisi-tam-hiz-suruyor-donetskte-bir-koy-daha-ele-gecirildi-1086876510.html
Rus ordusunun ilerleyişi tam hız sürüyor: Donetsk’te bir köy daha ele geçirildi
Rus ordusunun ilerleyişi tam hız sürüyor: Donetsk’te bir köy daha ele geçirildi
Sputnik Türkiye
Rusya Silahlı Kuvvetleri, Ukrayna ve Donbass'ta sürdürdüğü özel askeri harekatta bir yerleşim birimini daha ele geçirdi. 15.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-15T13:24+0300
2024-08-15T13:24+0300
2024-08-15T13:28+0300
ukrayna krizi
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rusya savunma bakanlığı
rusya silahlı kuvvetleri
rus ordusu
ukrayna
donbass
ukrayna ordusu
donetsk halk cumhuriyeti
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Rusya Savunma Bakanlığı'nın açıklamasına göre Rus ordusu, Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin (DHC) İvanovka köyünü kontrolü altına aldı.Bakanlığın açıklamasında, “Tsentr (Merkez) Askeri Grubu birlikleri aktif eylemler sonucu Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin İvankovka yerleşim birimini özgürleştirdi” ifadesine yer verildi.
rusya
ukrayna
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rusya, rusya savunma bakanlığı, rusya silahlı kuvvetleri, rus ordusu, ukrayna, donbass, ukrayna ordusu, donetsk halk cumhuriyeti
rusya, rusya savunma bakanlığı, rusya silahlı kuvvetleri, rus ordusu, ukrayna, donbass, ukrayna ordusu, donetsk halk cumhuriyeti
Rus ordusunun ilerleyişi tam hız sürüyor: Donetsk’te bir köy daha ele geçirildi
13:24 15.08.2024 (güncellendi: 13:28 15.08.2024)
Ayrıntılar geliyor
Rusya Silahlı Kuvvetleri, Ukrayna ve Donbass'ta sürdürdüğü özel askeri harekatta bir yerleşim birimini daha ele geçirdi.
Rusya Savunma Bakanlığı'nın açıklamasına göre Rus ordusu, Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin (DHC) İvanovka köyünü kontrolü altına aldı.
Bakanlığın açıklamasında, “Tsentr (Merkez) Askeri Grubu birlikleri aktif eylemler sonucu Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin İvankovka yerleşim birimini özgürleştirdi” ifadesine yer verildi.